Így készülnek a magyar cégek a koronavírusra: élesítik a pandémiás tervet

Szerda este közölte a miniszterelnök, majd az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője,hogy hazánkba is betört a koronavírus. Egyelőre még nem tudjuk, mire számíthatunk a terjedésével kapcsolatban, de megkérdeztünk a magyarországi cégeket, milyen intézkedések bevezetése várható abban az esetben, ha kitörne a járvány.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, betört Magyarországra a koronavírus, jelenleg két igazoltan fertőzött személy van itthon. Ők jelenleg jó általános állapotban vannak, nem lázasak, de haladéktalanul megkezdődött a vírus útjának feltárása - mondta el dr. Szlávik János osztályvezető főorvos a szerda esti rendkívüli sajtótájékoztatón.

Mától kezdődően a védekezés szakaszába léptünk - mondta el Facebook videójában a kormányfő, majd hozzátette, hogy a védekezéshez minden szükséges személyi, tárgyi és jogi feltétel rendelkezésre áll, így van megfelelő létszámú, felkészült orvos és ápoló, eszközök, például maszkok, és a helyzet kezeléséhez szükséges jogszabályok, melyek alapján az orvosok rendőrök, közigazgatási szakemberek végezhetik munkájukat.

Zajlanak a vizsgálatok, a hatóságok igyekeznek feltérképezni, egészen pontosan merre jártak az iráni diákok, kikkel léptek kapcsolatba, kiknek adhatták tovább a kórt. Jelenleg még semmit sem tudunk a vírus terjedési útjáról: Szlávik János tájékoztatása szerint jelenleg folyamatban van annak vizsgálta, hogy a fertőzöttek miként kapták meg a betegséget és merre jártak Magyarországon.

Mivel egyelőre még nem tudjuk, pontosan hány fertőzött van az országban, csak az igazolt esetekről van tudomásunk, minden eshetőségre fel kell készülni. Olaszországban például rendkívüli helyzet lépett életbe: az egész országra kiterjesztett szigorú intézkedéseket rendelt el a kormányfő. Giuseppe Conte miniszterelnök arra kérte az olaszokat, kerüljék az emberekkel teli helyszíneket, ne fogjanak kezet, a könyökükbe tüsszögjenek, ne öleljék, csókolják egymást, tartsanak egymástól egyméteres távolságot. A kormány felszólította a 65 év felettieket, ne menjenek utcára. Emellett az egész országban felfüggesztik a csoportos és tömeges eseményeket, bezárják a mozikat, színházakat, és csütörtöktől zárva tartanak az oktatási intézmények, a bölcsődéktől az egyetemekig - ez több mint 8 millió tanulót érint.

Így készülnek a cégek itthon

Magyarországon már hetek óta lehet érezni a járvány hatásait, ahogy arról a Pénzcentrum már beszámolt, a magyarok egy jelentős része megrohamozta a boltokat, napokig cipelték haza az olajat, a lisztet és a cukrot. De mára a kézfertőtlenítő, és a szájmaszk is hiánycikknek számít. Egyelőre az olaszországihoz hasonló intézkedésekre itthon nem kell számítani, ám ha esetlegesen elterjed a vírus, nagyon meg fog változni az életünk, és a munkánk is.

Bő egy hónappal ezelőtt a sok távol-keletit foglalkoztató magyarországi Nokia, és Samsung már közölte, milyel intézkedéseket vezetnek be a megelőzéssel kapcsolatban. Ám most,hogy betört a vírus az országba, a többi hazai vállalatnak is lépni kell. Éppen ezért megkérdeztünk magyar cégeket, milyen pandémiás terveik vannak, arra az esetre, ha korlátozások lépnek életbe. A legkülönfélébb szegmensekből érkeztek válaszok. Kiderült, hogy a koronavírus visszatartására az alábbi intézkedéseket teszik meg a Liferay-nél:

" Folyamatosan figyeljük a járvány terjedését és a megbetegedések számát a különböző országokban, köremailben és chatben értesítjük a dolgozókat.

Adoptáljuk és betartatjuk a dolgozóinkkal a karantén teendőket akik az érintett országokban dolgoznak, vagy járnak (A Liferay önálló irodával rendelkezik Milánóban, Kínában, Szingapúrban és számos európai és amerikai városban).

Dalian (Kína) városában lévő irodánkat továbbra is zárva tartjuk, minden itteni munkatársunk otthonról dolgozhat csak.

Számos irodánk, köztük Tokióban, japánban és Olaszországban lehetőséget biztosít arra, hogy a munkatársaink teljes időben otthonról dolgozzanak, ha úgy döntenek.

Minden Kínába induló üzleti utat töröltünk és nemrégiben kiterjesztettük ezt minden nem feltétlenül szükséges útra Dél-Koreába, Hong Kongba, Taiwanba, Japánba és Olaszországba.

