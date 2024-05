Sok magyar csak kínlódik a kocsijával: ezekre a hibákra figyelj oda, csúnyán mellé lehet nyúlni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Manapság is a lemerült akkumulátorok okozzák a legtöbb autómeghibásodást a Német Autóklub adatai szerint. A második leggyakoribb hibajelenség a motor- vagy annak elektronikai problémái. A statisztikák alapján megnézték azt is, hogy az elektromos autók valóban kevesebbszer hibásodnak-e meg, mint a hagyományos motorral szereltek. Mutatjuk azt is, miért nem jó, ha túlzottan gyenge modellt választunk.

Általánosságban elmondható, hogy évek óta az autók akkumulátora miatt történik a legtöbb meghibásodás - közölte a Német Autóklub (ADAC). Adataik szerint a pandémia csúcspontján 2020-ban az akkumulátor meghibásodások száma meredeken emelkedett, mert a járműveket gyakran alig, vagy egyáltalán nem használták. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Míg 2022-ben az összes meghibásodás 43,2 százaléka a lemerült akkumulátorra volt visszavezethető, addig 2023-ra évre vonatkozóan ez 44,1 százalék. Így ez továbbra is a leggyakoribb meghibásodási ok. A második a motor, vagy annak elektronikai problémái, a befecskendezés vagy a gyújtás meghibásodása (22,8 százalék). A harmadik helyen, messze lemaradva, olyan hibák szerepelnek, amelyek az indítómotorral, a generátorral, a jármű elektromos rendszerével vagy a világítással kapcsolatosak (10,5 százalék). Ezeket követik a defektek (8,8 százalék) és a zárrendszer hibák (7,1 százalék). A németek összesen 156 járműsorozatot értékeltek ki az aktuális jelentésben 20 autómárkától. Az értékeléshez azokat a meghibásodásokat vették figyelembe, amelyek 2023 során keletkeztek, a vizsgált járművek életkora három és tíz év között volt ( tehát az első forgalomba helyezés 2014 és 2021 közötti). Legalább 7000 forgalomba helyezésre volt szükségük két év alatt a statisztikai értékeléshez. A modell-specifikus meghibásodási eseteknél sem veszik figyelembe az egyértelműen önhibából eredő okokat, például a kiürült üzemanyagtartályt, mivel ezeket végső soron nem lehet az autó hibájának tulajdonítani. Tényleg jobbak ebben az e-autók? Az emelkedett elektromos járművek forgalomba helyezési számoknak és elegendő adatbázisnak köszönhetően először tudták megvizsgálni, hogy ezek gyakrabban hibásodnak-e meg a hagyományos kocsiknál. Összességében az elektromobilitás térnyerésével növekszik az elektromos autók meghibásodásainak száma is: a Német Autóklub friss autómentési statisztikái szerint mialatt 2022-ben mintegy 15 000 mentést kértek e-autókhoz, addig 2023-ban a meghibásodások száma megkétszereződött. Az elektromos meghajtású autók és a hagyományos üzemanyagokkal működők összehasonlításánál azonban van egy probléma: az összes Németországban forgalomba helyezett autó átlagéletkora tíz év, viszont még mindig nagyon fiatal az e-autó állomány. Mivel a meghibásodás valószínűsége a jármű életkorával nő, egy összehasonlítás az elektromos járművek és a hagyományos autók meghibásodásáról az egész állományon belül nem lenne értékelhető. Az ADAC ezért csak a 2020/2021-es forgalomba helyezésű gépkocsikat vette figyelembe. Kiderült, a fiatal elektromos autók továbbra is kevésbé hajlamosak a meghibásodásra, mint a benzin- vagy dízelmotorral működők. Az 2020-as járművek esetében 1000 autóra vetítve az elektromos járművek 1,9 meghibásodást produkáltak, mint a hagyományos üzemanyaggal működő autóknak. 