Modern népbetegség tarol a magyar munkahelyeken: ezek a tünetei, sokan nem is tudják, miben szenvednek

A depresszió, bár sokszor rejtve marad, jelentős hatással lehet mindennapi életünkre, különösen a munkahelyi teljesítményünkre. Gyakran előfordul, hogy a munkavégzésünk megváltozása figyelmeztethet erre az alattomos állapotra, amely lassan, de biztosan áthatja életünket.

Mindannyian átélünk hullámvölgyeket a munkahelyen, de ha a nehéz napok az új normává válnak, akkor lehet, hogy ugyanazt tapasztalod, amit világszerte 280 millió ember: a depressziót. A depresszió egy mentális egészségi állapot, amely megjelenhet látható szomorúság és kimerültség formájában, de sokszor olyan módokon is felbukkanhat, amire nem számítanál.

„A depresszió tünetei a munkahelyen lopakodva jelenhetnek meg, és gyakori, hogy keményen bíráljuk magunkat miattuk ahelyett, hogy felismernénk, mik is valójában” – mondta a HuffPostnak Shannon Garcia, az Illinoisban és Wisconsinban működő States of Wellness Counseling pszichoterapeutája.

A reménytelenség tartós érzése, az öröm csökkenése a tevékenységekben, súlyvesztés vagy hízás, alvászavarok, fáradtság, értéktelenség érzése vagy a koncentrációs nehézségek olyan depressziós tünetek, amelyek hatással lehetnek rád akár munkaidőben, akár azon kívül is – mondta Ryan Howes, a kaliforniai Pasadenában dolgozó pszichológus és a „Mental Health Journal for Men” című könyv szerzője.

Hogy segítsen a szakembereknek megkülönböztetni egy rossz napot és a depresszió tüneteit, a lap különböző terapeutákat kérdezett meg azokról a munkaszokásokról, amelyek gyakran a depresszió jelei lehetnek álcázva.

Keményebben dolgozol, hogy elkerüld, hogy haza kelljen menned

A depresszió személyenként eltérően jelentkezhet. Egyes munkatársak talán soha nem is sejtik, hogy depresszióval küzdesz, mert továbbra is szorgalmas, megbízható alkalmazottként funkcionálsz.

Azoknál a sikeres szakembereknél, akik karriert építettek a teljesítményre és a munkahelyi elismerésre, a depresszió aktívabbnak tűnhet

– mondta Alicia Velez, a New York-i Brooklynban dolgozó engedéllyel rendelkező klinikai szociális munkás. Példaként egy váláson áteső vagy egy beteg családtagját ápoló dolgozót említett.

Lehet, hogy valaki többet dolgozik a szokásosnál, talán jelentkezik, hogy elmenjen egy hosszú üzleti útra, vagy ő akarja megoldani a kihívást jelentő ügyeket vagy problémákat. „A munkahelyi elismerés és figyelem gyakran jobb érzés, mint szembenézni azzal, hogy egy házasság véget érhet, vagy hogy egy családtag életének vége közeledik

– mondta Velez.

Egykor társaságkedvelő voltál, most kerülöd a munkatársaidat

Az, hogy hogyan viselkedsz a munkatársaiddal, segíthet megérteni, hogy csak egy rossz napod van-e, vagy valami mélyebb dologról van szó. A kollégáktól való visszahúzódás és az elszigetelődés két gyakori jele a depressziónak – mondta Velez.

Ez lehet, hogy úgy néz ki, hogy valaki, aki korábban aktívan részt vett az értekezleteken, most csendesebb, a terem hátsó részében ül, vagy akár teljesen kihagyja a találkozót. Talán az alkalmazott már nem vesz részt a külső rendezvényeken vagy a munka utáni baráti összejöveteleken. Kereshet módot arra, hogy elkerülje a kollégákkal vagy vezetőkkel való interakciókat. Az illető hagyhatja, hogy a hívásai hangpostára menjenek, lassan reagálhat az e-mailekre, vagy egyáltalán nem válaszol

– fogalmazott. Szélsőséges esetekben egy ilyen viselkedést mutató személy bajba kerülhet a munkahelyén, és fennállhat az állásvesztés veszélye, ami egy szégyen és bűntudat ciklust is eredményezhet.

Folyamatosan elmulasztod a határidőket és a megbeszéléseket.

Ha napi küzdelem a határidők betartása vagy akár csak a munkahelyre való megjelenés, az is lehet a depresszió tünete – emelte ki Howes.

Ismertem valakit, aki élvezte a munkáját, aktívan részt vett a projektjeiben, és sokat kommunikált a kollégáival. Amikor depressziós lett, elkezdett elaludni az ébresztőjén, és késve jelent meg a munkahelyén. Elmaradt a határidőktől, nem ment el ebédelni a kollégáival, és nagyon kritikussá vált saját maga és munkatársai teljesítményével szemben

– ismertette. „Mindezeket a változásokat észrevették a kollégák és a főnökök, akik megkeresték őt, és bátorították, hogy kérjen segítséget” – folytatta. „Szerencsére meg is tette, az étrend és az alvás higiénia megváltoztatása, a terápia megkezdése és egy antidepresszáns felírása révén néhány hónapon belül jobban érezte magát.”

Dühkitöréseid vannak a munkahelyen

„A depresszió nem csak a rosszkedv – szuper ingerlékennyé is tehet” – mondta Garcia. Ha minden apró bosszúság felidegesít a munkahelyeden, az jelezheti, hogy mélyebben meg kell vizsgálni az okokat. A depresszióval küzdő emberek nyílt vagy elfojtott harag tüneteivel szembesülhetnek, és munkatársaikat tehetik dühük célpontjává.

