Egészen elképesztő, ami a lakáspiacon történik: ez is felveri az árakat

Egyre jobban adósodnak el a magyarok, lakáshitelekből már 3 453 milliárd forint van náluk. Ez az eladósodottsági szint azonban nem jelentős, bőven van még tartalék a lakosságnál. Azt is láthatjuk, hogy az új hiteleket leginkább használt lakásokra veszik fel az ügyfelek. Az új lakások aránya a használt lakásokhoz képest a hitelcélok között elhanyagolhatóan kicsi. A korszerűsítés, felújítás is alig jelenik meg - ehhez köze lehet annak is, hogy az ilyen kiadásokat a magyarok inkább személyi hitelből fedezik.

Dúl a hitelláz, 2019 májusában 86,7 milliárd forint lakáshitelt vettek fel a magyarok, ez pedig éves rekordot jelent - írtuk meg korábban. Ez azonban nem sok mindent árul el arról, hogy miképp alakul a lakáshitelek állománya - azaz mennyire van eladósodva a magyar lakosság. Ennek járunk most utána az MNB legfrissebb adatai szerint.

Az állománynál is azt látjuk, amit hónapról hónapra az új kihelyezéseknél tapasztalunk - az értékek egyre nőnek. 2019 májusában például 3 453 milliárd forintnyi lakáshitele volt a magyaroknak, ez pedig meglehetősen magas szám. A növekedés éves szinten is jelentős, bár százalékos arányban nem olyan magas, mint a személyi hiteleknél volt. 2018. májusában a magyar lakosság 3122 milliárd forint lakáshitellel rendelkezett. Az állomány növekedése egész évben kitartott:

Az ugyan az ábrán nem látszik, de az állományon belül egyre nagyobb túlsúlyba kerülnek a fix hitelek - bár jelenleg még kisebbségben vannak. A babavárónak némileg lesz kiszorító hatása a lakáshitelekre nézve, jelenleg mégis azt feltételzhetjük, hogy a lakáshitel-állomány tovább nő a következő hónapokban.

Sokkal érdekesebb ennél, hogy mire veszik fel a magyarok ezt a rengeteg hitelt. Meglepő talán, de az építés és az új lakások vásárlása a fasorban sincsenek, messze a legtöbb hitelt használt lakásra veszik fel az ügyfelek:

Májusban ez 61 milliárd forint volt, az új lakásokra ezzel szemben csak 7 milliárdnyit, építésre valamivel többet, 10 milliárd forintot vett fel a lakosság. Korszerűsítésre 3,6 milliárdot, egyéb célra 3 milliárdot vett fel a lakosság. A korszerűsítés és felújítás azért is lehet olyan alacsony arányban jelen, mert ezt sokszor személyi hitelből fedezik az ügyfelek. Az is benne van a dologban, hogy a lakásfelújítás jellemzően alacsonyabb összegű, ezért az erre felvett hitelek is kisebb arányt tesznek ki.

Ezt látva nem csoda, hogy a magyar lakásállomány kifejezetten elavult, és az adatsorból azt a következtetést lehet le vonni, hogy ez a közeljövőben nem is fog megváltozni. Mindez a magas lakásárakat is magyarázza, hiszen míg a kereslet meglehetősen nagy a lakásokra, a kínálat inkább a használt lakások piacán tűnik jelentősnek, ez pedig egyértelműen látszódik a hitelezésen is.