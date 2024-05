Egy időre fellélegezhet több százezer magyar: nemsokára viszont újra itt a feketeleves, készülhetnek

A pollenterhelés a hét közepén a záporok és a lehűlés hatására várhatóan lecsökken, majd fokozatosan ismét megemelkedik - közölte az NNGYK napi pollenjelentésében. Az átmeneti időszak kora nyári allergénjei közül a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a csalánfélék, valamint a lórom, az útifű, a sásfélék és az ernyősvirágzatúak pollenje is.

A fák közül a fenyőfélék pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként elérheti a magas szintet, az eperfaféléké, a tölgyé az alacsony-közepes tartományban alakulhat, alacsony koncentrációban pedig még jelen van a levegőben a kőris, a bodza, a vadgesztenye, a platán, a nyír, a ciprus- és tiszafafélék, a dió, a fűz, a komlógyertyán és a bükk virágpora, fokozatosan csökkenő mennyiségben. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony-közepes tartományban alakulhat.

Magas pázsitfű pollenkoncentráció esetén a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, s ezek a részecskék kis méretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és az asztmások számára javasolják, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren és az ablakokat zárják be.

Az NNGYK korábban felhívta a figyelmet arra is, hogy továbbra is találkozhatunk a levegőben a „nyárfaszösz”-szel, ami azonban a tévhittel ellentétben nem okoz pollenallergiás tüneteket, mivel valójában a nyárfa terméséből és annak szél által való elterjedését segítő, üres, levegővel telt, allergén fehérjéket nem tartalmazó részeiből áll.

Akiknél ebben az időszakban jelentkeznek pollenallergiás tünetek, azoknál valószínűleg a levegőben aktuálisan jelen lévő allergén növények pollenszemei okozhatják ezeket és nem a "nyárfaszösz"!

"Több embert érintenek a tavaszi pollenek mint télen a beltéri allergének vagy ősszel a penészgomba allergia. Tavasszal a tavaszi fák, pl nyírfa, majd tavasz végén -nyár elején a fűpollen, és végül nyár végén a parlagfű és fekete üröm okoznak tüneteket a legtöbb allergiásnak, így az ilyen allergiákban szenvedőknek lesz nehezebb ez az időszak" - mondta el a Pénzcentrumnak Moric Krisztina allergológus főorvos a témáról korábban.

Kétféle megoldás lehetséges a tüneti terápia során: az antihisztamin tabletták, szteroidos orrspray-k, szemcseppek alkalmazhatók. A másik az immunterápia, ami a mai korszerű megoldásnak számít, egyrészt mert nem kell az elvégzése után tovább gyógyszert szedni, de legfőképpen, mert véd a szövődményektől is, például az allergiás asztmától

- mondta el a szakember.

Rengetegen küzdenek szénanátha tüneteivel

A szénanáthások tünetei áprilistól egyre erőteljesebben jelentkezhetnek. Az allergiás tünetek erőssége hullámzó lehet, attól függően, milyen pollenek vannak a levegőben, nedves és hűvös vagy száraz és meleg-e az idő, vagy olyan egyéni tényezők is befolyásolhatják, mint pl. a stressz. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése szerint a lakosság mintegy 20 százaléka küzd - orvos által diagnosztizált - pollenallergiával, de egyes becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka szenvedi meg ezt az időszakot. Európában már napjainkban is a lakosság harmada allergiás, de már egyes becslések szerint az is előfordulhat, hogy minden második európai allergiás valamire.

Április és szeptember között másfélszer annyit váltanak ki a magyar betegek allergia elleni készítményből, illetve antihisztaminból; antiallergén szemcseppből pedig tízszer annyi fogy, mint a téli időszakban korábbi közlések alapján. Az allergiaszezonban akár időszakos termékhiány is kialakulhat, annyian keresnek egyidőben egy-egy szert. Ezért a szakemberek szerint érdemes időben gondoskodni a gyógyszerkészletek feltöltéséről.

"A szezonális allergia elleni készítmények egy részének szedése az allergén, vagy allergének megjelenése előtti időszaktól egészen a szezon végéig folyamatosan szükséges lehet, míg fentieken túl az allergénnel történő találkozás esetén a tünetek enyhítésére helyi hatású készítmények, pl. orrspray, inhalációs aeroszolok alkalmazása is indokolt lehet. Alapvetően elmondható, hogy pár száz forinttól több ezer forintig is terjedhet az allergia elleni készítmények havi költsége" - mondta el lapunknak korábban Muskáth Zsolt, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója.