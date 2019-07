Hiába pörög a piac, így kutya nem veszi meg a lakásod: garantált a bukás

Rengeteg hibás ingatlanhirdetést lehet találni a magyar piacon: a szakértők szerint például rossz fotókkal, vagy nem jól megfogalmazott szöveggel nem csak időt, de súlyos összegeket is bukhatnak a tulajdonosok. Mutatjuk, hogyan nem szabad csinálni, és szakemberek segítségével az is kiderül, hogy mi a jó és eredményes ingatlanhirdetés titka!

Az amúgy is rettenetesen pörgő ingatlanpiacra most még ráeresztették a különféle állami támogatásokat is: így pedig szinte logikus, hogy boldog-boldogtalan árulja a házát, lakását - hiszen most nagyot kaszálhatnak. Ugyanakkor ez a hirdetések "felhígulását" is eredményezte, rengeteg az úgymond "hibás" lakáshirdetés.

A legnagyobb baj pont leglátványosabb elemmel, a fotókkal van: már egy egyszerű kereséssel is rengeteg olyan hirdetést láttunk, amelyeknél a csatolt képek alapján szinte biztosan nem kapnánk fel a telefont - és ezzel a legtöbben nyilván így vannak. Most két szakértő segítségével annak jártunk utána, hogy miért van ennyi rossz hirdetés, emellett az ingatlanpiaci szakemberek pár tanácsot is megfogalmaztak az eladóknak.

Hiányzik a rutin



Az ingatlanközvetítői tapasztalat alapján a sikeres és gyors értékesítéshez nagyon fontos a megfelelő hirdetési stratégia kidolgozása, amelynek szerves része a jól elkészített ingatlanhirdetés. Ez szövegezési és fotózási feladatokat is egyaránt jelent és sok esetben nem is olyan könnyű feladat. Gondoljunk csak bele az átlagos ember élete során maximum kétszer, háromszor cserél ingatlant, így nagy rutint nem tud szerezni ebben a folyamatban, ami ráadásul nagyon sokat változott az elmúlt időszakban

- nyilatkozta kérdésünkre Benedikt Károly. A Duna House marketing, pr és elemzési vezetője hozzátette, náluk például a munkatársak oktatási képzésében a megfelelő hirdetésírási és fotózási alapok elsajátítására nagy hangsúlyt fektetnek, így ha valaki tapasztalatlan, érdemes inkább szakemberre bízni a feladatokat.



Vigyázni kell a fényekkel... Vigyázni kell a fényekkel...

Egy-egy rosszul, előnytelenül fotózott ingatlannál sokkal kevesebb érdeklődőre és így megnövekedett értékesítési időre számíthatunk, ami egy több összetevős lakáscsere folyamatánál később akár pénzben is mérhető károkat jelenthet a hirdetőnek. A régi eladásának és az újlakás vételének folyamatát ugyanis érdemes időben is jól összehangolni

- folytatta a szakember. Egy jó, és eredményes ingatlanhirdetés az alábbi elemekből áll Benedikt Károly szerint:

jól megírt, lényegre törő, de ütős, figyelemfelkeltő hirdetési szöveg

igényes ingatlanfotók

jól meghatározott ár

az ingatlan bemutatásának megfelelő folyamata

hirdetési lehetőségek átgondolása, összehangolása



Alapvető hibákat követnek el a fotózók



Nyilván nem lehet mindenki ingatlanos, de néhány egyszerű alapelv betartásával akárki készíthet olyan fotókat az ingatlanáról, amelyek láttán nem zárják be rögtön a hirdetést az érdeklődők.

Ahogy a közvélekedés és a mondás tartja: egy jól befotózott ingatlan hirdetése aranyat ér az ingatlanpiacon. Ennek az az oka, hogy sokkal jobban képes felhívni magára az érdeklődők figyelmét, a tágas, napos és világos terek pedig vonzóvá tehetik az eladó lakást vagy házat a hasonló ingatlanokhoz képest

- magyarázta a Pénzcentrum megkeresésére Balogh László.



Mobillal inkább ne! Mobillal inkább ne!

Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ugyanis "egy szuperül befotózott ingatlant az érdeklődők magasabbra pozicionálnak, aminek százezrekben vagy milliókban kifejezhető értéke lehet!" Feltéve persze, ha a személyes megtekintés során hasonló pozitív benyomások érik a vevőt, mint amit a képeken látott.

Másik oldalról nézve is igaz ugyanez: hiába a mi ingatlanunk a legszebb, legjobb a környéken, hogyha a képek nem megfelelő minőségűek vagy tartalmúak, akkor sokkal kevesebb vevő lesz, az aki eljön személyesen is megtekinteni. A kevesebb vevőtől kevesebb ajánlatot is kaphatunk, ami miatt lehet, hogy százezrekkel vagy milliókkal alacsonyabb áron tudjuk eladni a lakásunkat és házunkat, mint amennyit a piacon érne

- hívta fel a figyelmet a szakértő.



Személyek, családtagok ne legyenek a képen! Személyek, családtagok ne legyenek a képen!

