Tömegeket keresnek nyári idénymunkára: havi 450 ezres fizetés, 8 általános elég, tapasztalat sem kell

Elindult a nyári fürdőszezon, hétvégente pedig az emberek egyre több időt töltenek a szabadtéri strandokon, élmény vagy termálfürdőkben. A megnövekedett embertömeg azt is jelenti, hogy ebben az időszakban lényegesen több vízimentőre, úszó vagy uszodamesterre van igény a vízpartokon. Az elharapódzó munkaerőhiány azonban nem kíméli ezt a szegmenst sem – jóval több szakképzett emberre lenne szükség ahhoz, hogy fel lehessen tölteni az üresen álló pozíciókat. De vajon pontosan mekkora kihívást okoz a munkaerőtoborzás? Milyen feltételekkel és képzéssel helyezkedhet el valaki ezen a területen? És milyen fizetésre számíthat az, aki diákként vagy teljes állásban vállalna munkát?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) utolsó, 2021-es adatai szerint egy év alatt 236 ezer ember halt meg vízbefulladás következtében, így ez a halálok világszerte jelentős közegészségügyi problémává nőtte ki magát. A fulladás a harmadik helyen áll a nem szándékos sérüléssel összefüggő halálokok között, melyeknek mintegy 7 százalékát teszi ki. 2021-ben csak a Balatonba 16 ember fulladt bele, és 410 fürdőzőt kellett kimentenie a vízirendőröknek a magyar tengerből. Emellett sok más kockázati tényezővel is számolni kell a nyári hőség idején így a strandokon kulcsfontosságú szerepet töltenek be a vízimentők, medencefelügyelők, uszodamesterek, vízicsúszdakezelők és minden olyan szakember, akik azért dolgoznak, hogy a vízparton töltött idő biztonságos és zavartalan legyen.

Habár nincsen arra vonatkozó országos adat, hogy összesen hány ilyen pozíciót hirdetnek meg évente Magyarországon, de az egészen biztos, hogy a tavaszi időszak elindulásával jelentősen megugrik az álláshirdetések száma. A Profession.hu állásközvetítő portál szerint jellemzően az év legelején tapasztalható az első emelkedés, majd a tavaszi hónapokban is hasonló folyamat tapasztalható. Hozzátették:

Idén februárban volt egy kisebb csökkenés, majd 67 százalék, 60 százalék és 13 százalékot nőtt a tavasz során hónapról hónapra a feladott hirdetések száma.

A megnövekedett igényt azonban nehezen lehet kielégíteni, mivel más ágazatokhoz hasonlóan az elmúlt években a munkaerőhiány egyre nagyobb problémát jelent a strandi vízimentő munkakörben is – felelte kérdésünkre a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. Hasonlóan látja a helyzetet a Wellness- és Szállodaipari Felnőttképző Intézet (WSZFI). „A Covid és energiaválság után érezhetően nehéz helyzetben vannak a fürdőlétesítmények. Sok vezető el is odázta a munkaerő kérdést emiatt. Igyekszünk minden esetben segíteni a toborzásban is, de érezhető a kétségbeesett igyekezés a pályát váltott uszodamester munkaerő pótlására” – mondta el Ruszkabányai Gitta, a felnőttképző cég ügyvezetője.

A magas arányú pályaelhagyás és annak pótlására tett igyekezet korántsem sajátos jelenség, elég csak a pedagógusok vagy az egészségügyben dolgozók adatait megvizsgálni. A probléma kiterjedtségét jól mutatja a Profession által még 2022-ben készített felmérés, melyben a hazai munkaerőpiac mobilitását és az állás-, valamint pályaváltások gyakoriságát vizsgálták. Eszerint, előző évben nagyjából kétmillió pályaelhagyó volt Magyarországon, míg a kutatásban résztvevők kevesebb mint harmada volt az, aki még sosem gondolkodott azon, hogy pályát váltson.

