Itt a 10 éves befektetési terv, hogy megúszd a következő válságot

A 2019-es év vége még alkalmasabb a számvetésre, mint az elmúlt évek, hiszen nem csak az év, hanem idén az évtized is lezárul. Alapos pénzügyi tervezés nélkül nehezen tudjuk megvalósítani a céljainkat, ezért bármikor érdemes 5-10 évvel előre gondolkodni, viszont az évtized vége erre különösen jó alkalom. Mutatjuk, miért érdemes most elkészíteni a 10 éves tervet a következő évtizedre, és milyen szempontokat vegyen figyelembe az, aki belevág.

Már küszöbön van az adventi időszak, mindenki a karácsonyra készül. Emiatt sokan elfelejtik az év vége közeledtével, hogy már csak alig másfél hónap van hátra a 2010-es évekből, ebből az évtizedből. Máskor is gyakran kerül az ember olyan élethelyzetbe, hogy előre kell terveznie 5-10 évvel: gyermekvállaláskor, hitelfelvételkor, vállalkozás indítás esetén, vagy akár egy munkahelyváltás alkalmával is. Ezt a legtöbben nem szívesen teszik meg, hogyha bizonytalannak látják a jövőt. Viszont most itt az alkalom, nem kell, hogy kikényszerítse egy élethelyzet, megfelelő keretet ad neki az évtized vége.

Egyébként is, ha a pénzügyi téma, előretervezés téma kellemetlen valaki számára, úgysem jön el a legmegfelelőbb pillanat. Amit viszont mindenkinek előbb utóbb be kell látnia, aki valamit - akár a legkisebb célokat - el akar érni az életben, hogy ez

tervezés nélkül nem fog sikerülni.

Bár sokan szeretnek azonosulni a mondással, hogy a pénz nem boldogít - főként azok, akiknek egyébként is kényes téma a pénz - viszont a pénz fedezi a lakhatást, az egészségügyi kiadásokat, a stresszkezelésben fontos nyaralást, kikapcsolódást, a ruházkodást, a közlekedést, és rengeteg más kiadást, amely fontos az egészséges, kiegyensúlyozott élethez. A sikerhez pedig főként.

Ha pedig valakit a szorongás tartana vissza a tervezéstől, hogy hiába is "álmodozna" úgysem tudja majd teljesíteni a pénzügyi terveit, azoknak is jó hírünk van: a pénzügyi tervezés első, vagy inkább nulladik lépése mindig az, hogy megszabadulunk azoktól a gátlásoktól, amelyek egyébként is távol tartanak minket a pénzügyi tudatosságtól, tervezéstől. Egy számvetés, hosszú távú célok meghatározása, vázlatos pénzügyi kalkulációk semmire nem köteleznek, és semmiben sem hátráltatnak majd. A kudarctól való félelem levetkőzése egyébként is elengedhetetlen a sikeres élethez vezető úton: tehát aki szorong már a tervezéstől is, annak is mindenképpen érdemes belevágnia. Csak tudatosítsa magában: nincs vesztenivalója.

Karrier

A 10 éves pénzügyi terv kihagyhatatlan szempontja a karrier, az előmenetel a munkahelyen. Ehhez elengedhetetlen, hogy végiggondolja az ember, hogy jelenleg hol tart, és honnan jutott el idáig. A legtöbben csak akkor "frissítik" az önéletrajzukat, amikor munkahelyváltás előtt állnak, pedig bármikor érdemes áttekinteni az elért eredményeket, megszerzett tudást, végzettséget, tapasztalatot - rendkívül önbizalom növelő tud lenni.

Ha már tudjuk, jelenleg hol tartunk az életben, próbáljuk elképzelni, hol akarunk tartani 10 év múlva: milyen munkakörben akarunk dolgozni, a ranglétra melyik fokán szeretnénk állni, mekkora fizetést szeretnénk. Tegyük fel magunknak a kérdéseket: 10 év múlva is ennél a cégnél, intézménynél, stb. akarok dolgozni? Meddig fog kihívást jelenteni a jelenlegi munkám? Mi az az elvárás, amelyet szeretném, ha megadna a munkahelyem 10 év múlva? Anyagi biztonság, állandóság, stabilitás, fejlődési lehetőség, kreatív feladatok, stressz mentes, támogató környezet?

