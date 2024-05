Egyre több magyar kórháznál csenget a végrehajtó: az utolsókat rúgja az egészségügy?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több kórházat is végrehajtás alá vont a NAV: a jászberényi intézménytől például 57 millió forintot szedtek be. De két fővárosi kórház is rajta van a végrehajtási eljárás alatt álló adózókat összesítő listán.

Inkasszóval kellett beszednie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház mintegy 57 millió forintos közteher-tartozását - írta a Népszava, amely szerint a pénz kifizetése gondot okozott a kórház egyéb, napi fizetési kötelezettségeinek teljesítésében. Az eset nem egyedi, budapesti a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelő Intézetet, valamint a szintén fővárosi Károlyi Sándor Kórházat is megtalálták a NAV végrehajtási eljárás alatt álló adózókat összesítő listájában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az Országos Kórházi Főigazgatóság a lappal azt közölte: "értesüléseivel ellentétben hazánkban nincsen fizetésképtelen, állami fenntartású kórház. Kórházaink gazdasági működése stabil, köszönhetően a kormányzati beavatkozásoknak". A Népszava emlékeztet: március végén az egészségügyi intézmények tartozása – beleértve az egyetemieket és az egyháziakat is – már csaknem 110 milliárd forint volt. És míg 2023-ban átlagosan havonta 3,7 milliárddal nőtt ez az adósság, 2024-ben már havi 20 milliárddal.

Címlapkép: Getty Images

