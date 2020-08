Már 100 ezerből is nagyot szakíthatsz: ezekre a papírokra esküszik a tőzsdeguru

Bár már kezdenek visszaerősödni a tőzsdék, még mindig akadnak olyan papírok, amikbe érdemes lehet beszállni. Persze kockázat mindig van, de akár már 100 ezer forinttal is bele lehet vágni. Érdemes arra játszani, hogy a vakcina kifejlesztése után ismét visszaerősödnek a légitársaságok, vagy biztosan bukik, aki ebben gondolkodik? Kérdések megválaszolásában egy tőzsdeguru segített a Pénzcentrumnak.

Nem muszáj vagyonokkal elkezdeni: akár 100 ezer forinttal is belevághatsz a tőzsdézésbe. Bár már kezdenek visszaerősödni a papírok a járvány előtti szintre, azért vannak olyan ágazatok, amikbe akár kis pénzzel is érdemes lehet beszállni, számítva arra, hogy azok is visszakúsznak majd.

Érdemes most befektetni mondjuk egy félholt légitársaságba? Nagyot kaszálhat az, aki kis pénzzel beleugrik egy olcsó papírba? Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője segített megválaszolni a kérdéseket.

Címlapkép: Getty Images