„A munkahelyen úgy érezheted, hogy minden és mindenki bosszant. Türelmetlen vagy a munkatársakkal, ügyfelekkel, sőt még a bejövő e-mailekkel szemben is” – ismertette.

Elveszted a motivációdat vagy érdeklődésedet az iránt a munka iránt

Van különbség egy egyszeri unalmas feladat és az apátia aggasztó mintázata között. Figyeld meg, hogyan változik a munkához való hozzáállásod, amit korábban elégedetten végeztél – húzta alá Garcia.

Lehet, hogy azt veszed észre, hogy csak bámulsz a képernyődre, úgy teszel, mintha elfoglalt lennél, vagy mindent csinálsz, csak nem azokat a fontos dolgokat. Az az érdektelenség, amit a depresszió okozhat, azt eredményezheti, hogy azt gondolod: nem is érdekel a munkád

– tette hozzá Garcia.

Mit tehetsz?

Ha ezek a jelek összecsengenek a munkahelyi tapasztalataiddal, tudd, hogy nem kell egyedül megküzdened a depresszióval. Azonnali lépéseket tehetsz annak érdekében, hogy megértsd az érzéseidet, és jobban legyél:

Hallgass a tested jelzéseire az egészségeddel kapcsolatban.

Ha a depresszió úgy jelentkezik nálad, hogy túlműködsz a munkahelyeden, érdemes odafigyelni a testedre „Könnyű elfeledni a depressziós tüneteket, ha a munkahelyi teljesítmény becsap, és azt érezteti veled, hogy kompetens és hatékony vagy” – mondta Velez.

Ezért javasolja, hogy tegyél fel magadnak kérdéseket, amelyek segíthetnek észrevenni a fizikai egészséged változásait, például: Fáradtabb vagy a szokásosnál? Milyen a kapcsolatod az alkohollal vagy a marihu ánával? Túl keveset vagy túl sokat alszol? Milyen a kapcsolatod a testmozgással? Vannak-e állandó feszültségpontok a testedben?

A fizikai jelek és tünetek figyelmeztethetnek arra, hogy ideje elismerni azokat a kellemetlen érzéseket

– hívta fel a figyelmet Velez.

Beszélj szeretteiddel és megbízható barátaiddal az érzéseidről: amikor depressziós vagy, lehet, hogy nem akarod, hogy bárki is tudjon róla, és méltatlannak érzed magad a barátaid támogatására. De valójában néhány megbízható barát és szerettünk megosztása az, amire szükségünk lehet, hogy segítsen a visszahúzódás és elszigetelődés elleni küzdelemben.

A depresszió kezelésének legjobb módja, ha beszélünk róla valakivel

– mondta Howes. Azt javasolta, hogy nyílj meg egy barátnak vagy szerettnek, és mondd el, mit tapasztalsz, és hogyan hat ez rád. Velez szerint az is segíthet, ha a depresszióval küzdő alkalmazottak megkérik megbízható kollégáikat, hogy párszor egy héten ugorjanak be egy gyors kávézásra, vagy üzenetben csekkoljanak be velük.

Kérj szakmai segítséget.

„Tudd, hogy a depresszió nagyon gyakori, és gyakran jól reagál a kezelésre” – mondta Howes. „Ha úgy tűnik, hogy ez depresszió, elengedhetetlen, hogy beszélj egy orvossal vagy mentálhigiénés szakemberrel. Ők képesek lesznek felmérni a tüneteidet, és javaslatot tehetnek egy kezelési tervre, amely magában foglalhatja a terápiát, gyógyszeres kezelést vagy mindkettőt.”

Értékeld, hogy a munkahelyed súlyosbítja-e a depressziódat

Dr. Aaron T. Beck, a kognitív viselkedésterápia egyik úttörőjének kutatásaira hivatkozva Velez elmondta, hogy fontos megtudni, vajon a munkád biztosítja-e számodra az örömérzetet vagy a teljesítményérzetet, mivel ezek olyan tényezők, amelyekre az embereknek szükségük van a depresszió elleni küzdelemhez.

Annak ellenőrzésére, hogy a munkád súlyosbítja-e a tüneteidet, vagy azok forrása-e, azt javasolta, hogy vezess nyilvántartást munkatevékenységeidről egy-két hétig egy táblázatban, egy oszlopban „öröm”, egy másik oszlopban pedig „teljesítmény” megjelöléssel.

A vizuális bizonyítékok nagyszerű módja lehetnek annak, hogy megerősítsük vagy cáfoljuk érzéseinket. Az ilyen leltár segíthet annak eldöntésében, hogy a munkád ad-e örömet és teljesítményérzetet, vagy ideje-e új munka után nézni

- magyarázta.

Értsd meg, hogy az apró győzelmek is számítanak

„A depresszió gyakran arra késztet, hogy elszigetelődj, ne tegyél semmit, és ne légy kedves önmagaddal. Az ellentétes cselekvés, akár apró módokon is, valóban segíthet” – magyarázta Garcia. Például ha nehezedre esik felkelni és késve érkezel a munkahelyedre, próbálj meg reggel felkelni az ágyból, ahelyett hogy fekve maradnál. És ha a projektek nyomasztónak tűnnek, azt javasolta, hogy bontsd le őket kisebb lépésekre, vagy kötelezd el magad csupán öt percnyi koncentrált munkára.

Tekintsd a depressziót olyasvalaminek, ami külön áll attól, aki te vagy, és gyakorold az ellenállást az ő ösztönzéseivel szemben. A lényeg az, hogy ne feledd, a depresszió egy nehéz mentális egészségi állapot, amely naponta emberek millióit érinti, de kezelhető

– javasolta Garcia.