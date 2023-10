Hiába nem teljes állás, rakat pénzt adnak érte: heti 8 óra munkáért 96 ezer forintot is fizetnek itthon

Idén közel 30%-kal nőtt a felsőoktatásba felvett diákok száma. Ezzel párhuzamosan évről-évre egyre több diák vállal ősszel munkát a tanulás mellett. Az IT gyakornoki pozíciókban akár bruttó 3000 forintos órabért is hazavihet egy gyakornok, de a végzettséget nem igénylő fizikai és hosztesz munkák is erősen közelítik ezt az értéket.

Szeptember 1-jén elindult az oktatás a középiskolákban, és az egyetemeken is legkésőbb szeptember 11-ig megkezdődött az őszi félév. Idén 94 785 embert vettek fel egyetemre, tehát közel ennyi fiatal kezdte meg tanulmányait a felsőoktatásban. De attól, hogy véget ért a nyári szezon, a diákmunkák nem szűntek meg, de egyértelműen változott a piac összetétele, hiszen a fiataloknak nehezebb összehangolni az életüket a munkával. Azonban így is sokan dolgoznak, aminek a nehézségek mellett egyik előnye, hogy később a munkaerőpiacon nagy előny lehet, ha valaki már a diplomaszerzés alatt szerez szakmai tapasztalatot.

A Pénzcentrum az őszi diákmunkák kapcsán keresett meg népszerű diákszövetkezeteket, hogy mit lehet látni a piacon, milyen munkákat preferálnak a fiatalok ősszel és mennyit kereshetnek vele.

A legkeresettebb őszi diákmunkák

Az általunk megkeresett oldalalak mind egyetértettek abban, hogy alapvetően - a Balaton környéki vagy strandos munkákat kivéve - nincsenek kimondottan szezonálisnak számító munkák. Ami azonban valóban nehézség, hogy év közben az órarendekkel nehezebb összeegyeztetni a munkát, így gyakrabban vállalnak hétvégi műszakot a diákok, ami különbség a nyári időszakhoz képest.

A leggyakoribb munkák tehát ugyanúgy jellemzően az irodai adminisztratív munkák, valamint a fizikai és hosztesz munkák. Ez utóbbi, mivel rendezvények év közben is gyakran a délutáni-esti órákban, illetve hétvégén vannak, kimondottan népszerűek. Ezeken felül, a Mind-Diák Szövetkezet azt is hozzátette, hogy év végén, a karácsony közeledtével megfigyelhető egy erősebb fellendülés az áruházi munkák terén.

Az év végi hajrában az áruházi munkák is előtérbe kerülnek, ahová középfokú tanulmányokat folytató diákok is be tudnak kapcsolódni: ezek közé tartoznak például az árufeltöltői, pénztári, bolti eladói munkák. Az ilyen rugalmas, alkalmi jellegű diákmunkákban akár pár hetet is lehet vállalni, nem kell hosszabb távra elköteleződni

– fejtette ki a Mind-Diák Szövetkezet elnöke, Göbl Róbert.

Ezek mellett az őszi szezon elindulása fellendíti a gyakornoki munkák piacát is, sokan az egyetemen a kötelező szakmai gyakorlatot is gyakornoki pozíciók betöltésével teljesítik. Az Atlasz Csoport üzletágvezetője, Lovas Liza hozzátette, hogy

a nyári időszak után az egyetem kezdetével párhuzamosan újra előtérbe kerülnek a szakmai, gyakornoki munkák, melyek általánosan minimum 20 órát igényelnek és akár szakmai gyakorlatot is igazolnak egyben. Az egyetemisták körében ezek az irodai munkák a népszerűek ősszel, illetve ezzel párhuzamosan az éjszakai munkák is előtérbe kerülnek, amelyek főként fizikai jellegűek

– mondta az üzletágvezető.

A fizetések, órabérek szektoronként

A fizetések terén a nagyobb választóvonal ott húzódik, hogy igényel- e valamilyen előképzettséget az adott munka vagy sem. Tehát a gyakornoki munkákról úgy általában elmondható, hogy jobban fizetnek, de ezen belül is van szórás. A legjobban fizető szektor egyértelműen az IT gyakornoki pozíciók, itt akár bruttó 3000 forintos órabért is kaphatnak a diákok. Ami egy 25 évesnél fiatalabb diák esetén természetesen nettónak értendő.

