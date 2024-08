Itt a friss árlista: ennyibe kerül a családi bölcsőde 2024 őszén, emelkedtek a magán bölcsőde árak

Augusztus utolsó hetében jelentette be a kormány, hogy szeptember 2-tól indul a megújult bölcsődei támogatás. A családi bölcsőde, magánbölcsőde alternatívát jelenthet a magyar szülőknek, akik állami bölcsődében nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését. Ezeknek az intézményeknek a szolgáltatásaiért azonban fizetni kell. A Pénzcentrum friss magábölcsődei körképe alapján Budapesten átlagosan 117 ezer, vidéki nagyvárosokban 65 ezer forint kiadást jelenthet egy bölcsődés gyermek havi ellátása. A megújult támogatás részben vagy egészben fedezheti a családi bölcsőde költségeit. Mutatjuk a friss árakat és a támogatás részleteit.

A 2023 márciusában megszűnt bölcsődei támogatás - hivatalos nevén Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatása - még szűkebb körben és alacsonyabb összegben volt elérhető. A megújult támogatást visszamenőleg is igényelhetik, akiknek gyermeke 2023. március hónapot követően bölcsődébe jár - és jelenleg is jár. Így feltehetően lesznek olyanok, akiknek a gyereke éppen a kérdéses időszakban volt bölcsődés, azonban azóta már óvodába jár, ők nem tudják visszamenőleg igénybe venni a támogatást. A gyermekenként járó összeg alapesetben legfeljebb 50 ezer forint, több esetben viszont akár 65 ezer forint is lehet (egyedülálló szülők, menekült hátterű szülők, SNI-s gyermekek, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek esetében). Ezek a felső határok, viszont a támogatás összege maximum a térítési díj összegével egyezhet meg.

Megvizsgálva a családi bölcsődék árait, azt láthatjuk, hogy a budapesti magánbölcsődék térítési díjai az új, emelt összegű bölcsődei támogatás maximális összegét rendre meghaladják. Vidéken már sokkal jellemzőbb lehet, hogy a szülők nem merítik ki a támogatási keretet, mert az 50 ezer forintot sem éri a térítési díj. Budapesten átlagosan 117 ezer forintba kerül az egész napos ellátás heti 5 napra, a megyeszékhelyeken nagyjából 65 ezer forintba. Az bölcsődénként eltérhet, hogy a térítési díj tartalmazza-e az étkezést, sok helyen még az alapdíjon felül az étkezésért is fizetni kell: ez még napi 650-2500 forintos kiadást is jelenthet. A félnapos - jellemzően délelőttös - ellátás ára kedvezőbb, mostani gyűjtésünkben azonban csak a teljes ellátás árát vettük alapul.

Mivel tavaly a tanévkezdés előtt szintén megvizsgáltuk az árakat a családi bölcsődékben vidéken és Budapesten, össze is tudtuk vetni a tavalyi árakat az ideiekkel. Ez alapján azt láthatjuk, hogy az árak vagy változatlanok maradtak, vagy ha emelkedtek is, nem többel, mint 10 százalék. Természetesen egyes helyeken jelentősen díjemelés is történt, viszont nem ez a jellemző.

Családi bölcsőde árak Budapesten és vidéken 2024 őszén

Ahogy a Pénzcentrum gyűjtéséből kitűnik, óriási különbség lehet vidéki családi bölcsőde és budapesti magánbölcsőde között árazásban, de még az egyes kerületek és intézmények között is. A legdrágább családi bölcsőde a 3. kerület található, ahol 170 ezer forint a térítési díj egy hónapra. Ebben természetesen lehetnek olyan plusz szolgáltatások, melyeket más intézmények nem nyújtanak - hogy pontosan mit fedez a térítési díj, arról minden esetben az intézmények honlapján és/vagy személyesen érdemes érdeklődni.