Ezek a leggyakoribb mellényúlások

Balogh László szerint a fotózással kapcsolatos tipikus hibáknak két csoportja van: formai és tartalmi. A formai hibák közé tartozik, amikor nem megfelelő fényképezőgéppel, rossz fényviszonyok és beállítások mellett készülnek a képek.

Ezekről lerí, hogy a tulajdonos csak túl akart lenni a fotózáson. A sebtiben készült képeken ferdék a falak - nem a kép szélével párhuzamosak -, vagy nem figyelt arra, hogy a legmegfelelőbb napszakban készítse el a fotókat. Tipikus példa erre, amikor este lámpafény mellett készít valaki képeket ahelyett, hogy napközben, a természetes napsütést és benapozottságot tükröznék a fotók. Az esti lámpafényes képek sokkal "sötétebb" képet sugároznak az ingatlanról, amit a vevők kevesebbre tartanak mint egy benapozott ingatlant.

Nem adja el magát az otthonod!

A tartalmi hibák közül a legtipikusabb az, amikor magától értetődőnek vesszük, hogy az a lakás, amiben mi boldogan éltünk 10-20 évet, simán eladja magát. Vannak tulajdonosok, akik vélhetőleg emiatt már rendet sem tesznek az ingatlanban: a konyhában úsznak a mosatlan edények és az ételmaradék, a nappaliban a szárítón lógnak a ruhák, a hálóban a bevetetlen ágyat láthatjuk, és extrém esetben a családtagok vagy a barátok is rajta vannak ezeken a fotókon. Pedig elhihetjük: ezekre senki sem kíváncsi - hívta fel a figyelmet az Ingatlan.com szakértője.



Senki ne szerepeljen az ingatlanfotón. Senki ne szerepeljen az ingatlanfotón.

Ugyanis jellemzően azoknak az ingatlanoknak a legnagyobb a sikere a hirdetések között, ahol makulátlan a rend és tisztaság, személytelenítve van a lakás (ilyenkor érdemes a nyaralási, családi, képeket is levenni a falról), hiszen a vevőnek a saját maga, illetve a családja életét kell belelátnia az ingatlanba. Ez pedig meglehetősen nehéz akkor, ha mások mindennapjait látjuk viszont a fotókon, vagy a megtekintés során.

Szintén tipikus hiba, amikor a képek mellé nem töltenek fel alaprajzot a hirdetők. Enélkül ugyanis a fotók lehetnek kifogástalanok és professzionálisak, az érdeklődők csak nehezen tudják a fejükben elképzelni, hogy melyik helyiség honnan hová nyílik, vagy milyen az ingatlan elrendezése.

Több tízmillió forint elköltése során a lakásvásárlók igénylik az ilyen alapvető információkat, ezért mindig töltsünk fel alaprajzot is a hirdetéshez.

Összegezve Balogh László arra hívta fel a figyelmet, hogy mielőtt nekilátunk a fotózásnak próbáljuk függetleníteni magunkat az ingatlanhoz fűződő korábbi évek élményeitől és pozitív tapasztalatainktól:

próbáljunk meg olyan szemmel tekinteni rá, mintha először járnánk benne, és tegyük fel a kérdést: mi megvennénk ezt az ingatlant, ha így látnánk? Ha rászánjuk az időt és energiát, és ezzel a szemlélettel készítjük a képeket is, akkor rengeteg hibától és bakitól is megmenekülünk.

Ezek a mai trendek

A fotózási technika folyamatos fejlődésével az elérhető eszköztár és a szolgáltatások köre is szélesedett, amit már az ingatlanértékesítő kollégáink is egyre gyakrabban alkalmaznak. A hagyományos fotózásnál nem sokkal drágábban érhető el a 3D technika, ami teljesen körbejárható virtuális sétát tesz lehetővé ingatlanunkban, így bemutatva annak minden előnyét és bizony sok esetben esetleges hátrányát is. A szolgáltatások körében már hazánkban is egyre elfogadottabb főleg a prime ingatlanok körében a home staging, amikor profi szakemberek kisebb átrendezésekkel, néhány kiegészítővel és átalakítással készítik fel az ingatlant az eladásra és ingatlanfotózásra egyaránt

- mesélte a mai trendeket Benedikt Károly.



Ez a kép több sebből is vérzik. Ez a kép több sebből is vérzik.

Bár ma már számos profi ingatlanfotós is dolgozik hazánkban, ők tízezreket is elkérhetnek egy-egy sorozatért. Így aki nem akar erre pénzt áldozni, annak a Duna House szakértője azt ajánlja, mindenképpen szerezzen be egy jó fényképezőgépet - amit kiegészíthet egy ingatlanfotózásra kiválóan alkalmas. széleslátószögű objektívvel. Bár mobillal is bele lehet vágni a hirdetési fényképek elkészítésébe, ez elég nagy odafigyelést igényel.



Végezetül pedig itt egy bojler! Végezetül pedig itt egy bojler!

A Duna House is megfogalmazta intelmeit azoknak, akik maguk vágnának bele otthonaik fotózásába: