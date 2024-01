Több ezer magyar vette újra Ausztriának az irányt: aranyéletben bíznak, itt kapnak munkát a legtöbben

Szopkó Zsófia Link a vágólapra másolva

Novemberről decemberre csökkent a külföldi munkavállalók száma Ausztriában, de a vendéglátóiparban így is egy hónap alatt közel 33 ezerrel dolgozik több külföldi, míg az építőiparban 24 ezerrel kevesebben vannak. A magyarok most is előkelő helyet foglalnak el a listában, a németek után tőlünk mennek a legtöbben a téli szezonban is az osztrák síparadocsomokba dolgozni. A decemberi adatok nem rég kerültek fel az Österreichische Sozialversicherung oldalára, ezekből készítettünk elemzést.

A Pénzcentrum figyelemmel kíséri az osztrák oldal által közölt statisztikákat, azt illetően, hogy mennyi külföldi munkavállaló dolgozik Ausztriában. Az elemzésünk során megnéztük a november-december időszak adatait, különös tekintettel a magyar munkavállalókra. Emellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy mely ágazakban van a legnagyobb aránya a külföldi munkavállalóknak és milyen változások vannak a vizsgált periódusban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mit mutatnak a számok a téli szezon első felében? Már több ízben foglalkoztunk azzal, hogy magyar állampolgárok igen nagy számban döntenek úgy, hogy a szomszédban próbálnak szerencsét. Azonban ez nagy lemondásokkal jár együtt, ami legfőképpen a családi kapcsolatokat teheti próbára, a honvágy és a szeretteink hiánya nem könnyíti meg a kinti munkavállalást. De az is teljesen érthető, hogy többen a jobb anyagi helyzet és jövő reményében kitartanak az igen forgalmas és megterhelő téli szezonális munkákban. A téli szezonban Először nézzünk rá arra, hogy egyes országokból milyen arányban mentek dolgozni a munkavállalók az osztrákokhoz. Egy korábbi cikkünkben arra is részletesen kitértünk, hogy milyen jogi és HR témákra kell figyelnie annak, aki bevállalja az osztrák téli időszakban adódó munkákat. Számos olyan dolog van, mellyel sokan nincsenek tisztában, hogy jár a kinti munkáért, és ahogy azt korábban is írtuk, nagyon észnél kell lenni. Érdemes tisztába kerülni azzal, hogy milyen jogaink vannak, erre hoztuk példának a korábbi cikkünkben megjelent több szakértői tudnivalót, úgy mint például, hogy ha valakinek 18 év alatti gyermekei vannak, vagy 18 feletti nappali tagozatos jogviszonnyal (aki még nem 24), és egy háztartásba vannak bejelentve (akár Magyarországon), az jogosult az osztrák családi pótlékra, arra az időre, amíg Ausztriában volt bejelentve legalább részmunkaidős munkára. - fejtette ki Anett Weinzie, HR szakértővel. Valóban igen jól lehet keresni a kinti munkákkal, de azt sem lehet eltitkolni, hogy igenis ez nagyon megterhelő és sok munka, ami mellett, ha esetleg valakinek hiányzik a családja, barátai nem könnyít meg. Most először nézzünk rá, hogy különböző országokat tekintve hogyan alakultak a számok az elmúlt 2 hónapban. Jól látható, hogy hazánk igen előkelő helyet foglal el a listában, a németek után a magyaroktól mentek ki a legtöbben dolgozni az osztrákokhoz novemberben és decemberben is. Az utolsó oszlopban látható a novemberi és decemberi adatok különbsége, ahol negatív értéket látunk, ott decemberben kevesebben dolgoztak kint, mint novemberben, ahol pedig pozitív ott értelemszerűen decemberre még több ember választotta Ausztriát. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Ez azért is érdekes, mert összességében a külföldi munkavállalók száma csökkent novemberről decemberre, de nem a magyarok esetén, ugyanis ott nagyjából 4100 további ember ment ki dolgozni a karácsonyi hónapban. Azt is megnéztük, hogy Ausztria mely részire mennek a legtöbben és ebből mennyi a magyar munkavállaló. A következő ábrán ehhez készítettünk egy ábrát. Jól látható, hogy a Bécsben és Alsó-Ausztriában dolgoznak a legtöbben, ahogy az is nagyon látványos, hogy az összesített értékek és a magyarokra vonatkozó adatok szépen követik egymást. Melyik munkakör a legnépszerűbb? Érdekességként arra is vetettünk egy pillantást, hogy mely munkakörök voltak a legnépszerűbbek. Ezeket összegyűjtöttük egy táblázatban és itt is megnéztük, hogy a mennyi a különbözet a két hónap között. Tehát ha a különbözet pozitív, akkor decemberben többen dolgoztak az adott ágazatban, mint novemberben, míg ha negatív, akkor pont, hogy fordítva. Ennek tudatában vizsgáljuk meg a következő táblázatot. Nem meglepő módon a vendéglátói szektor az, ami legnagyobb arányban vonzott be több külföldi munkavállalót decemberre, míg az építőiparban és az egyéb üzleti szolgáltatásokban erős csökkenés látszik. Az építőipar megcsappanását magyarázhatjuk azzal, hogy decemberben kevesebb lehetőség van beruházások kivitelezésére többek között a hideg idő miatt. De az is látványos, hogy a legtöbb ágazatban csökkenés látszik, még ha nem is minden esetben jelentős, de a különbözet mégsem 0.

