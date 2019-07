Nem csak a bank létezik: az igazán élelmesek így jutnak kamatmentes hitelhez

Könnyű dolga van annak manapság, aki finanszírozást keres, számtalan hitelfajta áll ugyanis rendelkezésre. Kevesen gondolnák viszont, hogy mennyire nehéz a helyzet, ha egészen kis összegű hitelre van szükség, a bankok ugyanis egy minimális összeg alatt nem adnak személyi hitelt. Erre is van azonban megoldás - nem is egy. Ezeket vesszük most sorra, bemutatva az előnyöket és a hátrányokat.

Gyakran fordul elő olyan élethelyzet, amikor kis összegben pénzre van szükségünk, mert váratlan kiadásunk keletkezik. Ha nincs megtakarításunk, és baráti-családi segítség sem áll rendelkezésünkre, akkor valamilyen külső forrásból kell pénzt szereznünk. Elsőre kézenfekvő megoldásnak tűnhetnek a bankok, de nem is gondolnánk, mennyire nem egyszerű kis összegben bármire felhasználható hitelt igényelni. De milyen egyéb forrásai vannak ennek?

Az alábbi példánkban olyan esetet nézünk meg, amikor 100 ezer forintra van szükség. Ekkora összeget ugyan gyakran kérhetünk ismerőseinktől, barátainktól, mégis előfordulhat olyan élethelyzet, hogy nem tudunk hozzájutni, és ehhez nem feltétlenül kell alacsony keresetűnek lenni. Ha például megtakarításainkat nem likvid formában tartjuk, és a fizetésünk nagy részét már elköltöttük, kellemetlenül érhet minket a hónap végén egy váratlan kiadás.

Lehet banktól is, egy kicsit azonban trükközni kell

Kézenfekvő megoldásnak tűnik a személyi hitel. Valóban remek megoldás lehet, a bökkenő csupán az, hogy ilyen kis hitelösszegben nem lehet azt a bankoktól igényelni, így ha 100 ezer forintra van szükségünk, ennél több pénzt kell felvenni - ez pedig magasabb törlesztőt jelent. Van azonban erre egy megoldás, de előbb nézzük meg bankonként, hogy mennyi a legkisebb igényelhető összeg, és ennek mekkora a kamata.

A Budapest Bank és a Raiffeisen például legalább 200 ezer forint személyi hitelt nyújt, a CIB, K&H, OTP és UniCredit esetén a legalacsonyabb hitelösszeg a bankok honlapján található tájékoztatás szerint 300 ezer forint. Ennél is nagyobb a minimális összeg az Ersténél: náluk ez 400 ezer forint. Látható tehát, hogy 100 ezer forintot sehol nem tudunk igényelni. De mennyi az ilyen kis összegű személyi hitelek kamata? Ezt a Pénzcentrum kalkulátorában néztük meg.

Minden esetben a legkisebb hitelösszeget vizsgáltuk. A Budapest Banknál 200 ezer forintra a THM 24,90 százalék, a CIB-nél 300 ezer forint 21,05 százalékos THM-mel vihető. Az Ersténél 16,59 százalék a THM, a K&H-nál 13,79 százalék. Az OTP 22,53 százalékkal vihető a kis összegű személyi hitel, Raiffeisennél 200 ezer forint 18,01 százalékba, az MKB-nál a 300 ezres hitel 17,93 százalékba kerül. Mi a bankváltás nélküli opciókat néztük meg, természetesen egy-egy személyi hitel lehet ennél olcsóbb is, ezért a bankok nevére rálinkeltük azok termékleírását a további információkért.

A THM-ek bár magasnak tűnnek, ilyen kis összegnél ez nem okoz jelentős eltérést a törlesztőben, ami egyébként 5 évre 3-4 ezer forintos nagyságú havonta. Ezzel azonban még mindig nem válazsoltuk meg a kérdést, hogy mi van akkor, ha valakinek 100 ezer forintra van szüksége? Meg lehet oldani ezt is személyi hitelből,

mégpedig úgy, hogy az ügyfél felvesz egy nagyobb összeget, és azt a részt, amire nincs szüksége, egyszerűen azonnal előtörleszti. Ennek lesz ugyan valamekkora díja, de így gyakorlatilag olyan, mintha 100 ezer forintot vett volna fel.

Nem csak bankok hiteleznek

Természetesen más forrásból is beszerezhetjük a kis összegű hitelt, hiszen vannak külön erre specializálódott pénzügyi vállalkozások. Ilyen például a Provident - esetükben azonban jellemzően magasabb a THM, viszont szinte bármilyen alacsony hitelösszeg felvehető. Hozzájuk hasonló például a Minikölcsön is, ők ráadásul 0 százalékos THM-et ígérnek, gyors folyósítással, amelyhez átmenetileg elengedhetik a folyósítási díjat. Hátrányuk, hogy ha van gyors folyósítási díj, az jellemzően magas, és a THM sem tartalmazza, valamint a rövid futamidő miatt magasabb lesz a törlesztőnk.

Két másik banki megoldás

A folyószámlahitel hasonló megoldás lehet, ráadásul sok szempontból kényelmesebb is, hiszen csak egyszer kell megkötnünk a hitelszerződést, és onnantól kezdve havonta költekezhetünk a jövedelmünk felett. Fontos azonban tudni, hogy ennek jelentős díja van - a folyószámlahitelek ugyanis meglehetősen drágák. Rugalmasságban azonban verhetetlenek.

Mi egyébként sem javasoljuk, hogy rendszeresen tovább nyújtózkodjunk, mint ameddig a takarónk ér, hiszen ezzel - a magas THM-ek miatt - módszeresen romboljuk a saját jövedelmi helyzetünket. Egy-egy alkalommal azonban megoldást jelenthet a folyószámlahitel. Fel kell készülni ugyanis, hogy a beérkező jövedelmünkből automatikusan kiegyenlítődik majd a folyószámla-tartozás. Megoldás lehet még a hitelkártya is, ezzel azonban csak akkor érdemes élni, amikor a türlemi időn belül visszafizetjük a hitelünket a kártyára (ez jellemzően 30-50 nap), akkor kamatmentes lesz. Ha ezen időtávon túl fizetünk, akkor annak már magas THM-e lesz.

Az aduász - az áruhitel

A legjobb megoldás kétségkívül az áruhitel, amikor a megvásárolt terméket részletekben fizetjük ki, jellemzően alacsony - vagy ha szerencsénk van, 0 százalékos THM-mel. Ezzel az ajánlattal nyilván nem tud semmi versenyezni, hátránya viszont, hogy nem minden termékre elérhető, így kell egy adag szerencse is, hogy a pont tönkrement háztartási kellékre, alkatrészre, stb. rendelkezésre álljon az ilyesfajta finanszírozás.

Oké oké, van egy csomó lehetőség. De melyik a legjobb?

A legjobb persze, ha a sürgős kiadásra a családból vagy a barátoktól tudunk bevonni külső forrást, ha ez nem megy a kapcsolatok rovására. Hogy a fentiek közül melyik a legjobb, azt nehéz megmondani. Ez legfőképp az adott helyzettől függ, bár ha finanszírozás költségeit nézzük, a 0 százalékos áruhitel meglehetősen kedvezőnek tűnik, a folyószámlahitel és az egyes kis pénzügyi vállalkozások adott esetben pedig kifejezetten költségesek lehetnek.