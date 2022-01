Lejárt a határidő: több százezer magyar számíthat pluszpénzre februárban

Összesen 835 ezer szja-visszatérítésre vonatkozó nyilatkozatot adtak be tavaly. Az év utolsó öt napjában mintegy 140 ezer nyilatkozat érkezett be az adóhatósághoz. Népszerű volt az online kitöltés, 81 százaléka a kitöltőknek ezt a módszert választotta.

Összesen 835 ezren adták be a dokumentumokat az adóvisszatérítésre, melynek 81 százaléka online érkezett be. Papír alapon mindössze 132 ezren adták be a visszatérítésre vonatkozó nyilatkozatokat. Sokan hagyták az utolsó pillanatra a családi adóvisszatérítés februári kiutalásához szükséges nyilatkozat kitöltését, emelte ki a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az év utolsó öt napjában, december 27-e és 31-e között mintegy 140 ezer nyilatkozat érkezett be az adóhatósághoz.

December 31-én járt le az úgynevezett VISSZADO nyilatkozat benyújtására előírt határidő. A tavaly év végéig beküldött nyilatkozat kijavítására, helyesbítésére január 14-ig még van lehetőség, így például az utalási adatok is javíthatóak – emlékeztetett az államtitkár. Aki elmulasztotta a határidőt, ő az adóhivatal által elkészített bevallási tervezetben, vagy az szja-bevallásában veheti igénybe az adóvisszatérítést.

Mint ismert, egyszeri intézkedésként gyereket nevelő szülők visszakapják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójukat az átlagfizetés mértékéig, vagyis egy adózó akár 800 ezer forintot is kaphat februárban az államtól.

Nemcsak a munkabérből származó jövedelem adója jár vissza, hanem például a vállalkozói kivétet, a gyedet, az őstermelői és az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet terhelő adó is. Az ekhósok (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás) az adóból szja-nak minősülő 9,5 százalékos részt, a katások (kisadózó vállalkozások tételes adója) pedig a befizetett adó negyedét kapják kézhez, a főállású katások például évi 150 ezer forinttal számolhatnak.