Így kerüld el a horrorkamatokat: ebbe sok magyar beleszalad

Közismert tény, hogy minél magasabb egy személyi hitel összege, annál alacsonyabb a kamat. Ennek több oka is van, de ha arra gondolunk, hogy a kis hitelösszegen a bank is kevesebbet keres, érthető az "áremelés". De mennyire jelentős a különbség? Ezt néztük meg különböző összegű banki ajánlatokon keresztül. Az egyes személyi hiteleket kalkulátorunkból szemléztük.Amit azonban fontos leszögezni: kis összegnél nagyon nem mindegy, melyik bankot választjuk, mert a THM-ek között óriási az eltérés. Nagy összegnél pedig bár a THM-ek között nem olyan nagy a különbség, ott már egy fél százalékos eltérés is több ezer forintot jelent havonta.

A múltkori cikkünkben megnéztük, hogy a bankok mennyivel adják olcsóbban a személyi hiteleket akkor, ha vállaljuk, hogy folyószámlát nyitunk náluk, és a jövedelmünket arra utaltatjuk. Most azt nézzük meg, hogy mennyivel kedvezőbben jutnak hitelhez azok, akik magasabb összegeket igényelnek. Avagy: a bank inkább sarcolja azokat, akik kevés pénzt kérnek, vagy a nagy hitelösszeget igénylőknek kerül többe a hitel?

Nem árulunk zsákbamacskát: minél kisebb a hitelösszeg, annál magasabb a THM. Ez nem meglepő: a bank a kis összegen eleve kevesebbet keres (hiszen a kamat arányaiban sokkal kisebb), ezt próbálja meg kompenzálni a magasabb összeggel. Ráadásul a folyósításnak is vannak fix költségei, amelyet a bank ránkterhel: ezek arányaiban nagyobbak kisebb hitelösszegnél. Ezért van az, hogy kisebb hitelösszegnél egészen horror THM-eket láthatunk, nagyobb összegek viszont már szinte kivétel nélkül egy számjegyű kamatokkal vihetők. De nézzük, mekkora a különbség.

Először egészen kicsi, 200 ezer forintos hitelösszeget néztünk meg kalkulátorunkban. Mindössze 4 ajánlatot találtunk: ne csodálkozzunk, sok banknál ennél jóval magasabb összegnél kezdődik a minimális személyi hitel. A Provident THM-e 24,82 százalékos, náluk a heti törlesztés 3 233 forint. A Raiffeisen ajánlata a többihez képest ilyen kis összeg mellett kedvezőnek tűnik: 13,86 százalékos THM-mel lehet felvenni. Az OTP 22,53 százalékos és a Budapest Bank 24,90 százalékos THM-e elég nagy, de mivel alig akad versenytárs ilyen hitelösszeg esetén, ezért teljesen érthetőek a horrorkamatok.

500 ezer forintnál azért már elcsíphetünk jó ajánlatot is. Több bank száll be a versenybe ekkora összegnél, és a táblázatból szépen látszik, hogy a THM-ek a hitelösszeggel együtt mérséklődnek - bár még mindig messze vannak az MNB által kalkulált átlagos, kb. 13 százalékos kamattól. A CIB személyi hitelére 8,17 százalékos THM-mel csaphatunk le, az MKB 11,48 százalékkal támad. A Raiffeisen is kisebb THM-mel kínálja ekkora összegnél a személyi hitelt, 13,58 százalékkal. A TOP6-ba még a K&H, a Cetelem és az Erste fért be - utóbbi 16,70 százalékkal.

Egy átlagos hitelösszeg, 1 millió forint szintén 8,17 százalékkal vihető a CIB-nél. A Raiffeisen kölcsöne 9,14 százalékos THM-mel vehető fel: azaz itt már jelentős mérséklődést látunk. Az MKB is csökkentett némileg a kamaton ekkora hitelösszeg mellett. A Cetelem hitele 14,02 százalékkal vihető, ennél magasabb THM-mel már nem is fért be ajánlat kalkulátorunk szerint a TOP6-ba. Szemmel látható tehát, hogy nagyobb összegnél mennyire csökken a THM. De menjünk tovább!

3 milliós összegnél további jelentős akciókat látunk. A Cetelem is bement már 10 százalék alá, de az MKB is tovább csökkentette a THM-et: immár 10,08 százalékos a mértéke. A Budapest Bank 10,50 százalékot ígér, az Ersténél egészen látványos csökkenést figyelhetünk meg, a THM náluk 12,05 százalék. A Raiffeisen és a CIB az előzőhöz képest már nem csökkentett érdemben.

Nézzünk most meg egy nagyon nagy összeget. 8 millió forintot választottunk, mert 10 milliót eddig nagyon kevés bank kínál csak. Itt egészen fura jelenséget láthatunk: vannak bankok, akik még vágtak a kamataikon, a TOP6-ba viszont olyan THM-mel is befértek bankok, amilyennel a 3 milliós összegnél kalkulátorunk szerint nem fértek volna be. Ennek oka lehet, hogy sok bank még a 8 milliós összeget sem hitelezi ki: náluk alacsonyabb a felvehető legmagasabb hitelösszeg.