A gyakornoki órabérek a garantál bérminimum szintjéhez vannak igazítva, főként, ahol kötelező a középfokú végzettség. [...] az IT szektoron kívül a fizikai jellegű munkák fizetnek a legjobban

- emelte ki Lovas Liza, az Atlasz Csoport üzletágvezetője.

Majzik Nándor, a Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezet cégvezetője hozzátette, hogy

A budapesti diákmunkákra általánosan jellemző bruttó órabérek jelenleg 1800-2000 Ft között mozognak. [...]Az alsó kategóriát a gyorséttermi, kávézói munkák és az árufeltöltések képviselik, ahol az órabérek 1334-1600 Ft között mozognak, de estei műszakok esetén pótlékok is lehetnek.

- mondta el a Pénzcentrum kérdésére Majzik Nándor.

Tehát ha kizárólag a végzettséget nem igénylő munkákat nézzük, akkor egy nehezebb fizikai munkával, vagy egy egy műszakban vállalt hosztesz munkával is lehet annyit keresni, mint egy átlag céges gyakornoki pozícióban, tehát megközelítőleg bruttó 2000- 2500 forintot óránként. A szövetkezetek által megadott értékekből készítettünk egy összesítő táblázatot, amin látható, hogy nagyjából szektoronként hogyan alakulnak a fizetések. De ezek az értékek minden esetben csak megközelítő jellegűek. Cégek esetén nehéz egy egyértelmű árat mondani, így előfordulhat, hogy egyes szektorokban más árak is mutatkoznak, mint az általunk közölt ábrán.

A legjobban fizető szektorban ha, egy diák egy héten 2 napot tud vállalni 4-4 órát, az egy héten 24 000 forint is lehet, ami már egy hónapban 96 000 forint. Ha ráadásul az illető 25 év alatti, ez ténylegesen 96 000 forintot jelent a számláján.

De a közoktatásban tanuló fiatalok is könnyebb munkákkal kereshetnek némi kiegészítést. Egy nagyjából 5 órás rendezvényen vállalható hoszteszkedéssel ők is megkereshetnek 12 500 forintot, egyetlen egy eseményen, amiből ha egy hónap 2-3 is van, az akár már 37 500 forint tiszta jövedelem is lehet. Erre az összegre még jöhet némi pótlék is, ha a rendezvény estig tart.

Munkák melyek után ősszel nincs vagy kevésbé van kereslet

Ebben egyhangú választ adott mind a 4 általunk megkérdezett szövetkezett. A turizmus, vendéglátás területe az, ami leginkább visszaesik az őszi szezonban a diákmunkák területén. Az Atlaszcsoport üzletágvezetője úgy fogalmazta meg válaszát, hogy

Egyértelműen a szezonális jellegű munkák, mint a fagyizó, cukrászda, szállodai munkák és minden, ami a turizmushoz kapcsolódik. Abszolút gyakornoki munka kerül előtérbe, ami a tavasztól őszig tartó időszakban csekélyebb

– magyarázta Lovas Liza.

A gyakornoki munkák, mint ahogy már korábban is utaltunk rá sokkal inkább fellendülnek, sőt a cégek közül több is kapcsolatban áll diákszövetkezetekkel és az év elején megadja a paramétereket, hogy mennyi órában, milyen munkarenddel keres gyakornokot.

Ezzel párhuzamosan a cégek az év végi létszámtervüket ebben az időszakban juttatják el a Mind-Diák Szövetkezet részére (például egyes kereskedelmi egységek már szeptember közepén megadják az év végi igényeiket)

– közölte Göbl Róbert, a Mind-Diák Szövetkezet elnöke.

Ősszel munkát vállaló diákok száma, tendenciák

„Évről évre növekszik az egy időben munkát vállaló diákjaink száma, eddigi tapasztalatink és statisztikáink alapján, körülbelül 2800 diák fog nálunk dolgozni egy-egy őszi hónapban”

- válaszolta a MŰISZ Iskolaszövetkezet vezetője, Másody Szabolcs.

