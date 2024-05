Már ebben is bőven ver minket Románia? Ennyit kell ott melóznia egy átlagembernek a saját lakásért

Kolozsváron az ingatlanárak magasak, egy átlagos munkavállalónak 15 és fél évig kell dolgoznia egy lakásért, míg Bukarestben és Temesváron kedvezőbb a helyzet, Brassóban és Nagyváradon középutas az ár/jövedelem arány - írta a Maszol.

Kolozsvár ingatlanpiacán az elmúlt évek során jelentős áremelkedés figyelhető meg, ahol az új és régi lakások négyzetméterenkénti ára egyaránt eléri a 2600 eurót (1 millió forintot), ami magasabb, mint Bukarestben. A helyi Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szerint Kolozs megyében a bruttó átlagfizetés 7296 lej (570 ezer forint), ami nettóban körülbelül 4200 lejt (328 ezer forint) jelent. Egy átlagos 60 négyzetméteres lakás vételára itt körülbelül 156 ezer euró, vagyis közel 780 ezer lej (kb. 60 millió forint), ami azt jelenti, hogy egy átlagos munkavállalónak több mint 15 éven keresztül kellene spórolnia fizetését, hogy megvásárolhassa.

Az egyik román pénzügyi összehasonlító portál szerint a legkedvezőbb jelzáloghitel esetén is egy ilyen lakás megvásárlása hatalmas anyagi terhet ró a vevőre. A minimális előleg 117 ezer lej lenne (kb. 9,1 millió forint), és a teljes visszafizetendő összeg meghaladná az 1,6 millió lejt havi részletekben. Ehhez legalább 11 657 lejes (kb. 912 ezer forint) havi nettó jövedelem szükséges, ami sokak számára elérhetetlen.

Ezzel szemben Bukarestben az ingatlanárak jóval kedvezőbbek: az újépítésű lakások átlagára négyzetméterenként 1824 euró (709 ezer forint), míg a régieké 1771 euró (689 ezer forint). A fővárosban magasabbak a fizetések is; a bruttó átlagfizetés itt eléri az 8253 lejt (kb. 646 ezer forint). Egy bukaresti munkavállalónak így kevesebb mint tíz év alatt van lehetősége saját lakást vásárolni.

Brassóban és Nagyváradon közepes árakkal és fizetésekkel találkozhatunk. Brassóban egy lakás négyzetméterenkénti ára körülbelül 1900 euró (739 ezer forint), míg Nagyváradon ez az érték csupán 1550 euró - azaz kb. 602 ezer forint. Mindkét városban egy átlagos munkavállalónak több mint tizenhárom évig kell dolgoznia saját otthona megvásárlásáért.

Sepsiszentgyörgyön viszont az új építésű lakások drágábbak, itt a négyzetméterenkénti ár elérheti az 1800-2000 eurót is - azaz akár a 778 ezer forintot is. Ennek eredményeképpen egy új építésű ingatlan megvásárlása akár több mint tizenhat évnyi fizetést is igénybe vehet.

Temesvár kiemelkedik kedvező piaci helyzetével: itt egy hasonló méretű lakást már kilenc év alatti megtakarításból lehet finanszírozni. Az ingatlanárak és fizetéseket összevetve Temesvár bizonyul az ország nagyvárosai között a legmegfizethetőbbnek.