Budapesten is találunk olyan bölcsődét, ahol a térítési díj 56-60 ezer forint, ehhez azonban hozzájön - havonta 20 nappal számítva - 14-19 ezer forint étkezési díj. Így máris 70-80 ezres kiadásról beszélünk, míg más bölcsődéknél, ahol külön nem tüntettek fel étkezési díjat, feltehetően bele van számítva a térítési díjba.

A vidéki nagyvárosok, megyeszékhelyek kínálata jellemzően szűkösebb. Vannak városok, ahol egyáltalán nem találtunk információt arról, hogy az ott üzemelő bölcsődék esetében milyen térítési díjakkal számolhatnak a szülők - vagy akár arról, egyáltalán üzemel-e még az intézmény, melynek honlapja régóta elhagyatottnak tűnik. A digitalizációban, online információ szolgáltatásban is óriási különbségek adódnak a magánbölcsődék között, ezek valószínűleg forráshiánnyal vagy kapacitáshiánnyal magyarázhatók. Mindenesetre nem könnyíti meg a vidéki szülők tájékozódását.

Az internetes forrásoktól függetlenül, helyben biztosan kapunk információt arról, milyen formában, hol működnek intézmények és mennyibe kerül a gyermek havi ellátása. A gyűjtésünk alapján átlagosan 65 ezer forintos kiadás jelenthet egy családnak a gyermek családi bölcsődében történő elhelyezése, ugyanakkor találtunk több bölcsődét, melynek díja 50 ezer forint alatti volt.

Azok a vidéken élő és munkába visszatérő szülők, akiknek gyermekei szeptember 1-től bölcsődébe járnak, újra igényelhetnek támogatást a bölcsődei térítési díjhoz - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára augusztus 27-én. Koncz Zsófia kiemelte, hogy a támogatást most először azok a szülők is igénybe vehetik, akik gyermeküket önkormányzati fenntartású bölcsődében helyezik el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A támogatási kérelem a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján nyújtható be. Az online igénylő rendszer, a közlemény és a kapcsolódó dokumentumok 2024.09.02-án 9 órától érhetők el a MÁK tájékoztatása szerint.



A Magyar Államkincstár honlapján található tájékoztatás szerint a támogatás a 2023.04.01-jét követően munkába álló vagy munkába visszatérő, bölcsődei ellátásra jogosult gyermeket nevelő szülő számára folyósítható, akinek állandó lakóhelye - vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik -, tartózkodási helye a kevésbé fejlett régiók területén van, és aki gyermekét önkormányzati, vagy nem önkormányzati fenntartású családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban, vagy napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatásban helyezi el.

Fontos! Gyermekenként legfeljebb havi 50 000 Ft bölcsődei támogatás igénylehető. A gyermekét egyedül nevelő szülő, a Gyermekvédelmi törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő szülő, a menekült hátterű szülő, valamint a sajátos nevelési igényű, korai fejlesztésre jogosult, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülő számára gyermekenként legfeljebb havi 65 000 Ft támogatás nyújtható.

Amennyiben a gyermek elhelyezéséért fizetett díj kevesebb, mint 50 000 Ft (vagy egyéb esetekben 65 000 Ft), akkor a támogatás összege a bölcsődei havidíj összegével megegyező, amennyiben pedig meghaladta az 50 000 Ft-ot (vagy egyéb esetekben a 65 000 Ft-ot), akkor a különbözetet a szülőknek kell fedezniük.

A MÁK ügyfélszolgálatának elérhetősége kérdés eset: Magyarországról a 1811-es telefonszámon érhető el (5. Egyéb ügyintézés menüpont alatt, a 2. EFOP Plusz pályázatok almenüt kell választani), külföldről a +36 1 327-3308-as telefonszámon érhető el. E-mail elérhetőség: efop.bolcsode@allamkincstar.gov.hu. A támogatásról bővebben, még mielőtt megjelent volna a vonatkozó rendelet, ebben a cikkben írtunk.