Felhívtuk továbbá a munkatársaink figyelmét arra, hogy ők személyesen mivel tudnak hozzájárulni a biztonságukhoz. Mindenki gondoskodjon magáról és a családjáról az alábbiak szerint:

Rendszeres kézmosás, különösen alkohol alapú fertőtlenítőkkel

Kerüljék a nagy tömegeket amikor csak lehetséges

Takarják a szájukat mikor köhögnek, és azonnal mossanak kezet utána hogy ne fertőzzenek

Kerüljék a szemek, száj, orr érintését

Ha lázasak, köhögnek, vagy nehezen lélegeznek azonnal keressek fel egy orvost.

Minden dolgozó számára javasolják az Európán és Kínán belül, illetve oda történő üzleti utazás elhalasztását vagy törlését. Online meetingekkel helyettesítjük, vagy ha ez nem lehetséges, 2-3 hónappal elhalasztjuk a megbeszéléseket. Amennyiben olyan országba utaztak a munkatársaink, ahol jelenleg fellelhető a vírus - kérjük őket, hogy 14 napig karanténozzák magukat és felügyeljék az esetleges tüneteket.

Mindezek mellett pedig létrehoztunk egy külön chat csatornát, ahol bárki kérdéseket tehet fel a vírussal kapcsolatban és folyamatos friss híreket talál. Amennyiben bárki magán utat szervez, azt természetesen nem befolyásoljuk" - áll a Liferay Pénzcentrumnak adott válaszában.

A kulcs a rendszeres fertőtlenítés

A McDonald’s is vezetett be óvintézkedéseket, mely nem csak a dolgozókat, de a vendégeket is védi: "A vendégeink és munkatársaink egészsége és biztonsága egyik elsődleges prioritásunk. Éttermeinkben folyamatosan a legszigorúbb élelmiszerbiztonsági rendszert és higiénés gyakorlatokat alkalmazzuk. Ezek szigorú betartásáról, a kézzel érintett felületek, tálcák, étkezőasztalok és székek rendszeres fertőtlenítéséről, a személyes higiénével kapcsolatos gyakorlatok következetes alkalmazásáról éttermi vezetőink gondoskodnak. A kézmosási lehetőség minden éttermünkben jelenleg is biztosított, emellett a következő napokban minden éttermünk vendégterében kézfertőtlenítő eszközöket helyezünk ki. A helyzet alakulását továbbra is figyelemmel kísérjük, és mindenben követjük az egészségügyi szervek és a hatóságok aktuális útmutatását" - áll az étteremlánc válaszában.

Megelőzés a legfontosabb

"Az SAP-nál a munkavállalók egészsége és biztonsága elsődleges kérdés, nagyon szorosan figyelemmel kísérjük a COVID-19 helyzetet. Technológiai vállalatként a globális és a helyi irányelveknek egyaránt meg tudunk felelni abban az esetben is, ha szükség esetén virtuális kapcsolattartásra kellene váltanunk kollégáinkkal vagy ügyfeleinkkel. Bár a közeljövőben nem számítunk arra, hogy az események jelentős hatással lennének vállalatunk működésére, továbbra is figyelemmel követjük a fejleményeket. Minden alkalmazottunk és a vezetők számára tájékoztató anyagokat és irányelveket tettünk közzé, illetve állandóan frissülő tartalommal a belső vállalati portálon osztunk meg a témával kapcsolatos háttérinformációkat, általános tudnivalókat, vészhelyzet esetére vonatkozó intézkedéseket. Bevezettünk megelőzésre szolgáló óvintézkedéseket is: szigorítottuk a kollégák üzleti utazásaival kapcsolatos eljárásokat, bármilyen utazás után arra kérjük a dolgozókat, hogy legalább két hétig otthonról végezzék munkájukat elővigyázatosságból, illetve bármilyen tünet észlelése esetén haladéktalanul kérjenek orvosi segítséget. Minden irodánkban világszerte fokoztuk a fertőzésmegelőzési intézkedéseket, beleértve a gyakoribb irodai sterilizálást" - áll a Pénzcentrumhoz eljuttatott válaszukban.

Név nélkül

Egy neve elhallgatását kérő információs és kommunikációs területen működő nagyvállalat iparági szakértője annyit elmondott a Pénzcentrumnak, hogy természetesen rendelkeznek pándémiás tervvel, de részletekbe nem bocsátkozott. Annyit elmondott, hogy korlátozták az utazásokat, szélesebb kör számára lehetővé teszik a home office-t, és higiéniás intézkedéseket is bevezetnek.

De hallottunk olyan Magyarországon megtelepedett autóipari multinacionális cégről, ahol a férfi kollégákat felszólították, hogy ne fogjanak kezet egymással.

Egy másik neve elhallgatását kérő befektetésekkel és pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó globális nagyvállalat képviselője arról tájékoztatott minket, hogy tekintettel arra, hogy a cég számos országban jelen vannak a világon, komoly tervekkel rendelkeznek kibertámadás, természeti katasztrófa és világjárványok esetére is. Ők alkalmazkodva a az adott ország helyzetéhez aktualizálják ilyen esetekben ezeket.

Címlapkép: Getty Images