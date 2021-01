Nagyon fontos levelet kapsz napokon belül: nem titkolózhatnak tovább a bankok

A pénzforgalmi szolgáltatások árazásában egyelőre nem történtek az ügyfelek széles körét érintő kedvező változások, még mindig elég drága itthon bankolni - közölte a Pénzcentrummal a jegybank. Ugyanakkor az MNB megjegyezte, hogy az elmúlt évben több banknál is megjelentek az elvárásaiknak figyelembe vételével kialakított számlacsomagok. Hamarosan minden banki ügyfél megtudhatja, tavaly mennyibe került a számlavezetése: a bankok a hónap végéig küldik ki erről a tájékoztatást. Azt nem tudni, tavaly ennek hatására hányan váltottak bankot, de a költségeink ismeretében érdemes körülnézni a piacon - hátha van olcsóbb ajánlat.

Az MNB-nél eddig nem készült olyan elemzés, amely azt vizsgálta volna, hogy a díjkimutatások megküldése hogyan hatott a lakossági bankszámlaváltásokra - válaszolta a jegybank a Pénzcentrum megkeresésére, amikor arról érdeklődtünk, tavaly tapasztaltak-e megnövekedett számú bankváltást, miután a bankok kiküldték az ügyfeleknek tájékoztatóikat. Ismert, nemsokára minden magyar banki ügyfél megkapja pénzintézetétől a kötelező tájékoztatást arról, hogy az elmúlt évben milyen költségei voltak a számlavezetésnek.

A levélnek január 31-ig kell megérkeznie, a számlatulajok a legapróbb díjtételeket összesítve, egy év teljes költségét egyszerre szerepeltetve kapják meg a kimutatást - ha elektronikusan kapsz számlakivonatot, akkor az összesítő is valószínűleg így jön meg. A díjkimutatás segítségével megismerhetik az ügyfelek, hogy pontosan mennyibe kerül évente a bankszámlájuk. Ezt ismerve a Pénzcentrum lakossági bankszámlakalkulátorával megnézhetjük, hogy ugyanolyan számlahasználati szokások mellett van-e olyan bank, amelyik olcsóbb számlát kínál nekünk.

Bár arról nincs kimutatás, hogy tavaly mennyien kerestek olcsóbb bankszámlát, ám az MNB emlékeztetett, hogy az elmúlt években számos alkalommal kommunikálták, hogy

a hazai pénzforgalmi szolgáltatások árazása nemzetközi összehasonlításban is magas.

Most azt is hozzátették: a pénzforgalmi szolgáltatások árazásában egyelőre nem történtek az ügyfelek széles körét érintő kedvező változások, azonban az elmúlt évben több banknál is megjelentek az MNB elvárásainak figyelembe vételével kialakított számlacsomagok.

Ezen a téren a díjkimutatásoknak kedvező hatása lehet az ügyfelek pénzügyi tudatosságának növelésében, ami ösztönözheti a versenyt a pénzforgalmi szolgáltatásoknál, illetve elősegítheti a bankszámlaváltást. Az MNB elvárásainak megfelelő számlacsomagok megjelenésével az ügyfelek egyre nagyobb része találhat a fizetési szokásainak megfelelő, kedvező árú számlát

- közölte az MNB a Pénzcentrummal.

Hamarosan tehát megérkezik a fontos levél, ami alapján eldöntheted, hogy maradsz-e a jelenlegi bankodnál, vagy új számlacsomag után nézel. Bár a legtöbb bankszámla alkalmas a különböző megbízások, tranzakció lebonyolítására, egyáltalán nem mindegy, mindezért mennyit fizetünk! Vegyük figyelembe, hogy milyen gyakran veszünk fel például pénzt ATM-ből, milyen gyakran érkezik jóváírás a számlánkra, és az sem mindegy, hogy mennyit használjuk a bankkártyánkat. A Pénzcentrum bankszámla kalkulátorában részletesen megadhatod az igényeidet, mi pedig megmutatjuk a legjobb számlacsomag ajánlatokat!

Bár lenne olcsóbb ajánlat a piacon, sokan inkább mégis maradnak a régi banknál, mert félnek az adminisztrációtól, az ügyintézéstől. Pedig manapság bankot váltani egyszerű, mint egy pofon: az egyszerűsített, vagy más néven “egyablakos" bankváltás azt a célt szolgálja, hogy az ügyfelek számára gördülékenyebbé tegye a váltást. A legfontosabb előnye, hogy ideális esetben nem kell mindkét bankba bemenni ügyet intézni, elég azt a pénzintézetet felkeresni, ahol új számlát akarunk nyitni. A további adminisztrációt pedig a két bank rendezi egymás között.

