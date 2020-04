Ezért érdemes szakértőkre bízni a pénzed: tanácsok a tudatos befektetési döntésekhez

Most, hogy a koronavírus-járvány jókora csapást mért a gazdaságra, még inkább felértékelődik az öngondoskodás fontossága. Így az sem véletlen, hogy egyre többen teszik fel a kérdést, hova tegyék most megtakarításaikat, természetesen úgy, hogy biztonságban legyen, de fialjon is valamennyit. Éppen ezért a Pénzcentrum a jövő héten tematikus cikkek, és szakértők segítségével nyújt majd segítséget a tudatos pénzügyi döntésekhez.

Az utóbbi időben a befektetések piacát, ezen belül elsősorban a tőzsdéket igencsak megtépázta a koronavírus-járvány okozta világválság. Sokan már rövidtávon is nagyot buktak, tőkéjük gyorsan erodálódott, ha nem szántak kiemelt figyelmet mostanában a befektetési portfólió átalakítására. És a helyzet egyre súlyosbodik, olyannyira, hogy a gyors, “V" alakú fellendülésnek sajnos nagyon kicsi az esélye, a válság elhúzódhat. Ugyanakkor

a mai, alacsony árfolyamok jó beszállási pontot jelenthetnek a hosszú távú megtakarítóknak.

Na persze nagyon nem mindegy, mibe is rakjuk a pénzünket, hiszen nem minden befektetési forma alkalmas most arra, hogy segítségükkel az elmúlt hónapok veszteségeit nyereséggé alakítsuk. Noha a tőzsdéken a későbbiekben is lehetnek hullámvölgyek, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy a körültekintően megválasztott szektor-csoportok a válságban is jól teljesítenek, és így később is fontos szerepük lehet egy jól diverzifikált portfolióban.

A Pénzcentrum éppen ezért a jövő héten a befektetések világával, vagyis az egyes konstrukciók nyújtotta lehetőségekkel, illetve a különböző befektetési horizontokkal foglalkozik majd részletesen. Megnézzük majd többek között, hogy konkrétan mi is történik most a pénzügyi világban; milyen tőkepiaci mozgásokat tapasztalnak a szakértők; és mit lépnek, mit kellene lépniük a befektetőknek. Ennek keretében részletesen elemezzük majd, milyen hatást gyakorol a koronavírus-járvány az egyes befektetésekre; és kitérünk arra is, miért bukott most nagyot, aki bukott?

Mindezek mellett összegyűjtjük majd azokat a befektetési alapelveket és ökölszabályokat, amelyek mind-mind abban segítenek, hogy nyertesként jöjjünk ki a jelenlegi válsághelyzetből. De kitérünk majd arra is, hogy hol lehet a legjobb kezekben a pénzünk, például kik bizonyítottak a piacon, mint professzionális portfólió-kezelők; és mire is jó a több szolgáltatónál is elérhető, ún. prémium vagyonkezelési üzletág. Végezetül pedig megpróbálunk majd belesni a közeljövőbe is: szakértők segítségével kísérletet teszünk arra, melyek lesznek a 2020-as év slágerbefektetései.

Címlapkép: Getty Images