Egyre többen menekülnek a magyar lakáspiacról: megkönnyebbülhet, aki ingatlant venne?

Az elmúlt év, sőt évek a befektetők ingatlanpiacról történő elszivárgását mutatták. Nem tettek jót a jelenlétüknek a túl magasra kúszó árak, és a rendkívül vonzóvá váló állampapírpiac. A helyzet azonban változhat.

Az elmúlt évek áremelkedésének hatására kialakult magas ingatlanárakat - sem a használt, sem az újépítésű lakásoknál - nem fizették meg sem a befektetők, sem a külföldi vásárlók az előző hónapokban, ugyanis előbbiek csak a mélyen áron alul kínált ingatlanokat keresték, míg a külföldiek szinte csak az eladói oldalon voltak jelen - szögezte le Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának vezetője. Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy a befektetők és a külföldi vásárlók száma is jelentősen visszaesett, minimális volt a tőlük érkező megkeresések száma.

Ráadásul a befektetők az elmúlt időszakban a pénzüket nem ingatlanba tették, hanem inkább állampapírba. Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője találkozott is olyan esettel, amikor egy vevő konkrétan meggondolta magát és nem ingatlant vásárolt a pénzén, hanem inkább állampapírt. Annak ellenére, hogy a kiadó lakásokra nagyon nagy a kereslet, ráadásul a bérleti díjak is elég magasak - magyarázta a szakértő.

Ugyanezt érzékelte Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője is, aki úgy fogalmazott, hogy a “befektetői oldal felszívódott”, mivel az állampapír nagy vetélytársa lett az ingatlanbefektetésnek. Persze akadtak befektetők, hiszen néhányan tartanak az állampapírpiactól, és jobbnak látják - főleg hosszabb távban gondolkodva -, ha ingatlanban van a pénzük.

A szakértő is arra hívta fel a figyelmet, hogy bár csak 5 százalékos hozamot tudtak realizálni az elmúlt hónapokban lakáskiadással - miközben egyes állampapírok hozama ezt jóval meghaladta -, ugyanakkor, azt is figyelembe kell venni, hogy az ingatlanok értéke azért kisebb-nagyobb megtorpanásokkal, de folyamatosan növekszik. Mindenesetre most a piacon jellemzően inkább azok a vevők aktívak, akik élethelyzetük változásából adódóan adnának vagy vennének ingatlant: “nagy a lakás, kicsi a lakás, elválnak, összeköltöznek, gyerek születik” - fogalmazott az ingatlanközvetítő.

Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt emelte ki, hogy a könnyen elérhető, magas kamatozású állampapírok elszívták a piacról a befektetési szándékkal érkező vásárlókat, így ők nem igazán erősítették a keresleti oldalt, alapvetően csak azok vásároltak kiadásra ingatlant, akik szeretik a kézzel fogható befektetéseket, vagy nem bíznak az állampapírokban.

Külföldiek is jelen voltak ugyanakkor az észak-pesti régióban, többnyire vietnámi vásárlók, akik saját maguk számára próbálták megoldani a lakhatást, elsősorban a XV. kerület ingatlanpiacán - tette hozzá a szakértő. Budán is hasonló volt a helyzet. Mint Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője elmondta: kevés volt a befektető a piacon, ráadásul az áron aluli ajánlatokra vadásztak, illetve legfeljebb akkor vettek meg piaci áron ingatlant, ha annak kiválóak voltak az adottságai.

Azt is hozzátette azonban, hogy megfigyelhető volt a külföldi vásárlók - kínaiak, vietnámiak - jelenléte is Dél-Budán, akik saját használatra a kisebb, csomópontokban lévő, felújított lakásokat keresték, de befektetésre is vásároltak ingatlanokat, többek között üzlethelyiségeket, melyeket aztán kiadnak. Rájuk az volt jellemző, hogy nagyon keményen alkudtak - tette hozzá a szakértő.

Ugyanígy látta a helyzetet Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint a befektetők száma jelentősen megcsappant az elmúlt hónapokban, és nyilvánvalóan a “jó árra mentek”, azaz rendkívül olcsón próbáltak vásárolni. Ez azt jelenti, hogy a túlárazott ingatlanokat ők sem vették meg - derült ki az ingatlanközvetítő szavaiból.

Ezzel szemben Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakmai vezetője szerint mivel az elmúlt időszakban egyre jobban lehetett alkudni, élénkebbé váltak a befektetők, és az is megmozgatta őket, hogy építkezéshez a korábbi évekhez képest valamivel könnyebben kaptak megfelelő kivitelezőt. Ráadásul figyelembe kell venni, hogy jó lehetőség hosszú távú kiadásra vásárolni ingatlanokat, mivel ezekből állandó hiány van, és Siófokon például 250 ezer forintos havi bérleti díj alatt nem lehetett normális kiadó lakást találni.

Mindenesetre a szakértők szerint, ahogy csökken az állampapírok vonzereje, valamint nőnek az alkuk és megjelennek a jobb ajánlatok, az ismét az ingatlanpiac felé hajthatja majd a befektetőket, és ezt a változást talán hamarosan már érezni is lehet.