Ezt rontják el rengetegen a nyugdíjazásuk előtt: majd bánhatja, aki nem lépett időben

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük neked a 19. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról.

Ezt rontják el rengetegen a nyugdíjazásuk előtt: bánhatja később, aki nem lépett időben

A védett korban lévő magyar munkavállalók közül ki lelkesen, ki aggódva várja a nyugdíjazását. Az általános tapasztalatok szerint sokan nem készülnek fel rá, milyen nagy változást jelent majd az életükben a nyugdíjazás. Pedig már évekkel a nyugdíjba vonulás előtt érdemes átgondolni bizonyos kérdéseket, meghozni döntéseket.

Nem kérnek a magyarok ezekből a lakásokból: ember legyen a talpán, aki elad egy ilyet

Az idei első negyedévben 23 százalékkal kevesebb új lakás épült, mint egy évvel ezelőtt. A lakásépítési kedv is csökkent, mivel éves összevetésben 9 százalékkal kevesebb építési engedélyről számolt be a KSH. 2023-ban jelentősen csökkent a kereslet az új lakások iránt is, aminek eredményeként a kínálat felduzzadt. Két évvel ezelőtti szinthez képest 29 százalékkal több új lakásból válogathatnak most a vevők, ez pedig az áremelkedést is jelentősen lelassította. A fővárosban az új lakások átlagos négyzetméterára 1,34 millió forint, ami csupán 2 százalékkal magasabb a tavalyi és tavalyelőtti árszintnél. Mindössze négy kerület átlagára van az 1 milliós határ alatt. A vármegyeszékhelyek közül Debrecen, Zalaegerszeg és Szeged a legdrágább 1 millió forint feletti átlagárral.

Nyugdíjazás előtt állók, figyelem: ezt is bele kell számítani a szolgálati időbe, sokan járhatnak jól

A nyugdíjtörvény szerint szolgálati időként kell figyelembe venni öregségi nyugdíj esetén az 1998. január 1-je előtt, míg hozzátartozói nyugellátás esetén időpontra tekintet nélkül a felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott - legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges - tanulmányok idejét - írja hírlevelében a NyugdíjGuru. A felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok címén a tanulmányi időszak (tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt idő számít szolgálati időnek.

Nem vicc, Észak-Koreában vett ingatlant a magyar állam: mégis, mire kellhet az impozáns épület?

A kormány az elmúlt években közel 30 milliárd forintot fordított külföldi ingatlanok, többek között paloták és kúriák megvásárlására, amelyeket főként külképviseleti és kulturális célokra használnak fel. Azt nem tudni, milyen célra használják jelenleg az észak-koreai ingatlantukat Phenjanban.

Hogy lehet ezért is belépőt szedni? Fizetős lett a Balaton egyik kedvelt látványossága

Fizetős lett az ország első számú szellemvárosa, Szentkirályszabadja.

Ez most komoly? Ennyi borravalót illik adni 2024-ben egy futárnak, étteremben

A digitális fizetés és a számlába beépített szervizdíj terjedésével folyamatosan átalakul a borravaló intézménye is. Egy reprezentatív kutatás szerint a felnőtt lakosság körében megoszlanak a vélemények, hogy milyen szituációban, kinek és mennyit illik fizetni egy szolgáltatásért – különösen, ami a vendéglátóipart illeti. A megkérdezettek negyede mindig, 13 százalékuk viszont sosem ad borravalót, és a fiatalabb generációk is egyre öntudatosabbak a kiszolgálás díjazását illetően.

Kiderült az igazság, ezért jön valójában a kínai elnök Budapestre: ezt a magyar gazdaság is megsínyli?

Hszi Csin-ping kínai elnök európai látogatása során enyhíteni készül az Európai Unió Kínával szembeni hozzáállásán. Az államfő 5 év után tér vissza Európába, Franciaországban találkozni fog Emmanuel Macronnal és az EU más vezetőivel is - aztán indul Kelet-Európa felé. A kínai elnök május 8. és 10. között Magyarországra látogat, állítólag egy új autógyár bejelentésére készül a hazai kormányzattal. A beruházás komoly kritikákat kapott az elemzőktől, akik szerint már így is túl sok autógyár van Magyarországon.