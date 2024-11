Hatalmas leépítések jöhetnek a nagy gyárakban: mi lesz így a melósokkal?

Több tízezer munkahely szűnhet meg az autógyáraknak alkatrészeket gyártó vállalkozásoknál. Az autóipar válsága nem műlik, és a baj egyre nagyobb.

A Bosch, a Thyssenkrupp és a Schaeffler is komoly leépítésekre készülhet, miután az autóipari válság következtében az érintett cégek is egyre nagyobb bajban vannak - erről a G7 ír. Mint megjegyzik, egyedül a Boschnál 5 ezernél is több munkahely szűnhet meg, illetve rövidülhet sokak munkaideje - ezzel arányosan pedig a fizetések is.

A problémák hátterében az áll, hogy a nagy autógyárak, melyeknek a felsorolt cégek alkatrészeket gyártanak, egyre nehezebben bírják a kínai konkurensekkel szembeni harcot. Emellett az autópiaci kínálat szűkülése is számos kérdést felvet, a cégek pedig most a leépítésekkel igyekeznek menteni a menthetőt.

Érdekesség, hogy bár a gyárak akár a német államhoz is fordulhatnak segítségért, hogy a béreket is fizetni tudják, az érintett cégeknek csak 18 százaléka él ezzel. Ez azt is jelezheti, hogy rövid távon nem bíznak a felfutásban, de addig is próbálkoznak valahogy költséget csökkenteni.