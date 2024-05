Hibás matekérettségi: megszólalt az Oktatási Hivatal, minden egy irányba mutat, tisztul a kép

Az Oktatási Hivatal szerint álhír, hogy elírás történt a keddi matekérettségin. A hivatalos feladatlapot szerda reggel hozzák majd nyilvánosságra.

A Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy az interneten keringő fozók szerint elírás történt a keddi matekérettségi egyik feladatában.

A lefényképezett feladatlapok tanúsága szerint az elírt feladat így szólt:

A cukrászdában szerdánként akciós áron kínálják az islert, a zserbót és a krémest. Az egyik szerda délelőtt az asztaloknál ülő vendégek összesen 20 rendelést adtak le. Volt 1 olyan rendelés, amelyben mindhárom sütemény szerepelt, és 2 olyan, amelyikben egyik sem. A rendelések között 5 olyan volt, amelyben zserbó és krémes is szerepelt, 3 olyan, amelyben zserbó és isler is, és 6 olyan, amelyben isler és krémes is. 9 olyan krémes volt, amelyben szerepelt zserbó. Tudjuk, hogy ugyanannyi rendelésben szerepelt krémes, mint amennyiben isler. Hány olyan rendelés volt szerda délelőtt, amelyben a három sütemény közül csak a krémes szerepelt?

- az utolsó előtti mondatban nem a krémes szónak, hanem a rendelésnek kellett volna szerepelnie. Most az Oktatási Hivatla közleményt adott ki az ügyben, amelyet változtatás nélkül, alább közlünk.

"Az érettségizőket és a közvéleményt félrevezetve egyes sajtóorgánumok tényként közölték azt az álhírt, amely szerint a 2024. május 7-én a vizsgázóknak kiosztott középszintű matematika II. feladatlap 17. feladatában értelemzavaró hiba szerepelt. Az Oktatási Hivatal azonnal ellenőrizte a vizsgahelyszínek részére kiküldött feladatlapot, és megállapította, hogy a feladatlap az említett hibát nem tartalmazza. Az Oktatási Hivatalhoz nem is érkezett ezzel kapcsolatos panasz, bejelentés. A matematika feladatlapok - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - 2024. május 8-án 9 órakor lesznek nyilvánosan elérhetők a javítókulcsokkal együtt az Oktatási Hivatal honlapján."