A Meló- Diák Iskolaszövetkezet azt is hozzátette, hogy az egyetemen továbbtanulók számának növekedésével, a diákmunkát vállalók száma is nő, és idén közel 30%-kal többen kerültek felsőoktatásba, ez alapján tehát további növekedés várható a diákmunka piacon is.

Az őszi időszakban körülbelül 60-70 ezer diák vállal munkát. Érdekesség, hogy az idei évben ez a szám magasabb lehet, mivel a felsőoktatásba felvettek száma 28%-kal emelkedett az elmúlt évhez képest, ez pedig az elmúlt 10 év legmagasabb értéke a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) tájékoztatása szerint

– emelte ki Majzik Nándor, a Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezet cégvezetője.

Azonban, ugyan évről-évre növekedést láthatunk a munkát vállaló tanulók számában, a nyári szezonhoz képest egy egyértelmű csökkenést láthatunk, tette hozzá az Atlaszcsoport Iskolaszövetkezet üzletágvezetője.

A szeptember mindig egy nagyon nehéz időszak a szövetkezetek számára, hiszen a diákok hajlandósága csökken, főleg az első 3 hétben, ahol az órarendek még nem alakultak ki teljesen, a partner igények viszont nőnek. Átlagosan a nyári időszakhoz képest egy 20-40% -os csökkenés következik be minden évben. A hajlandóság csökkenése már az augusztusi időszakban is érezhető, augusztus második felétől főként. Ez azért tapasztalható főként, hiszen nyáron nagyobb teret kapnak a középiskolások, több munka közül választhatnak, ezért többen is dolgoznak, viszont az iskolakezdés előtt jellemzően 1-3 héttel be is fejezik

– közölte Lovas Liza, az Atlaszcsoport üzletágvezetője.

Területi különbségek a diákmunka piacon

Nem meglepő módon a diákmunkák legnagyobb arányban a fővárosban vannak jelen, de más vidéki városban is egyre népszerűbb, hogy a tanulók munkát vállalnak szövetkezeten keresztül a tanulás mellett. A Mind-Diák Iskolaszövetkezet elnöke a kérdésben elmondta, hogy

Budapest és környéke továbbra is viszi a prímet, de más városokban a százalékos növekedés sok esetben magasabb, mint a fővárosban. Ennek egyrészt az az oka, hogy kisebb a viszonyítási, vetítési alap, másrészt pedig egyre több cég ismeri fel ezt a lehetőséget

- mondta Göbl Róbert.

Valamint azt is hozzátette, hogy azzal, hogy lehetőség van otthoni munkavégzésre (jellemzően az irodai munkák, gyakornoki pozíciók esetén) egy újabb tér nyílt a vidéki városokban élő fiatalok számára.

Főleg a nagyobb egyetemi városokban (köztük például Debrecenben, Pécsett vagy Szegeden) van megfelelő merítési alap, de ennek hiánya, vagy a távolság sem jelent ma már gondot azoknál a cégeknél – és ez nemcsak informatikai területekre értendő – ahol megoldott a rugalmas és távoli munkavégzés lehetősége (így egyre gyakoribb, hogy például egy győri diák tud egy mátészalkai cégnél dolgozni, vagy egy borsodi hallgató nagykanizsai megbízást vállal el)

- tette hozzá a Mind- Diák Szövetkezet elnöke.

A Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezet oldalán szintén találni vidéki városokban található hirdetéseket, a cégvezető válaszában elmondta, hogy náluk is az látványos, hogy a főváros hozza a legmagasabb számokat, de azért a vidéki településeken is lehet látni növekedést.

Ha a diákok munkavállalását területi szinten vizsgáljuk, a fővárosban jellemzően nagyobb a kereslet az ilyen jellegű munkák iránt, mivel itt található a legtöbb felsőoktatási intézmény és nagyvállalat. A vidéki városokban a helyi vállalkozások és kisebb cégek biztosítanak diákmunka lehetőségeket.

- mondta Majzik Nándor, a Meló-Diák Universitas Iskolaszövetkezet cégvezetője.

Azonban Budapest és a nagyvárosok térhódítása elég egyértelmű, az általunk kérdezett diákszövetkezetek közül akad 2 is, akik nem tudtak releváns választ adni a témában, ugyanis kizárólag Budapesten és környékén működnek.