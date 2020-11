Ezeken a helyeken működnek a nyelvvizsgák Magyarországon: meg sem kell jelenni

Az előírt feltételeknek megfelelő öt vizsgaközpont kapta meg az akkreditációt az online formában, személyes érintkezés nélkül szervezhető nyelvvizsgáztatáshoz. Közreműködésükkel jelenleg hat nyelvből szerezhető általános nyelvvizsga bizonyítvány akár otthonról is. A kényelmes és korszerű megoldást tavasszal veszélyhelyzeti intézkedésként kínálhatták a szolgáltatás nyújtására felkészült vizsgaközpontok, a támogató szabályozásnak köszönhetően az mostanra beépült általános gyakorlatukba - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A koronavírus-járvány első hulláma nyomán, a tavaszi járványügyi veszélyhelyzet idejére bevezetett lehetőség népszerűnek bizonyult. Májustól augusztus közepéig mintegy hétezer online nyelvvizsgát tettek, közel ötezret sikeresen. A kormány a nyár végén döntött arról, hogy a megfelelően felkészült vizsgaközpontok újabb határidő meghatározása nélkül, a továbbiakban is szervezhetnek online nyelvvizsgát.

Az őszi időszakban öt nyelvvizsgaközpont nyújtotta be akkreditációs kérelmét az Oktatási Hivatalhoz (OH). Ma az ötödik is megkapta az engedélyt arra, hogy személyes kontaktus nélkül, online formában is szervezhessen nyelvvizsgát.

A központoknak biztosítaniuk kell az elektronikus nyelvvizsgák szabályszerű lebonyolításához szükséges technikai feltételeket. Alapvető elvárás a vizsgázó megbízható azonosítása, a vizsgázó és a vizsgaközpont közötti informatikai kapcsolat folyamatos fennállása. A vizsgaközpontoknak egyértelműen ki kell zárniuk annak lehetőségét, hogy a vizsgázó mástól származó, meg nem engedett segítséget vegyen igénybe.

Az előírt feltételeknek megfelelő központokban mostantól hat nyelvből (angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol) szerezhető online módon általános nyelvvizsga bizonyítvány. A szolgáltatásnak köszönhetően minden érdeklődő az egészségügyi kockázatok növelése nélkül mérettetheti meg nyelvtudását a járvány második hulláma idején is. A távolból, akár otthonról vizsgázás lehetősége a veszélyhelyzet megszűnése után is elérhető marad. A fiatalok így az ország bármely részéből az utazás fáradalmait és költségét megspórolva juthatnak többletpontokhoz a felsőoktatási felvételi eljárásban.

