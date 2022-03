Fontos bejelentés érkezett: drasztikus változások várnak a Budapest Bank és az MKB magyar ügyfeleire

Április első napjaiban a Budapest Bank és az MKB Bank március 31-i egyesülése miatt több mint 1,3 millió ügyfél változásokat tapasztal az informatikai átállás miatt - írta a szombati Magyar Nemzet.

Emlékeztettek, a két hitelintézet a Magyar Bankholding részét képezi, és az egyesült bankhoz 2023 második negyedévében a Takarék-csoport is csatlakozik. A Magyar Bankholding azt közölte a lappal, hogy az egyesült MKB Bank Nyrt. április 2. és 4. között bankszünnapot tart az egyesülés miatt felmerülő technikai és informatikai átállások miatt. Ekkor a korábbi Budapest Bank és az MKB Bank fiókok zárva lesznek. Az ügyfelek az átállási hétvégével kapcsolatos tudnivalókról a bankszámlakivonataikhoz csatolt levelek mellett a bankok minden fórumán és elérhetőségén tájékozódhatnak.

A budapestbank.hu weboldal április 1-jétől nem lesz elérhető, arról automatikusan átirányítják az ügyfeleket az mkb.hu oldalra. Április 2-án és 3-án az ügyfelek az elektronikus csatornák elérésében és az azonnali átutalási megbízások terén leállást, a kártyahasználatban rövidebb kieséseket tapasztalhatnak. Az azonnali átutalási megbízások benyújtására sem lesz lehetőség bizonyos időpontokban. A beérkező megbízások jóváírása után azonban a beérkező összegekhez azonnal hozzá lehet férni betéti és hitelkártyával.

Április 4-én a pénzforgalom és a kártyahasználat is a megszokott módon működik majd. Az ATM-ek működésében április 1-jén reggel hét óráig legfeljebb néhány perces kiesések lehetnek, egyéb időszakokban a készpénzfelvétel zavartalan lesz. A POS-terminálokon keresztül a fizetés a betéti és a hitelkártyákkal is mindvégig működik. Az internetes betéti és hitelkártyás tranzakciók teljesítésében viszont folyamatosan lehetnek fennakadások, leginkább a digitalizált kártyák esetében, ezért érdemes a plasztikkártyát használni. A Mobilbank szolgáltatásban ugyancsak várhatók fennakadások, és a TeleBank is csökkentett funkcionalitással lesz elérhető - írta a lap.

Az egyesült MKB Bank a jövő hónaptól 66 városban összesen 143 bankfiókkal és 184 ATM-mel lesz jelen. Az egyesült pénzügyi intézmény az indulásától teljesen egységes termék- és szolgáltatáspalettát kínál majd, azonos árazással és értékajánlattal. A korábbi Budapest Bank fiókok és kommunikációs felületek arculata megváltozik, és részben vagy egészben a jogutód MKB Bank logójával és egyéb arculati elemeivel működik tovább - írták.