A vízimentésben és hasonló területen dolgozók körében azonban van még egy nehezítő tényező, méghozzá a fizikai és mentális erőnlét. „A WSZFI-nél előzetes tudásszint felmérésünkön, számunkra is sajnálatos módon, sokan nem tudják teljesíteni a felmérésben előírt kritériumokat.

Ráadásul, évről évre romlik a jelentkezők fizikai állóképessége, teljesítménye, mentális felkészültsége, míg 2013-ban 5-10 százalék volt a lemorzsolódás addig 2023-ban már most 30-40 százalék körül mozog ez az arány!

A covid bezártsága után volt egy hirtelen érzékelhető lejtmenet, amely azóta javult ugyan, de nem jött vissza a 10 évvel ezelőtti szintre” – ecsetelte a problémát Ruszkabányai Gitta. Annyiban nem elszigetelt jelenségről beszélhetünk, hogy a magyar dolgozók állapotára más szegmensekben is panaszkodnak a munkáltatók. Arról, hogy ezt esetlegesen milyen módon lehet kiküszübülni, itt írtunk korábban.

Magyarországon számos egyesület és felnőttképző cég tart tanfolyamokat az uszodamestertől kezdve az úszómesteren át a strandi vízimentőkig, így kínálatból nincs hiány. Ráadásul meglehetősen gyorsan, nagyjából 7-12 nap alatt el lehet végezni ezeket a képzések, ebben pedig már az elméleti (pl: Elsősegélynyújtás és újraélesztés ismeretek) és gyakorlati oktatás (különböző úszástípusok bizonyos időkereten belül), illetve az erre épülő vizsgák is benne vannak. Ami közös ezekben a tanfolyamokban, hogy

a jó erőnlét alapvető fontosságú az elvégzésükhöz, így érdemes ezt szem előtt tartani és felkészülten, megfelelő fizikai állapotban nekivágni a szintfelmérőknek.

Nem mindegy azonban, hogy hol szerzi az ember a bizonyítványt. Kizárólag engedélyezett felnőttképző által nyújtott szakképesítés fogadható el, amely nem tévesztendő össze az olyan felnőttképzőkkel, amelyek egyszerűsített bejelentés alapján végeznek tevékenységet – magyarázta Ruszkabányai Gitta, majd hozzátette: a legkönnyebb módja annak, hogy ezt kiszűrjük, ha közvetlenül ellenőrizzük a felnőttképzők nyilvántartásában.

„2021-től, bizonyos esetekben 2023. január 1-től már minden esetben csak a szakképesítések jogosítanak fel munkakör betöltésére (pl.: uszodamester, fürdőüzemi gépész). Az egyéb képzések munkakör betöltésére nem alkalmasak és ezt a kiállított tanúsítványokon is fel kell tüntetni (pl: úszómester, vízvisszaforgató képzés) ezek elsősorban a kompetencia alapú képzések. Ettől függetlenül az úszómester képzésnek van értelme, mivel nyíltvizű strandokon jogszabály engedi ezen végzettséggel a tevékenység végzését” – magyarázta a WSZFI ügyvezetője.

Sokak számára vonzóvá teheti a képzést az is, hogy sok esetben külföldön is elfogadják ezeket a szakképesítéseket, így a nyári munkát, akár egy általunk választott országban is tölthetjük. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata azért figyelmeztet, hogy a foglalkoztató döntése, hogy adott munkakör betöltéséhez milyen végzettséget ír elő: van, ahol csak különbözeti vizsgát kérnek, van, ahol az ottani szabályok szerint le kell vizsgázni újra és van olyan is, ahol újra kell csinálni az egész tanfolyamot.

Mivel nincs szükség sokéves tapasztalatra (már 16 éves kortól lehet jelentkezni), sem komolyabb iskolai végzettségre (8 általános az elvárt szint) és a képzés gyorsan elvégezhető, ez a terület ideális nyári munkát jelent a vízkedvelő diákok tömegeinek.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ezen hirdetések fele közvetlenül diákoknak szól – ráadásul ez az arány a nyári szezon közeledtével csak növekszik – hangsúlyozta a Profession.hu. Hasonlóan vélekedett a WSZFI ügyvezetője is, aki szerint nagyon sokan iskola mellett évekig ebben dolgoznak beugrósként is. „A szabadság érzése, a napsütés a kollégákkal való kötetlen jó kapcsolat is vonzza őket ebben, semmi stressz mégis felelősségteljes készenléti munka.”

