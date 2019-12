Meglépték: ingyenmilliókat ad a kormány több százezer magyarnak

Rendkívül gazdag volt pénzügyi feljeményekben ez az év: elindult a babaváró, megjelent a MÁP+, kibővítették a CSOK-ot, és még sok egyéb dolog történt. Miután a Pénzcentrum az egész évben folyamatosan beszámolt ezekről a fejleményekről, most egy cikkbe gyűjtöttük ezeket. Természetesen, ahogy idén is, jövőre is árgus szemekkel figyeljük a különféle fejleményeket, és azonnal beszámolunk róla, ha egy új terméket dobnak piacra, vagy valamiben változik a szabályozás. Tarts velünk 2020-ban is!

A tavalyi év után azt gondoltuk, hogy a lakossági pénzügyi események terén már nem lehet túlszárnyalni 2018-at. Máig fájó emlék bennünk a lakástakarékpénztári termékek állami támogatásának megszüntetése, szigorodtak a jövedelemarányos törlesztő-részlet szabályok, elkezdték az online hitelezést a bankok, és így tovább. Tavaly decemberben azonban nem sejthettük, hogy

az idei év messze túlszárnyalja a 2018-at is.

A Pénzcentrum egész évben folyamatosan beszámolt a legfontosabb pénzügyi hírekről, minden egyes jogszabályi változás, új hiteltermék, új befektetési lehetőség megjelenésekor számtalan cikket írtunk, számolgattunk, igyekeztük minden oldalról bemutatni, hogy az adott instrumentum mennyire éri meg, és kinek. Az alábbiakban most zanzásítva azt gyűjtjük össze, hogy mik is voltak a legfontosabb pénzügyi hírek 2019-ben, és biztosíthatunk mindenkit, hogy a Pénzcentrum jövőre is éles szemmel követi a pénzügyi történéseket, és semmilyen felmerülő kérdést nem hagyunk megválaszolatlanul. De most nézzük az idei évet.

Megjelenet a szuperállampapír, letarolta a piacot

Idén június 3-án megjelent a piacon a szuperállampapírnak csúfolt Magyar Állampapír Plusz (MÁP+), amely öt év alatt biztosít fix, 4,95 százalékos átlagos kamatot - ez ugyanakkor lépcsőzetesen nő, fél százalékpontonként évente. Akkor mi is beszámoltunk róla, hogy a MÁP+ valóban rendkívül kedvezőnek tűnik, de egy magas, 3,5 százalékos infláció mellett már jobban megérheti a Prémium Magyar Állampapír. Igaz, annak a kamatfelárát 1,7 százalékról 1,4 százalékra vágta vissza a kibocsátó, és a drágább visszaváltása miatt kevésbé likvid, mint a MÁP+, a mai inflációs várakozások mellett még a korábbi papír is versenyképes. A MÁP+ sok kritikát kapott (piactorzító, túl drágán finanszírozza vele a kormányzat az államadósságot stb.), a nagy médiakampánynak köszönhetően mégis elképesztően közkedvelt: a befektetett összeg meghaladta a 3000 ezer milliárd forintot. A MÁP+ egyben a lombardhitelezést is serkentette: az alacsony kamatú, szabad felhasználású hiteltermék fedezete akár egy kötvény is lehet, így aztán végtelen körforgást indított be a MÁP+ és a lombardhitel házassága - amíg a szabályozó be nem zárta a kiskaput.

Ingyenhitelt kaptak a gyereket vállalók

A babaváró támogatás július megjelenésével a 41 év alatti házaspárok kamatmentesen vehetnek fel 10 millió forint hitelt, amelynek a törlesztőrészlete 50 ezer forintban maximált. A kamatmentesség csak a lakosság felé érvényesül, a bankok valójában kamatnyereséget realizálnak a termékkel, amit az állam vállal át. Ha öt éven belül gyermekáldásra kerül sor (vagy örökbefogadásra), akkor a 10 millió forint kamatmentes marad a teljes futamidőre, és a gyermekszületéskor 3 évre felfüggeszthető a törlesztés is.

Ha még egy gyermek születik a szerződés időtartama alatt, akkor a fennálló tőketartozás 30 százalékát elengedik, a harmadik gyereknél pedig a teljes összeget. A Pénzcentrum megtudta a bankoktól, hogy a babavárót az ügyfelek nagyrészt teljes összegben, 10 millió forintban igénylik. A babaváró szintén népszerű, a bevezetés óta - bár a novemberi és decemberi adatokat nem ismerjük - vélhetően már átlépte a kintlévő állomány az 500 milliárd forintot.

Bővült a CSOK, megjelent a falusi CSOK is

A CSOK már eddig is népszerű volt, az idei változással azonban még kedvezőbb lett: immár használt lakás vásárlására is felhasználható a kamattámogatott CSOK-hitel. A szabályozás változása lekövette a piaci változásokat is: immár 35 millió forintnál drágább használt ingatlanra is igénybe vehető a CSOK maga.

Ami azonban nagyobbat szólt idén, az a falusi CSOK megjelenése volt. Ez a támogatás csak kizárólag bizonyos kistelepülésen vehető igénybe, egy gyermek esetén 600 ezer, két gyermeknél 2,6 millió, háromnál pedig 10 millió forint összegben. A falusi CSOK nóvuma, hogy csak az összeg fele fordítható lakásvásárlásra, a második felét felújításra, korszerűsítésre vagy bővítésre kell elkölteni. Az is fotnos szempont, hogy a falusi CSOK-ot - az összeg felének értékében, természetesen - meglévő ingatlan korszerűsítésére és bővítésére is igénybe lehet venni. A kormányzati szándék a vidéki települések elnéptelenedésének megakadályozása, erre pedig szükség is van, ha a vidéken található, bővülő ipari kapacitások és azok beszállítóinak növekvő munkaerőigényét nézzük.

