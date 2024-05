Mi folyik a magyar boltokban? Még az elemzőket is meglepte, ami történt

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai alapján a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest 2024 márciusában 4,2 százalékkal nőtt, ezzel az éves összevetést tekintve az idei év első negyedévében töretlenül, összességében 2,2 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom volumene - emelte ki a legfrissebb statisztikai jelentéshez fűzött keddi kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Az előző hónaphoz képest a kiskereskedelmi forgalom volumene 2 százalékkal bővült. Ez havi alapon, azaz a megelőző hónaphoz képest 2022 márciusa óta a legmagasabb mértékű növekedést jelenti - hangsúlyozta a tárca elemzése. Márciusban jelentősen, 5,7 százalékkal nőtt éves alapon az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma. Ez azt jelentette, hogy márciusban csak az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 807 milliárd forintot, azaz 66,6 milliárd forinttal költöttek többet a családok, mint tavaly márciusban. Ez a fogyasztás helyreállásának és az óvatossági motívum fokozatos oldódásának a jele - méltatta a fejleményt az NGM.

Mint megállapították, a kiskereskedelmi forgalom túljutott mélypontján és már a kilábalási szakaszban tart. Mindezt támogatta, hogy a kormány hatékony és eredményes intézkedéseivel 2024 márciusára 3,6 százalékra szorította vissza az infláció mértékét. Az NGM értékelése szerint az infláció összeomlása, a reálbérek szeptember óta tartó jelentős mértékű növekedése, a fogyasztói bizalom erősödése és az óvatossági motívum oldódása mellett az élelmiszerárak csökkenése is érdemben segítette a kiskereskedelmi forgalom bővülését.

A 2024-ben - a pedagógusokat, a rendvédelmi dolgozókat és a honvédség tagjait érintő béremelés és úgy általában az erőteljes bérdinamika hatására - ismét 5 százalék feletti mértékben növekedő reálbérek a belső kereslet helyreállásának, a fogyasztás bővülésének egyik fő hajtóerejét fogják jelenteni, így a kiskereskedelmi forgalomban megfigyelhető növekedési tendencia várhatóan a következő hónapokban is folytatódni fog - prognosztizálja a minisztérium. Mint rámutattak: van tér a fogyasztás növelésére, hiszen a kereskedelmi forgalom a 2021-ben látott szintre kapaszkodott vissza.

Márciusban jelentősen, 2%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom az előző hónaphoz képest a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint egyaránt. A trend pozitív, azonban a konjunktúraindexek arra engednek következtetni, hogy a vásárlási kedv csak mérsékelten emelkedhet középtávon.

Az Erste makrogazdasági elemzője, Nagy János kommentárjában azt írta, a magasabb frekvenciás adataik lényegesen mérsékeltebb számokat jeleztek előre, az adat rendkívül pozitív meglepetést okozott és messze meghaladta mind az előrejelzésünket, mind a konszenzust. A kilábalás fokozatosan folytatódhat: főként a stabil, pozitív reálbérváltozás eredményeként. A felívelést valamelyest továbbra is lassíthatja az elmúlt időszakban megtapasztalt jóléti veszteségek következtében fellépő óvatossági motívum.

Kiskereskedelmi forgalom, reálbér és fogyasztói bizalom

A fogyasztói bizalom ugyan áprilisban kis mértékben lefelé korrigált, de továbbra is növekvő trendben van. Az élelmiszerárak esetében tapasztalható lassuló infláció (0,7% februárban) pedig tovább erősítheti az egyébként is bővülő élelmiszer fogyasztást - írják az MBH elemzői tartalmakra fókuszáló felületén, a Monitor Blogon. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 5,7%-kal, az üzemanyag-kiskereskedelemben 3,3%-kal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 0,6%-kal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.

Hosszú idő után most először növekedett a nem-élelmiszer kategória forgalmának volumene, a következő hónapokban a kertészeti és kültéri szabadidős tevékenységek beindulásával további emelkedést várunk. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 5,7%-kal, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,8%-kal emelkedett.

Márciusban 4,2%-kal bővült a csomagküldő és internetes kereskedelem forgalmának volumene (y/y), jelenleg a teljes kiskereskedelmi forgalom 7,4%-át teszi ki. Az előző hónaphoz képest 1,9%-ot nőtt a volumen. A nem élelmiszer-kiskereskedelemben a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletek forgalmának volumene továbbra is növekedést mutat (+3,9%), az iparcikk jellegű vegyes üzletek volumene 2,3%-kal, a könyv, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben pedig 1,5%-kal növekedett a volumen februárban. A textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 1,9%-kal, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 4,4%-kal, a használtcikk-üzletekben 5,9%-kal csökkent a volumen.

Az euróövezet gazdasági hangulatindexe (ESI) a márciusi 96,2 pontról 95,6 pontra csökkent áprilisban. Magyarországon azonban emelkedett a mutató, jelenleg 98,8 ponton áll. A GKI indexei lefelé korrigáltak: a konjunktúra index 2 ponttal csökkent, a fogyasztói bizalmi index pedig 1,2 pontot süllyedt áprilisban. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját jövedelem megítélése kedvezőbb lett, ami jó hír a nem-élelmiszer kategória termékek fogyasztására nézve. Ugyanakkor már három hónapja romlik a következő 12 hónapra vonatkozó saját pénzügyi helyzet megítélése, valamint áprilisban növekedett a munkanélküliségtől való félelem is, ezek pedig arra engednek következtetni, hogy a vásárlási kedv csak mérsékelten emelkedhet.

A kereskedelem meghatározó folyamatai:

A márciusi kiskereskedelmi adatok mind havi, mind éves alapon kedvező fordulatot mutatnak. A havi növekedéshez leginkább a húsvét járulhatott hozzá, de a kedvező reálbérek és az óvatosság oldódása miatt a következő hónapokban is emelkedést várunk. A pozitív éves változás mértéke a gyenge bázisnak is köszönhető, a következő hónapokban már erősödő bázishoz történik a viszonyítás, így a növekedés mértékében nem számítunk nagy ugrásra, de a pozitív trend fennmarad. MBH Elemzési Centrum várakozás: kiskereskedelmi forgalom év/év változás 2024-re 2,8%, fogyasztóiár-index éves átlag 4,1%, nettó reálbér 7,5%.

Csökkent az üzemanyagfogyasztás itthon az első negyedévben. A Magyar Ásványolaj Szövetség adatai szerint az előző év első három hónapjához képest idén 3,3%-kal kevesebb 95-ös benzin fogyott, míg prémium motorbenzinből 20,2%-kal több, így motorbenzinből nagyjából a tavalyi szinten maradt a fogyasztás. Gázolaj esetében 4,6%-os volt a visszaesés volumenben, prémium gázolajból azonban 17,7%-kal több fogyott, így dízelből összesen 3,1%-os a csökkenés. Elmondható, hogy mindkét kategóriában a prémium üzemanyag keresletének emelkedése akadályozta meg a nagyobb visszaesést.