Természetesen a diák munkaerő megszerzéséért is ádáz harc folyik, így sokszor ez a terület húzza a rövidebbet a többi, esetleg jobban fizető opció mellett. „A fiatalok szeretnek egyre több mindent kipróbálni és egyre több egyetemistának van lehetősége a saját szakmai területén munkát vállalni. Ez az adott pillanatban szolgálatba állítható vízimentők számán látható, érezzük a munkaerőhiányt mi is, de úgy gondolom ez nem e munka népszerűtlenségét jelzi, inkább a fenti okok miatt fennálló folyamat” – jegyezte meg a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata.

De mennyit is lehet keresni, ha valaki vízimentőként vagy legalábbis hasonló területen szeretne elhelyezkedni? Nos, egységes válasz nincs, hiszen sok minden függ a földrajzi elhelyezkedéstől (nagyvárásokban fürdőiben lényegesen többet lehet keresni, mint kisebb vidéki településeken) és a munkáltatótól. Ez utóbbi esetében foglalkoztathat minket egy szálloda vagy wellnessközpont, diákok esetében egy diákszövetkezet, bizonyos strandoknál pedig egy szervezet, mint például a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ), akik a Balaton partján több, mint 50 strandon, országszerte összesen több, mint 80 helyszínen foglalkoztatnak embereket - a szervezettel korábban már készült egy interjúnk, ezt itt lehet elolvasni. Kérdésünkre elmondták, hogy a VMSZ által foglalkoztatott strandi vízimentők, illetve úszómesterek megközelítőleg bruttó 2.000-2.500 Ft/óra közötti óradíjért végzik a munkát, jellemzően 10 órás időintervallumban. Azonban, ha valaki nem egy nyílt vizű strandon, hanem mondjuk egy szállodában helyezkedne el, akkor másfajta feltételeket is találhat. A WFSZI ügyvezetője szerint

a munkaerőhiány miatt ma már a bruttó 400-450 ezer forintot is meg lehet keresni bizonyos komplexumokban.

Az egyik nagy budapesti élményfürdőben napi kétszeri meleg étkezésben is részesülnek a munkavállalók, a főállásban levők pedig további juttatásokat kaphatnak és kedvezményekben is részesülhetnek. A Profession.hu kérdésünkre elmondta, hogy a náluk található hirdetések felénél található bérmegjelölés – egy részük órabérre, míg másik részük havibérre vonatkozik. Azon hirdetések esetében, ahol feltüntette a cég az elérhető órabért, az átlag bruttó 1609 forint, a havibérre vonatkozó elérhető információk alapján az átlag bruttó 370 906 forint.

Mi is szétnéztünk a jelenlegi lehetőségek közül és azt tapasztaltuk, hogy a fizetések meglehetősen széles skálán mozognak: kistelepüléseken lévő strandokon bruttó 232ezertől a nagyobb városokra jellemző 420 ezres fizetésekig mindenfélét találtunk. Az egyik állásközvetítő portálon úszómester/szaunamester pozícióba keresnek egy új embert egy frissen nyílt keszthelyi szállodába. Habár fizetést nem tüntetnek fel a hirdetésnél, az látszik, hogy az alapbér mellett mozgóbért, jelenléti bónuszt, térítésmentes étkezést, utazási költségtérítést és a partnerszállodákban elérhető kedvezményeket kaphat a jövendőbeli munkavállaló. Fontos azonban kiemelni, hogy ennél az álláshirdetésnél az uszodamesteri végzettség mellett egy szaunamesteri végzettséget (ezeket külön-külön lehet megszerezni), alapszintű német és/vagy angol nyelvtudást is elvárnak.