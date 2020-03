Mit szabad és mit nem a kijárási korlátozás alatt? Szakértők válaszolnak!

A kormány kijárási korlátozást vezet be Magyarország egész területére március 28. és április 12. között. Szakértők most összegyűjtötték a munkavállalókat érintő legfontosabb tudnivalókat.

"Jelenleg a legfontosabb dolog a dolgozók, kollégák egészségének védelme. Ezt a cél szolgálja a kormányzat által hozott intézkedés is. Ennek kapcsán a legfontosabb talán, hogy továbbra is biztosított a munkába járás lehetősége, de néhány egyéb gyakorlati kérdés is felmerülhet, amelyekre igyekeztünk választ találni" - foglalta össze Juhász Csongor a 8Prohuman cégcsoport ügyvezető igazgatója.

Mehetek-e dolgozni a kijárási korlátozás alatt?

Igen. A kormány 71/2020. (III. 27.) számú rendelete a kijárási korlátozásról, egyértelműen lakhelyelhagyásra alapos indoknak tekinti a munkavégzést, a hivatásbeli kötelezettséget, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységet.

Kell-e igazolást magammal vinnem?

A rendelet nem tartalmaz erre vonatkozó információt, de minden vállalt dönthet úgy, hogy ilyen igazolással ellátja dolgozóit. "Mi a Prohumannál úgy döntöttük, hogy munkáltatói igazolást állítunk ki közel 7 ezer Magyarországon munkaviszonyban álló és további többszáz egyszerűsített (alkalmi) foglalkoztatási formában dolgozó munkavállalónk számára, hogy a lehető legkörültekintőbb módon biztosítsuk a munkába járás lehetőségét. Mindezt e-mailen és nyomtatott formában is elérhetik az érintettek" - emelte ki a szakember.

Mehetek-e állásinterjúra a kijárási korlátozás alatt?

Igen. A rendelet tartalmazza, hogy munkavégzés, illetve a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele esete lakhelyelhagyásra alapos indoknak tekinthető.