Rengeteg kérdés vár válaszra. Hogyha valaki karrierváltást tervez, az sem mindig fér bele egy 5 éves tervbe. Ha ilyen céljai vannak az embernek, akkor szintén számolni kell: mennyi idő, mire megszerzi a végzettséget, tapasztalatot. Mennyibe fog kerülni az átképzés? Miből, mennyi pénzből lehet finanszírozni?

De ezek a kérdések csak támpontok: ha valaki komolyan belevág a 10 éves tervbe, akkor saját magának kell tudnia, hogy az alapján, ahol jelenleg tart az életben, milyen kérdések lesznek a legfontosabbak az elkövetkezendő 10 évben. Mert lehet, hogy az első munkahelyek, lehet, hogy a nyugdíj. A lényeg, hogy szánjuk rá az időt, és gondoljuk alaposan át.

Határozzunk meg rövidebb és hosszabb távú karriercélokat, tervezzük el, hogyan akarjuk elérni őket, melyek azok a mérföldkövek, amelyeket bizonyos időn belül ehhez el kell érnünk, milyen változásokat kell megtennünk!

Hitelek és adósságok

10 év hosszú idő, akár van hitele az embernek, akár nincs. Hogyha nincs hitele valakinek, de a jövőben tervezi, hogy például lakásvásárlásra felvesz hitelt, már az 1-2 éves tervébe is beférnek kisebb célok, amelyeket már most elkezdhet teljesíteni. Például megszabadulhat a hitelkártyaadósságtól, elkezdhet önerőre félretenni, vagy dolgozni egy olyan karrier érdekében, hogy majd egy hitelképes fizetéssel állíthasson oda a bankba - akár évek múlva.

Ha van, ha nincs hitele valakinek, azt már tudhatja, hogy melyik az az életkor, amikor már nem szeretne hitelt fizetni, és újra hitelmentes lehet. Ez is lehet egy meghatározó viszonyítási pont, aminek eléréséhez meg lehet határozni, mit kell érte megtennünk.

Akinek hitele van, az többnyire minél előbb szeretne megszabadulni tőle. Érdemes leülni és számolgatni! Mennyit fogok visszafizetni meglévő hitelemből a következő 10 évben? Milyen kondíciójú a jelenlegi hitelem? Fix a kamat, vagy változó? Megfelel nekem, hogy tovább fizessem ebben a formában? Milyen más lehetőségeim vannak? Megérné más bankhoz "továbbvinni" a hitelt? Félre tudok tenni a törlesztőn felül bizonyos összegeket, hogy minél hamarabb végtörlesszek? Tudok vállalni magasabb törlesztő részletet, kisebb futamidőre?

Mérjük fel meglévő és jövőbeli adósságink szempontjából a helyzetünket!

Vizsgáljuk meg, jelenleg milyen lehetőségeink vannak, és hogy fogunk állni 5-10 év múlva? Keressük meg a legkedvezőbb konstrukciót! Tudatosítsuk, hogy a céljaink eléréséhez milyen feltételeknek kell megfeleljünk!

Befektetés, megtakarítás

Azok, akiknek kevés a pénzük, vagy még adósságuk is van, sokszor nem gondolják, hogy megtakarításra vagy befektetésre szánhatnának bármilyen összeget. Viszont, csak ismételni tudjuk, 10 év hosszú idő. Egy 10 éves tervben akár szerepelhet - és általában szerepel is, csak kivételes esetben nem, hogy az szeretné a bevételeit növelni.

Ezen túl a 10 éves tervben az is szerepelni szokott, hogy megalapozzuk az anyagi biztonságunkat. Ez pedig mind összefügg: a bevételnövelés és anyagi biztonság a befektetésekkel és megtakarításokkal.

Akár ha havi pár ezer forintot félre tudunk tenni, már az is megfelelő megtakarításba, biztosításba, befektetési alapba helyezve jövedelmező lehet. Az első lépés, hogy elhiggyük, tudunk spórolni, félretenni. Senki sem úgy születik, hogy ért a pénzügyekhez, és tudja, mibe kell befektetni, vagy hogy jól bánik a pénzzel. Rengeteg rossz mintát hozhat magával az ember a családjából is, viszont felnőttként már az ő felelőssége, hogy ezekben benne ragad, vagy tesz a változásért.

A pénzzel bánni, befektetni meg lehet tanulni, és nem is kell hozzá 10 év. Ez esetben megint csak elhatározás kérdése, mit vagyunk hajlandók megtenni az anyagi biztonságért.

