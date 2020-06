Napokon belül újabb durva kamatvágás jön a magyar bankokban: érdemes kivárni

Múlt héten vágott kamatot a jegybank, és az érvényben lévő szabályozás szerin napokon belül a kedvezményes személyi kölcsönök THM-je is ennek fényében változik a magyar bankoknál. A THM-plafon csökkenése a Pénzcentrum számításai szerint 2-3 százalékos törlesztőrészlet-csökkenést is jelenthet az idei évben. A már kedvezményesen, de még az 5,9 százalékos THM-plafon mellett felvett kölcsönökre ugyanakkor visszamenőleg nem vonatkozik a módosítás.

Mint arról múlt héten a Pénzcentrum is beszámolt, az MNB - kisebb meglepetésre - kamatot vágott. 2016 májusa óta 0,9 százalék volt a jegybanki alapkamat, a Monetáris Tanács döntése értelében azonban, június 24-től 0,75 százalékra csökkent az irányadó ráta. A döntés természetesen hatással van a lakossági hiteltermékekre és a befektetések hozamára is - ezekről ebben és ebben a cikkünkben írtunk részletesen -, ugyanakkor többnyire csak fokozatosan jelenik majd meg a termékek kondícióiban.

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében bevezetett kedvezményes személyi kölcsönök esetében viszont majdnem azonnali lesz a változás.

Mint bizonyára tudod, a kormány 2020. március 19-től maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). A rendelet szerint a zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét. Ez a korábbi jegybanki alapkamat (0,9%) esetében 5,9% volt, az új ráta (0,75%) szerint azonban 5,75 százalékra esik a THM maximális értéke. A módosításra viszont picit vári kell!

A rendelet úgy határoz, hogy az alapkamat meghatározásakor az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára. Azaz az új érték július elsejétől jelenhet meg a banki termékekben. Számításaink szerint a csökkenés egy 2 millió forintos, 72 hónapra felvett személyi kölcsön esetében nagyjából 5-6 ezer forint kedvezményt jelent év végéig

vázolta a Pénzcentrum megkeresésére Veres Patrik, a Bank360 hitelszakértője.

És hogy ez a fenti példa esetében mit is jelent pontosan? Nos, ehhez érdemes megnézni, hogy a jelenlegi THM-plafon mellett hogyan is festenek a legjobb konstrukciók. Nos, a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora szerint 2 millió forintot, 72 hónapos futamidővel, 32-33 ezer forintos kezdeti törlesztővel vehetünk fel. Mindezt figyelembe véve tehát július 1-től arra számíthatunk, hogy a kezdeti kedvezményes törlesztőrészletek hozzávetőlegesen 2-3 százalékkal lehetnek alacsonyabbak, mint a még 0,9 százalékos jegybanki alapkamathoz igazított kölcsönök esetében.

Továbbra is érdemes azonban nagyon körültekintően választani, hiszen a legtöbb bank - élve a hatályos jogszabályok adta lehetőséggel - kizárólag az idei évben biztosítja a kedvezményes kamatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb banknál a kedvezményes személyi kölcsön kamata 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is.

Ez azért is érdekes, mert a személyi kölcsönök piacán mostanra gyakorlatilag eltűntek a változó kamatozású termékek, így még egy 10 millió forintos összeg esetében is, a teljes futamidőre vonatkozóan azonos törlesztőrészlettel kalkulálhatott az igénylő. Aki tehát most nem elég körültekintő, az könnyen belefuthat abba a hibába, hogy a kedvezményes kamaton felvett kölcsönre később a gatyáját is ráfizeti majd.

És a legtöbb banknál konkrétan erre számíthatnak a kölcsönt igénylők. A Pénzcentrum piaci körképe szerint a legtöbb szolgáltató úgy oldotta meg a termékfejlesztést, hogy megtartották régi konstrukciókat, és azok kamatát igazították a rendeletben meghatározott kamatszinthez, ami azt jelenti, hogy a kamat - és így a törlesztőrészlet is - aszerint változik majd jövőre, hogy mit tudott a konstrukció a válsághelyzet előtt. Nézzük néhány bank példáján a konstrukciók változását:

Mint azt példaszámításunk is egyértelműen bizonyítja, vannak hitelintézetek, ahol jelentősen megugrik a THM és így a törlesztőrészlet is az állam által biztosított kamatkedvezmény kifutása után. Az OTP Bank esetében például az 57 ezer forintos kezdeti törlesztő majdnem 72 ezer forintra ugrik 2021 január 1-től, ami több mint 25 százalékos emelkedést jelent a törlesztőben. Ezzel szemben akad olyan pénzintézet is, amelynél csak alig-alig változnak a kondíciók. Éppen ezért érdemes nagyon körültekintően választani; ehhez ajánljuk a Pénzcentrum kalkulátorát is.

