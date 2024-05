Nem viccelnek, hamarosan rendelhető lesz a repülő autó Kínában: ez lesz a jövő közlekedési módja?

Az Xpeng AeroHT, az Xpeng leányvállalata, 2026-ra tervezi repülő autójának piacra dobását, amely egy kétüléses, elektromos utasszállító drónnal is rendelkezik, és jelenleg a kínai légiközlekedési hatóságoknál zajlik a tanúsítási folyamat - írja a Cnbc.

A Xpeng AeroHT, amely az Xpeng vállalat leányvállalata, tervei szerint 2026-ban adódik át első repülő autóját a vásárlóknak. Ezt a kínai elektromos járműgyártó társelnöke, Brian Gu jelentette be egy pénteki interjúban. A vállalat tavaly mutatta be a Land Aircraft Carrier nevű projektet, ami egy olyan nagy teherautót takar, melynek belsejében egy leválasztható, kétüléses, elektromos utasszállító drón található. Ez lehetővé teszi az emberek számára, hogy beszálljanak és repüljenek vele.

Gu elárulta, hogy az említett jármű már idén előrendelhető lesz és kiemelte a vállalat reményét arra vonatkozóan, hogy 2026-ban képesek lesznek leszállítani az első egységeket. Az optimizmusukat azzal indokolta, hogy a repülő autót nem városi központokban való használathoz tervezik, hanem inkább külvárosi, vidéki területeken. Itt önkormányzatokkal együttműködve repülő parkokat és zónákat hoznának létre, amelyek megkönnyítenék az emberek számára a repülés élvezetét anélkül, hogy komplex jóváhagyási folyamatokon kellene átesniük.

Jelenleg a repülő autó tanúsítása zajlik Kínában az illetékes légiközlekedési szabályozó hatóság felügyelete alatt. A 2026-os célkitűzés némi csúszást jelent a korábban bejelentett 2025 negyedik negyedéves szállítási tervhez képest.

Gu további részleteket is megosztott arról, hogy kezdetben az utasoknak nem kell majd külön engedélyt szerezniük ahhoz, hogy vezethessék a drónt. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az eszközt szabadidős és sportcélú használathoz pozicionálják. Azonban ahogy egyre inkább közelítenek a városi központok felé, speciális engedélyek megszerzése válik szükségessé.

Az Xpeng vezérigazgatója, He Xiaopeng korábban nyilatkozott arról is, hogy a cég nem csak az elektromos mobilitás terén szeretne innoválni; hosszú távú céljaik között szerepelnek robotikai projektek és további fejlesztések a repülő autók területén is.