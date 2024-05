Tovább kígyóznak a sorok a magyarok kedvenc hiteléért: hol van már a válság, óriási a roham

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Frissítette a háztartásokkal és nem-pénzügyi vállalatokkal kötött hitel- és betétszerződésekre vonatkozó adatsorait a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az alábbiakban bemutatjuk a márciusra vonatkozó friss adatsorok jelzáloghitelekre vonatkozó részeit – látni fogjuk, hogy 2022 nyara óta nem vettek fel annyi lakáshitelt a magyar háztartások, mint a most vizsgált időszakban. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy az idei évben eddig folyamatosan bővülni tudott a hitelpiac, ráadásul nem is akármekkora mértékben – a márciusban kihelyezett hitelek szerződéses összege 15 százalékkal haladta meg a februári kihelyezések összegét, jóllehet már a februári eredmény is toronymagasan verte a tavalyi év legmagasabb havi eredményét is.

