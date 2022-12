Egyre több magyar készül már a válságra: így vészelnék át a nehéz időket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Változóban van a magyarok megtakarításhoz való viszonya egy friss felmérés szerint. Ez alapján majdnem kétharmaduk szerint a nehéz gazdasági helyzetben is lényeges, hogy megtakarítsanak. Emellett tavalyhoz képest nőtt az előre tervezők aránya és megtakarítással is egyre többen rendelkeznek. A közép- és hosszabb távú megtakarítási célok elérésében segíthet a Tartós Befektetési Értékszámla nyitása vagy meghosszabbítása, amivel adómentesség vagy kedvezményes adózás is elérhető.

Az OTP Öngondoskodási Index kutatás legfrissebb eredményei azt mutatják, a bankszámlával rendelkező lakosság egyre tudatosabb pénzügyeit és megtakarításait illetően. A megkérdezettek 63 százaléka szerint fontos megtakarítást képezni, és jellemzően a nehéz gazdasági helyzet sem tántorította el a megkérdezetteket attól, hogy a tettek mezejére lépjenek. A felmérés eredményei alapján az látszik, a megtakarítással rendelkezők aránya jelentősen, 40-ről 48 százalékra nőtt az előző évhez képest. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Emellett jelentősen nőtt azok aránya, akik váratlan helyzetekre terveznek tartalékot képezni (36%) és a gyermekek jövője érdekében szeretnének félretenni (31%). Ezzel párhuzamosan visszaszorult az autóvásárlás, a nyaralás és a nyugdíj is, mint megtakarítási cél. Ebből az látszik, hogy az emberek a jelenre és a közeljövőre koncentrálnak inkább, a halasztható, nem létszükségletű célok megvalósítását pedig elnapolják. Őszintén örülünk annak, hogy pozitív irányba változik a magyarok megtakarításokhoz való viszonya. Egyre többen készítenek pénzügyi terveket, egyre tudatosabban élnek és készülnek fel a következő időszak nehéznek ígérkező hónapjaira. Az elmúlt két év kihívásokkal teli időszaka egy dologra biztosan megtanított mindannyiunkat: érdemes megtakarítani, előre gondolkodni. Továbbra is érdemes megfontolni a Tartós Befektetési Értékpapírszámla nyitását, hiszen adókedvezmény vagy akár adómentesség is társulhat ehhez a konstrukcióhoz – mondta Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarítási termékekért felelős vezetője. Fontos hangsúlyozni, hogy annak sem kell aggódnia, aki megtakarításait Tartós Befektetési Értékpapírszámlán helyezte el, de időközben egy váratlan helyzet miatt hozzá kell nyúlnia a befektetéséhez. Az ott elhelyezett pénzhez ugyanis akár néhány napon belül hozzá lehet jutni, igaz, az elért hozam után meg kell fizetni a 15 százalékos személyi jövedelemadót (amit egyébként is meg kellene), ha a számlanyitás évében vagy az azt követő három éven belül kivételre kerül a megtakarítás. De még így is jobban jár, mintha otthon tartaná a pénzét. Az OTP Bank a Tartós Befektetési Értékpapírszámlát (TBÉSZ) elsősorban azoknak ajánlja, akik adómentesen vagy kedvezményes adózással szeretnének közép- vagy hosszabb távon (3–5 év) megtakarítani. Tartós Befektetési Értékpapírszámlát már 25.000 forinttal meg lehet nyitni, a számlanyitás naptári évében pedig tetszőleges alkalommal bármekkora összeg elhelyezhető rajta. A nyitási év utolsó napja után azonban már nem lehet több pénzt tenni a számlára, öt év elteltével viszont adómentesen felvehető a teljes felhalmozott megtakarítás a hozamokkal együtt. Ezen időszak alatt a befektetések tetszőlegesen átrendezhetők a számlán belül. A TBÉSZ esetében öt év elteltével a számlatulajdonosoknak az év utolsó munkanapjáig – idén 2022. december 30-ig – nyilatkozniuk kell arról, ha továbbra is Tartós Befektetési Értékpapírszámlán szeretnék tartani az időközben adómentessé vált megtakarításait. Különösen fontos ez a határidő tehát azoknak, akik 2017-ben kötöttek ilyen szerződést, nekik ugyanis 2022. december 30-át követően nyilatkozat hiányában automatikusan megszűnik TBÉSZ számlájuk, és a megtakarításuk normál értékpapírszámlára kerül át, amelyen az ezt követően elért hozamra már nem vonatkozik az adómentesség. Érdemes tehát előre tervezni. Az OTP Bank ügyfelei az idén lejáró TBÉSZ-üket gyorsan és egyszerűen meghosszabbíthatják az OTP Bank internetbanki szolgáltatásával, amennyiben rendelkeznek OTPdirekt internetes szolgáltatással és TBÉSZ számlájuk bevonásra került az OTPdirekt internetes számlakörbe. A hosszabbításra lehetőségük van az OTP Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, valamint az OTP Bank fiókjaiban is. A Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje 2022 Alig heverte ki a világ a pandémiát, februárban máris kitört az orosz-ukrán háború a szomszédunkban, emelkednek a vállalkozások és a háztartások energiaköltségei, nem mellesleg évtizedes rekordokat döntöget az infláció Magyarországon, egyes élelmiszerek pedig Európán belül nálunk emelkednek a legyorsabban. Egy ilyen mozgalmas, kiszámíthatatlan év végén kíváncsiak vagyunk hogy érzik magukat a magyarok, mi befolyásolja leginkább azt, hogy boldogok-e. Most elsősorban egy általános elégedettségi szintet értünk a fogalom alatt, kérdéseinkkel igyekeztünk lefedni egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony. A tavalyi év után idén is felmérjük, boldog nép-e a magyar. Ha van 5 perced, és segítenéd a munkánkat, töltsd ki!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK