Itt az őszi hidegzuhany a magyar szülőknek: erre a támogatásra már keresztet vethetnek

A bölcsődés korú gyermeket nevelő szülők számára agusztus végén érkezett a jó hír, hogy ismét igényelhető a 2023 márciusában kivezetett támogatás. A bölcsődei támogatásként ismert hozzájárulás immár magasabb összegben és állami fenntartású bölcsődékben is igénybe vehető, azonban csak vidéken. Fontos, hogy a támogatás visszamenőleg is igényelhető. Ahogy a pályázat feltételei nyilvánosak lettek, a gyermeknevelés témájú csoportokban rengetegen érdeklődtek, ki az, aki még jogosult lehet, illetve ki az, aki lecsúszott a megújult bölcsődei támogatásról. A Pénzcentrum most annak járt utána, kik és hányan lehetnek, akik most kimaradnak.

Ahogy az a családtámogatások bevezetése, feltételeinek megváltoztatása esetén általában történni szokott, a hírre tele lesznek a közösségi média csoportok kérdésekkel, illetve sokszor elégedetlen posztokkal, kommentekkel. Így történt ez a 2024. szeptember 2-tól igényelhető "Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatása" (EFOP PLUSZ-6.3.1-23-2024-00001) esetében is, melyet legtöbben bölcsődei támogatásként ismernek. A korábban elérhető, 2023 márciusában kivezetett bölcsődei támogatással szemben az új pályázat magasabb keretösszegre nyújtható be és nem csak magánbölcsődei felvétel esetén. A támogatás visszamenőleg is igényelhető, ahogy ígérték, egészen 2023 áprilisáig visszamenően. Ehhez azonban feltétel, hogy a gyermek továbbra is bölcsődébe járjon. Ez az elégedetlenség egyik fő forrása, a másik legnagyobb ok pedig, hogy csak vidéken vehető igénybe a támogatás. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az elégedetlen hangok a gyermeknevelési témájú csoportokban főként azt nehezményezik, hogy a kivezetést követően túl hosszú idő telt el, mire az új támogatást bevezették. Azt már korábban lehetett tudni, hogy a támogatás visszamenőleg is igényelhető lesz azok számára, akiknek gyermeke még bölcsődébe jár, azonban az időzítés sok kisgyermekes család számításait húzta keresztbe. Egészen 2024 szeptemberéig kellett ugyanis várniuk, mire élesedett a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján az igénylési felület, így rengeteg gyermek addigra pont "kijárta" a bölcsődét. A kisgyermekek ugyanis éppen szeptemberben kezdik meg óvodát, így még a pályázat megjelenése előtt elveszítette sok család a jogosultságot a visszamenőleges igénylésre. A bölcsődei támogatás kivezetésének és visszavezetésének ütemezése tehát azt eredményezte, hogy sokan estek el végleg ettől a lehetőségtől. A MÁK már tavaly februárban figyelmeztetett, hogy 2023. március 31-ig igényelhető a vissza nem térítendő, legfeljebb havi 40 ezer forintos bölcsődei támogatás a Magyar Államkincstárnál (MÁK) a kisgyermeket nevelő szülők munkába visszatérésének támogatására az ország egész területéről. Bár korábban is voltak előirányzott határidők, mióta 2019-ben megjelent ez a támogatási forma, ameddig a igénylést be lehetett nyújtani, azokat az államkincstár rendszerint meghosszabbította. 2023 márciusától azonban nem hosszabbítottak tovább. Várható volt azonban, hogy a támogatás ismét igényelhetővé válik, illetve meg is újul, erről azonban nem közöltek új információkat. 2023 augusztusában - ahogy arra lapunk felhívta a figyelmet - még mindig híre hamva sem volt új pályázatnak vagy információknak. Ezt követően a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) azt közölte: A kormány továbbra is mindent megtesz a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáért, de jelenleg Brüsszelen múlik, hogy folytatódhat-e a kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása. A KIM közleményében azt hangsúlyozta: a GINOP-5.3.11-18 projekt eredetileg csupán 2021. december 31-ig tette lehetővé a kisgyermekes szülőknek a támogatási igény benyújtását. A határidőt a kormány 2022. december 31-ig, majd 2023. március 31-ig meghosszabbította. Arról azonban, hogy mikor várható a támogatás visszavezetése közelebbi információt nem közöltek. Ezt követően 2023 novemberében közölte a KIM, hogy újra igényelhető lesz a bölcsődei támogatás. Hornung Ágnes akkor arról tájékoztatott, hogy várhatóan a korábbi 40 ezer forintnál magasabb összegre lehet majd pályázni, és a támogatásra formától függetlenül minden bölcsődei ellátásban részesülő gyerek szülője jogosult lesz. Már akkor belengették, hogy 30 százalékkal magasabb összegre lesznek jogosultak az egyedülálló és a menekült hátterű szülők, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyereket nevelők, a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre jogosultak, továbbá a sajátos nevelési igényű vagy korai fejlesztésre jogosult családok. Már ekkor lehetett azt is tudni, hogy az új igényléseket jövő évtől lehet benyújtani, és visszamenőlegesen is lehetőség lesz a támogatások kifizetésére. Ezután még 2023-ban megjelent a felhívás, amelyet a Magyar Államkincstár számára írtak ki az új támogatás bevezetésére, lebonyolítására, ezt 2024 februárjában vette észre a Pénzcentrum. A felhívásból már kiderültek olyan részletek, minthogy a támogatás összege legfeljebb 50 ezer forint lesz, bizonyos speciális esetekben 65 ezer forint, hogy vidéken lehet majd igénybe venni, állami bölcsődékben is, valamint hogy valóban visszamenőleg is be lehet majd nyújtani a kérelmeket. A visszamenőlegesség ténye - mely a tervek szerint 2023 áprilisáig visszamenőleg adott volna lehetőséget az igénylésre - azt a benyomást keltette, hogy ezt a döntést a folytatólagosság igényével hozták meg, hogy ne maradjanak ki a kisgyermekes családok a támogatásból annak ellenére sem, hogy azt 2023 márciusában kivezették. Azonban ha valóban volt rá igény, hogy a támogatás viszamenőleges igénylésének lehetőségével folytatólagosságot teremtsenek, ezt keresztülhúzta, hogy szeptemberig vártak a bevezetéssel. Mivel szeptemberre rengeteg, a jogosultsági feltételeknek korábban megfelelő család esett el a támogatástól azzal, hogy gyermeke megkezdte az óvodát, ahogy azt már kiemeltük. Éppen azért, mert az óvodai beiratkozások jellemzően áprilisra esnek, a Pénzcentrum megkereste a Magyar Államkincstárt, hogy mikor várható a beharangozott támogatás bevezetése. A lapunkhoz érkező olvasói levelekből ugyanis az derült ki: sokan várják a tájékoztatást, hogyan készülhetnek, számíthatnak-e a visszamenőleges plusz összegekre. Az államkincstár válaszából azonban nem derült ki dátum, továbbra sem lehetett tudni, meddig kell még várnia a szülőknek. Azt írták: "A Magyar Államkincstár az EFOP Plusz-6.3.1-23 >>Kisgyermeket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének célzott támogatása<< című kiemelt projekt támogatási szerződését megkötötte, valamint a projekt előkészítési feladatait megkezdte annak érdekében, hogy a bölcsődei térítési díj támogatás mielőbb igényelhetővé váljon a kisgyermekes szülők számára. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos részletes információkról és feltételekről a projekt indulását megelőzően a Magyar Államkincstár tájékoztatást fog nyújtani. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával megvalósuló program célcsoportja az a munkába álló vagy munkába visszatérő, bölcsődei ellátásra jogosult gyermeket nevelő szülő, akinek állandó lakcíme vagy tartózkodási helyének címe a kevésbé fejlett régiók területén van." Annyit lehetett csak tudni tehát továbbra is, hogy dolgoznak a bevezetésen. A következő információkra 2024 júliusáig kellett várni: 2024. július 31-től lépett ugyanis hatályba az a rendeletmódosítás, amely alapján hamarosan kiírhatják a megújult bölcsődei támogatást. Ahogy akkor lapunk megírta, a kormány úgy módosította Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) kormányrendeletet, hogy az megfeleljen az új pályázati kiírásnak. Azt azonban továbbra sem lehetett tudni, mikor nyitják meg az igénylési felületet. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Végül 2024. augusztus 26-án érkezett a bejelentés: azok a vidéken élő és munkába visszatérő szülők, akiknek gyermekei szeptember 1-től bölcsődébe járnak, újra igényelhetnek támogatást a bölcsődei térítési díjhoz. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Koncz Zsófia kiemelte, hogy a támogatást most először azok a szülők is igénybe vehetik, akik gyermeküket önkormányzati fenntartású bölcsődében helyezik el. Ez a bejelentés, illetve az, hogy a kérelmeket a MÁK felületén legkorábban szeptermber 2-től lehet benyújtani, sok családot érhetett hidegzuhanyként. Rengeteg kisgyermeket nevelő került így ugyanis abba a helyzetbe, hogy hiába járt a gyermeke 2023 áprilisa és 2024 augusztusa között bölcsődébe, míg a szülő újra munkába állt és az új igénylési feltételeknek is megfelelt: a támogatást visszamenőleg nem tudja már igénybe venni, mert a gyermeket 2024 szeptemberétől már óvodába járatja. Nagy kiadás lehet 2024-ben a magánbölcsőde Ahogy az a Pénzcentrum korábbi gyűjtéséből kitűnik, óriási különbség lehet vidéki családi bölcsőde és budapesti magánbölcsőde között árazásban, de még az egyes kerületek és intézmények között is. A legdrágább családi bölcsőde a 3. kerület található, ahol 170 ezer forint a térítési díj egy hónapra. Ugyanakkor Budapesten is találunk olyan bölcsődét, ahol a térítési díj 56-60 ezer forint, ehhez azonban hozzájön - havonta 20 nappal számítva - 14-19 ezer forint étkezési díj. Így máris 70-80 ezres kiadásról beszélünk, míg más bölcsődéknél, ahol külön nem tüntettek fel étkezési díjat, feltehetően bele van számítva a térítési díjba. A vidéki nagyvárosok, megyeszékhelyek kínálata jellemzően szűkösebb, a díjak általánosságban alacsonyabban, mint a fővárosban. Gyűjtésünk alapján átlagosan 65 ezer forintos kiadás jelenthet egy családnak a gyermek családi bölcsődében történő elhelyezése, ugyanakkor találtunk több bölcsődét, melynek díja 50 ezer forint alatti volt. Sok család már végleg elesett a támogatástól Tavaly a KSH adatai szerint 60 262 gyermek járt bölcsődébe, a beírt gyermekek száma 2020-ban, a koronavírus világjárvány első évében jelentősen visszaesett, 2021-ben továbbra is apadt, majd 2022 indult újra növekedésnek. 2023-ban már vidéken és a fővárosban is jelentős bővülés volt látható: A beírt gyermekek száma a férőhelyekhez képest vármegyénként 89-98% között mozog, tehát bizonyára sok gyermek szorul ki az állami férőhelyekről. A telítettség még Budapesten lehet a legkisebb gond, azonban ugyanakkor itt a legdrágább magánbölcsődei ellátáshoz jutni az országban, az új bölcsődei támogatás maximális összege sok helyen a térítési díj felét sem fedezné. A bölcsődébe írt gyermekek száma várhatóan tovább fog emelkedni. 2023. január 1-jén 144 824 egy-, kettő- vagy hároméves gyermek élt az országban, 2023. május 31-én pedig 55 748-an jártak bölcsődébe, vagyis a bölcsődés korú gyermekek 38,5 százaléka. A beírt gyermekek 76,7 százaléka volt vidéki. Természetesen támogatásra visszamenőleg a közel 40 ezer gyermek családja közül nem lett volna mindenki jogosult közülük, hiszen sok feltételnek meg kell felelni: köztük, hogy a szülőnek vissza kell térnie a munkába. Azonban így is több százan, vagy akár ezren lehetnek, akik minden feltételnek megfeleltek volna, és visszaigényelhették volna a bölcsődei ellátásra fordított összegek részét vagy egészét legkorábban 2023. áprilisáig visszamenően, azonban gyermekük éppen most szeptemberben kezdte meg óvodát.

