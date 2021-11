Eladók, kamionosok, szakácsok, pincérek: ők mind rosszabbul keresnek, mint a magyarok többsége

Egy átlagos magyar keresetét az átlagbérnél jobban leírja a medián fizetés nagysága, melynek összege a tavalyi évben havi bruttó 320 528 forint volt. Megnéztük, mely szakmák azok, melyben a bruttó bér még csak meg sem közelítette ezt a szintet. Egészen meglepő foglalkozások is felkerültek a listára.

A Központi Statisztikai Hivatal hónapról hónapra közli a hazai bruttó én nettó átlagkereseteket, mely 2020-ban 403 616 forint volt. Ám egy átlagos magyar keresetét az átlagbérnél jobban leírja a medián fizetés nagysága, ennek összege a tavalyi évben havi bruttó 320 528 forint volt.

Nem árt tisztában lenni azonban azzal, hogy a KSH csak a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál dolgozók kereseti adatait teszi közzé. Tehát a ténylegesen dolgozókénál jóval kevesebbek adatai szerepelnek: kimaradnak a nem teljes munkaidőben dolgozók és a kisebb cégeknél dolgozók is, ők feltehetően még lefelé húznák az átlagot.

A medián kereset A medián nagyságrendileg rendezett statisztikai sorban az az ismérvérték amely megfelezi a sokaságot. A sokaság egyik fele kisebb értéket vesz fel nála, míg a másik fele nagyobbat. Azaz a mediánbért úgy határozzák meg, hogy a fizetéseket sorba rendezik, és a középre eső érték lesz a mediánbér: ennél a dolgozók fele többet, fele kevesebbet keres. A medián bér tehát az az összeg, ami körül a legtöbb fizetés szóródik, tehát a legtöbb foglalkoztatott ennyit, vagy ekörül keres.

Ki mennyit keres?

Nemrég frissítette foglalkozás szintű keresetstatisztikáját a Központi Statisztikai Hivatal, így megtudhattuk, mennyi volt az egyes szakmákban dolgozók átlagkeresete 2019-ben, illetve 2020-ban, de korábbi cikkeinkből kiderült az is, kik keresnek a legtöbbet, kik a legkevesebbet Magyarországon, sőt arra is fény derült, mely szakmákban zuhantak és lőttek ki a fizetések 2019. és 2020. között.

De térjünk rá a medián keresetekre: legközelebb a 320 528 forintos bruttó átlagkeresethez a borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítők vannak, ők 320 487 forintot kerestek, ezt az értéket alulról súrolják az építményszerkezet-szerelők (318 530 forint), felülről pedig a nyomdai előkészítők (321 916 forint). A KSH FEOR szám szerint megkülönböztetett foglalkozások közül összesen 149 területen keresnek a bruttó mediánbér alatt, és 325-ben felette.

A grafikonon most azokat a szakmákat ábrázoltuk, melyekben a bruttó mediánbér alatt voltak az átlagkeresetek, hiszen vannak köztük egészen meglepő számok is. Bőven alatta keresnek a manikűrösök (217 514 forint), a pultosok (219 241 forint), a pincérek (234 851 forint), a gyorséttermi eladók (246 110 forint), a szakácsok ( 251 264 forint), sőt a tehergépkocsi-vezető, kamionsofőrök is (258 036 forint).

Ismét egyre többet hallani a magyarországi munkaerőhiányról, mely nem csak a termelést, de a szolgáltatóipart is sújtja, éppen ezért szinte érthetetlen, hogy az annyit küszködő szektorokban, mint amilyen a vendéglátás, vagy a szállítmányozás, miért nem emelkednek dinamikusabban a bérek. Persze ezek 2020-as összesített adatok, feltehetően a jövő évi számokban már sokkal élesebben kirajzolódik a mostani trend.