Otthon, édes otthon

10 év alatt rengeteg minden megváltozhat: lehetséges, hogy addig a nyüzsgő városi életet kedveltük, de ahogy teltek az évek, már inkább egy nyugodt, árnyas udvarra vágyunk. Azonban ahhoz, hogy ott éljünk, ahol szeretnénk, előre kell gondolkodni.

A lakhatás kérdését nem szabad kihagyni a 10 éves tervünkből. Még akkor is, ha nem tudjuk, hol szeretnénk élni évek múlva, más hosszú távú céljaink ezt is meghatározhatják. Például a karriercéljaink, hol lesz a jövőbeli munkahelyünk, vagy hogy ha saját ingatlant szeretnénk, és hitelt vennénk fel, mit engedhetünk meg magunknak. Vagy a még hátralévő szempontok közül: akarunk-e családot, gyerekeket, és hol akarjuk őket felnevelni?

Család

Hogyha már családot alapítottunk, azért, ha még nem, akkor azért kell jó alaposan belegondolni az elkövetkező 10 évbe. A családi pénzügyek elég rázós terep, kigazdálkodni mindent pedig sokszor nem egyszerű feladat. Tervezés nélkül akkor sem megy, ha nem szaladunk előre 10 évet.

Akinek gyermekei vannak, tudja, hogy bizonyos időszakok - iskolakezdés, karácsony, nyaralás, stb. - csak úgy emésztik a pénzt. Egy-egy ilyen húzósabb időszakban könnyen kicsúszhat a szülők kezéből az irányítás, egy nem várt kiadás rögtön pénzügyi válságot generálhat. Ami pedig kihatással van a családra.

Bárhol is tartunk a családalapításban, vagy csak tervezzük, próbáljuk megközelítőleg kiszámolni, mennyibe fog kerülni, hogy mindent tudjunk biztosítani a következő években is magunk és a családtagjaink számára. Amennyiben úgy tűnik, gondot jelenthet a jövőben a gazdálkodás - fizetni a magánszülészetet, különórákat, iskolai programokat finanszírozni, vagy állni a főiskolás gyermek lakhatási költségeit - akkor keressünk rá még most megoldást.

Akinek még nincsen családja, az se ugorja át ezt a pontot! Ha komoly párkapcsolata sincs, akkor is 10 év távlatában csak vannak céljai, amelyeket már most megalapozhat. Ezenkívül, amíg szingli valaki, nem családos, sokkal nagyobb a mozgástere is bizonyos döntésekben - könnyebb a lakóhely- vagy karrierváltás, csak a saját igényeit, pénzügyi céljait kell figyelembe vennie, és ha meg is szorul, nem ránt magával másokat, tehát többet is kockáztathat, akár befektetésekben.

Együtt teljes a kép

A fent felsoroltakon túl még számos olyan szempont lehet, amelynek igenis helye van a 10 éves tervben: utazási vagy más "bakancslistás" célok, külföldre költözés, jótékonyság, álomautó vásárlás, bármi. Ahogy ember, annyiféle terv. Ezeket semmiképp sem szabad kihagyni, ha komolyan azt szeretnénk, hogy megvalósuljanak a jövőben. Ezt a tervet mindenki magának készíti, azzal csak árt, hogyha akár az elérhetetlennek hitt, de fontos célokat lehagyja a listáról. Ezeket mind komolyan kell venni, hogy összeálljon a megfelelő terv.

Mert ahhoz, hogy sikerrel végrehajtsuk a céljainkat, az összeset egyben kell szemlélni, és szükség van józan ítélőképességre, és rangsorolásra is. Ugyanis aminek köze van a pénzhez, annak köze van minden más ilyen területhez is. Tehát még egyszer újra végig kell mennünk pontról pontra azon, hol akarunk tartani karrier, lakhatás, család, megtakarítás és az adósságok szempontjából. Ezeket mind közös nevezőre kell hozni.

Már önmagában a céljaink meghatározása segíthet, hogy motiváltabbak legyünk abban, hogy rendbe szedjük a pénzügyeinket. Ha pedig tisztábban látjuk az összeegyeztethetetlen célokat, akkor képesek lehetünk lemondani arról, ami hátráltatja a fontosabbak megvalósítását. Hogyha pedig úgy tűnik, a terv megvalósítása nem lesz zökkenőmentes, akkor már most - előre - elkezdhetünk dolgozni a problémákon.