A háromgyermekesek milliókat kaptak autóvásárlásra, és a jelzáloghitelük egy részét is elengedik



A családtámogatási program keretében a nagycsaládosok (legalább három gyermekesek) 2,5 millió forintot (de legfeljebb az autó vételárának 50 százalékáig terjedő összeget) igényelhetnek. Az intézkedés nagyon népszerű volt, ugyanakkor voltak nehézségek is a folyósításban, a kereskedők ugyanis sokszor nem adták ki az autót addig, amíg meg nem érkezett a támogatás az Államkincstártól - ez általában 15 nap, de hiánypótlások esetén tovább húzódhat. Mindenesetre így is sokan felvették, ennek az egyik oka pedig, hogy fontos eleme volt az intézkedésnek az is, hogy az összeg akár önrészként is használható, így lízinggel és autohitellel is.

Ezzel egyi dőben indult a gyerekesek jelzálghitel-tartozásának elengedésének bővítése is. Az új szabályozás szerint a második gyermek születése után 1 millió forint jelzáloghitel-tartozás elengedése igényelhető, a harmadik gyereknél ez azonban 4 millió forintra nő, majd minden további gyermek esetén 1 millió forintot átvállal az állam. Ez csak 2019. július 1. után született gyermekekre érvényes, és összevonható a CSOK-hitellel is: abból is jár az elengedés.

Adategyeztetésre kötelezték az ügyfeleket

A 2017-ben elfogadott pénzmosás és terrorizmus megakadályozása elleni törvényjavaslat értelmében minden lakossági folyószámlával rendelkező ügyfélnek azonosítania kellett magát a bankban. Ez nem ment olyan egyszerűen: az első körös határidő június 26 volt, és ahogy mi is folyamatosan beszámoltunk róla, a beazonosítás során számos probléma merült fel: a lakosság arról panaszkodott, hogy a bankok nem tájékoztatták őket, miközben a bankok állításuk szerint több körben is mindenkit értesítettek az ilyen kötelezettségükről.

Az azonosítás határideje végül október lett, de még így is több ezer olyan számla volt, amelyek esetén nem tudták beazonosítani a hozzájuk tartozó személyt, így zárolásra kerültek. Nem csak ez volt az egyetlen olyan banki fejlemény, ahol végül meghosszabbították a bevezetés határidejét: az azonnali fizetési rendszer üzembe helyezésének szeptemberi határidejét végül 2020 márciusáig elhalasztották, így csak jövőre tudunk majd akár éjszaka, akár hétvégente 5 másodperc alatti utalni.

Az MNB odacsapott a lakásbiztosításoknak

A lakásbiztosításokkal gyakori probléma, hogy valamely elem hiányzik belőlük: így vagy beázás, vagy tűzkár, esetleg személyi felelősség esetén nem fizet a biztosító annak ellenére, hogy a lakástulajdonos tisztességesen fizette a biztosítását. Ezt próbálja orvosolni az MNB új termékminősítése, a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás, amelyet akkor nyerhet el egy-egy biztosító terméke, ha a jegybank által előírt összes káreseményt lefedi, valamint a kifizetés is gyorsabb lesz egy átlagos lakásbiztosításnál. A jegybank még idén bejelentette ugyan az MFO-t, de a termék csak a következő évben kerül a piacra.

Szárnyalt a tőzsde, a kamatok padlót fogtak.

Az idei évben nagyot ment a tőzsde itthon és külföldön is egyaránt, a BUX a kereskedést január 2-án 39 734 ponton kezdte, a mai napon ez 45 657, azaz 14 százalékos az emelkedés. Az amerikai tőzsde is jól teljesített, ami azt jelenti, hogy aki hazai, vagy amerikai indexkövető alapba fektette a pénzét, az is szép hozamokra tehetett szert.

A banki kamatok eközben továbbra is padlón vannak: a betéteknél az átlagos kamat az MNB adatai szerint a hosszú távú lekötéseknél sem érte el az 1 százalékot. Ennek persze előnyei is vannak: aki most tavaly vett fel lakáshitelt, az is jól járt: a lakáshitel kamata ugyanis a legutóbbi adatok szerint 4,22 százalék, év elején 4,88 volt. Ami a kihelyezéseket illeti, ott sem panaszkodhatnak a bankok: az utolsó két hónap adatait még nem ismerjük, de az első 10 hónapban eddig 758 milliárd forint volt.

A személyi hitelre még kevésbé lehet panaszuk a hitelintézeteknek: az átlagos kamat a legfrissebb adat szerint 13,02 százalék volt, az év elehén ez 13,35 százalékon állt. A kihelyezések viszont minden bizonnyal rekordot döntenek idén: az első tíz hónapban 479 milliárd személyi hitelt vettünk fel: a tavalyi évben ez összesen (tehát 12 hónap alatt) 451 milliárd volt. Ezt már októberben leköröztük idén.

Egyéb fejlemények

Egyéb fejlemények is történtek a lakossági pénzügyek terén: az Erste például megvette az Aegon lakástakarék-portfólióját, ezzel 45 ezer ügyfélhez tartozó 57 ezer szerződés cserélt gazdát, összesen 34 milliárd forint betétösszegben. Az Erste nem adta fel az LTP-k forgalmazását, idén új paraméterekkel indította újra a lakástakarék-pénztári termékét, akárcsak az OTP. Ezen kívül fontos fejleménye volt az évnek, hogy az eddig szétaprózott szervezetek hálójaként működő Takarék most egyedült, és ezzel megalakult egy új nagybank Magyarországon.

