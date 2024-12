Hiába az új megállapodás, jövőre mélyponton lehetnek a reálbérek: rengeteg ember menekül

Idén a leginkább jellemző béremelés 6-10% között volt a fehérgalléros specialisták körében, jövőre viszont 5-8%-os sáv várható a Grafton Recruitment toborzócég szerint. A cég Salary Guide kiadványai alapján a dolgozók kifejezetten nyitottak a váltásra, így jövőre sokan kereshetnek maguknak új munkahelyet. A felmérésből kiderült az is, hogy a munkaadók idén meghallották a dolgozók igényét, így egyre többen adnak többek között egészségbiztosítást.

Idén a legtöbb fehérgalléros munkavállaló 6-10% közötti fizetésemelést kapott, egyes területeken azonban kiugró mértékű növekedés látható – derült ki a cég új kiadványából. A pénzügyi területen dolgozók 17-20% közötti béremelést is el tudtak érni, miután kifejezetten keresettek ezek a szakemberek. Az üzleti szolgáltatóközpontokban 8-10%-kal növelték a fizetéseket, ugyanakkor az IT-szektor megtorpant. Ezen a területen csak a magasan kvalifikált dolgozók bére emelkedett, a többieké gyakorlatilag stagnált. A gyártás-termelésre az autóipar válsága nyomja rá a bélyegét, ami miatt érdemi leépítések tapasztalhatók a járműgyártásban.

Az IT-sok bére azonban még úgy is kiemelkedő, hogy idén nem igazán nőttek a fizetések a területen. A friss Salary Guide szerint az egy-két év tapasztalattal rendelkező fejlesztők bruttó 7-800 ezer forintot kapnak, míg a seniorok bére a 2 millió forinthoz közelít. Ilyen magas béreket más területen általában csak ennél is magasabb szinten, leginkább a csapatvezetőknek kínálnak. A szolgáltatóközpontokban jellemzően a seniorok bére éri el a bruttó 1 millió forintot, a csoportvezetők és menedzsere fizetése 1-1,5 millió forint között szóródik. A gyártás-termelésben a pályakezdő mérnökök bére bruttó 500-600 ezer forint között alakul, azonban senior szinten itt is egyre inkább 1 millió forint körül mozognak a bérek.

Idén csak azok a munkavállalók tudtak 15-20%-os béremelést elérni, akik munkahelyet váltottak.

Felmérésünk szerint a munkavállalók 70%-a nyitott a váltásra. Az első és legfontosabb indok továbbra is a fizetés, de elkezdett felzárkózni a munka-magánélet egyensúlya, ami kiterjed a cégek által nyújtott otthoni és hibrid munkavégzésre is. Vannak, akik a karrierlehetőség és a szakmai kihívások miatt váltanak, míg mások a közvetlen felettes személye vagy a rossz irodai légkör miatt néznek új lehetőségek után.

– mondta el Farkas Tamás, a toborzócég vezetője. Azok közül, akik csak 1-5% közötti béremelést kaptak idén, 88% nyitott a váltásra. Vagyis csak az ennél magasabb szintű béremelés jelentett megtartó erőt.

Amíg tavaly 10-15% között volt a leginkább jellemző béremelés, addig az idei évre ez 6-10%-ra csökkent. A jövő évben a legtöbb vállalat 5-8%-os béremelést adhat a fehérgallérosoknak. Ez a várható, 3-4%-os infláció felett lesz, de a bérek emelkedése csak kismértékben haladhatja meg a pénzromlás ütemét, ami fenntarthatja a magas váltási hajlandóságot.

Ha a béremelések üteme csökken is, a cégek egyre jobban alkalmazkodnak a munkavállalói igényekhez az egyéb juttatások terén, hogy meg tudják őket tartani.

A béren kívüli juttatások közül a munkavállalók szempontjából hosszú ideje a legfontosabb az egészségbiztosítás. A vállalatok részéről azonban az elmúlt években ez nem volt a legfontosabb juttatások között. Idén úgy tűnik, a cégek is meghallották a dolgozók kérését, hiszen a felmérésünk szerint mostanra munkáltatói oldalon a második legfontosabb juttatási formává lépett előre. A SZÉP-kártya után rögtön az egészségbiztosítás következik, ami a magánegészségügyi ellátások iránti növekvő igényt mutatja

– mondta Farkas Tamás.

A jövő év első felében az egyes szektorok vegyesen teljesíthetnek. A várakozások szerint az IT-szektor fellendülésére még minden bizonnyal várni kell, de az év második fele már a létszám bővítéséről szólhat. Az autóipar válsága ugyanakkor folytatódhat, hiszen itt még nem látni a fellendülés jeleit, sőt, akár újabb leépítések is lehetnek. A gyártás-termelés területén az elektronika és a gyógyszergyártás növekedésnek indulhat. A globális gazdasági problémák miatt mindeközben egyre több üzleti szolgáltatóközpont jöhet Magyarországra is, hiszen a költségcsökkentési kényszer miatt a drága nyugat-európai és tengerentúli egységeket a kelet-közép-európai térségbe szervezhetik ki.