2021-es kocsik esetében 3,6 meghibásodásra nőtt a különbség az elektromos autók javára. Mit hoz a jövő? Összességében a legtöbb szakértő azt várja, hogy az elektromos autók kevesebb meghibásodást fognak produkálni, mint a hagyományos üzemanyaggal működők. Ennek az az indoklása, hogy az elektromos meghajtásnál sokkal kevesebb alkatrész van, ami tönkremehet. Nincs kipufogó, nincs sebességváltó sokféle áttétellel, nincs se kuplung, indítómotor, nincs kipufogógáz-visszavezetés, nincs üzemanyagbefecskendezés, nincs turbófeltöltő. Ugyanakkor az elektromos autók is rendelkeznek egy 12 voltos indítóakkumulátorral, amely a világítást, az műszereket és az összes alacsony feszültségű rendszert működteti - pontosan úgy, ahogy a hagyományos autóknál. Úgyhogy ennek a meghibásodása itt is vezető ok az autómentő hívására. A második leggyakoribb probléma a defekt. Ezután következik a generátor, az indítómotor, az elektromos rendszer és a világítás, hibája. Ez a problémakör többé-kevésbé ugyanolyan mértékben jelen van az elektromos autóknál és a hagyományos üzemanyaggal működő autóknál. A karosszéria, a fékek és a futómű alkatrészek esetében nincsenek jelentős különbségek. A németek úgy összegeztek, az eredmények szerint az elektromos autók átlagosan kevesebb hibát produkálnak a kulcsok, zárak és a vezérlőegység területén, valószínűleg azért, mert az elektromos autóknál gyakrabban alkalmaznak érintésmentes kulcsrendszereket (Keyless Go), és ezáltal például nem záródik ki a vezető, ha az autóban marad a kulcs. Ráadásul az elektromos járművek még mindig új területet jelentenek a gyártók számára is. Ezért az ADAC szerint elképzelhető, hogy a meghibásodási valószínűség tanulási folyamatok és technikai fejlesztések révén bizonyos alkatrészek esetében tovább csökkenhet. Hogy az elektromos járművek súlyosabb terhelésnek kitett gumik évekig ellenállnak-e, nem biztos. Az aktuális elektromos járművek futásteljesítményei még mindig alacsonyabbak, mint a hagyományos üzemanyaggal működő autókéi. A magasabb vagy más jellegű terheléseknek azonban az egy tengely, az egy tengely-felfüggesztés és a fékek is ellenállnak. A hosszú távú következményeket ma még nem ismerjük. Azt nem tudni, hogy az e-autók akkumulátorai olyan hosszú ideig fognak-e szolgálni, mint a dízel- és benzinmotorok. Így a szervezet a következő években folytatni fogja az elektromos autók és az hagyományos üzemanyaggal működők összehasonlítását, és folyamatosan bővíti az adatbázist. Így csak kínlódni fogsz a kocsival Óriási dilemma autóvásárláskor, hogy pontosan milyen erős személygépkocsi lenne nekünk megfelelő - hívták fel a figyelmet korábban a németek. Bár ez az egyes felhasználási módok és igények szerint változhat, de a német autóklub szerint a túlzottan gyenge kocsikat mindenképp kerüljük el. Ugyanis alulmotorizált autóval közlekedni nem csak idegesítő lehet, hanem egyenesen veszélyes is! Azt ugyanakkor leszögezték, hogy nincs általános válasz erre a bonyolult kérdésre, a felhasználás módjától függ. De a modern autók általában a legtöbb felhasználó követelményeire elegendő erővel bírnak. Viszont a feltüntetett lóerő vagy kilowatt teljesítményadat keveset árul el, mert minden autó másként adja le, használja fel a lóerőket a motor kialakításától függően. És még az ismert 0-ról 100-ra való gyorsulási érték sem feltétlenül releváns. Döntő ezek helyett a motor nyomatéka. Hiszen erre van szükség például egy kamion előzéséhez vagy az autópályára való felhajtáshoz - a 60-ról 100 km/h-ra gyorsító tartományban. Az ADAC szerint 4,35-től 8,63 másodpercig jó vagy elfogadható az autó 60-ról 100-ra gyorsulása. Ezen időkereteken belül a jármű körülbelül 122 métert (5,5 másodperces gyorsulás esetben) és 178 métert (8 másodperc alatt) tesz meg. Kiemelték, hogy nem minden autó rendelkezik akkora teljesítménnyel, amely minden vezetési szituációban elegendő lenne.

Címlapkép: Getty Images

