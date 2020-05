Csúnyán pórul járhatsz ezekkel a kártyákkal: jövőre indul a durvulás a bankokban

Az 5,9 százalékos THM plafonnal a személyi kölcsönök továbbra is népszerűek a hazai lakosság körében, és az elmúlt napokban újabb fogyasztói hiteltermékek jelentek meg a hazai bankok kínálatában a vonzó THM-el. Azonban a folyószámlahitelek és hitelkártyák esetében is érdemes kétszer átnézni a teljes futamidőre vonatkozó kamatokat!

A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság enyhítését szolgáló mentőcsomag részeként bevezetésre került hazánkban a fogyasztói hitelek THM-ének jegybanki alapkamat plusz 5 százalékon való maximalizálása. Ez a jelenlegi alapkamattal számolva 5,9 százalékos THM-et jelent. Vélhetően ennek a kedvezményesnek mondható kamatnak is köszönhető, hogy a ma megjelent korai hírek alapján szinte az összes lakossági hiteltermék veszített a népszerűségéből, azonban a személyi kölcsönök továbbra is kiemelkedő népszerűségnek örvendenek a pénzpiacon.

A márciusban bevezetett THM plafon a személyi hitelek mellett olyan fogyasztói hiteltermékekre is vonatkozik, amik még csak most kezdenek újra megjelenni a hazai bankok ajánlataiban, mint például a folyószámlahitelek vagy a hitelkártyák. Mindenképpen érdemes tehát megvizsgálnunk, hogy ezeknél a hitelkonstrukcióknál milyen változásokat eredményezett a kamatplafon bevezetése, és többek között milyen szempontok alapján érdemes válogatnunk mostantól.

Először vessünk egy gyors pillantást néhány 5,9 százalékos személyi kölcsönre.

Az új 5,9 százalékos személyi kölcsönökről már korábban bővebben írtunk, így most csak nagy vonalakban nézzük át a lényegi változásokat. Elsősorban az elvárt havi nettó jövedelem emelkedett meg sok esetben 100 ezer forintra vagy fölé, másodsorban pedig mostantól két kamattal érdemes számolnunk a teljes futamidőnk során. Az első a kedvezményes 5,9 százalékban maximalizált és a veszélyhelyzet végéig érvényes, azaz jelenleg 2020.12.31-ig. Majd az ezt követően életbelépő megemelkedett kamattal, ahol kalkulátorunk alapján sok esetben már két számjegyű kamatokkal is számolhatunk.

Mi a helyzet a többi fogyasztói hiteltermékkel?

Mielőtt rátérnénk a konkrét példákra, vegyük át, hogy mi is az a folyószámlahitel. A személyi hitelekkel szemben, a bankszámlához kapcsolódó folyószámlahitel egy olyan szabadon felhasználható fogyasztási hiteltermék, amit leginkább átmeneti pénzhiány áthidalására használhatunk.

A folyószámlahitel használatával lényegében a bankszámlánk a hitelkeretünk összegéig mínuszba is mehet. a hitelkeretünk összegének az erejéig mínuszba is lemehet a bankszámlánk. Fedezetül jellemzően a havi munkabér szolgál, de más rendszeres jóváírásokat is elszámolhatnak a bankok. Továbbá futamidőt nem szoktak meghatározni, helyette a bank hitelfeltételeknek való megfelelést szokta időközönként felülvizsgálni.

Hogy milyen előnyökkel jár egy folyószámla hitelkeret azt legegyszerűbben 5 pontban foglalhatjuk össze:

Teljesen szabadon felhasználható a hitelkeret.

Átmeneti nehézségek áthidalására rövidtávú megoldás, de rugalmassága miatt hosszú távon is használható.



Egyszerűen hozzáférhető a bankkártyával.

Jellemzően a automatikusan, a havi jövedelmünkből vonják a törlesztést.

Díjmentes vésztartalék.

Most, hogy átvettük a folyószámlahitel legfőbb jellemzőit, nézzünk is meg pár ajánlatot a bankok honlapjai alapján.

A táblázatra tekintve megállapíthatjuk, hogy a személyi kölcsönökhöz hasonlóan, már ennél a hitelterméknél is két kamattal érdemes számolnia a mai hitelfelvevőnek. Az egyik a veszélyhelyzet végéig érvényes, - azaz jelenleg 2020.12.31-ig - és 5,9 százalékban maximalizált, a másik veszélyhelyzet elhárultát követően életbelépő megemelkedett kamat. A táblázatban továbbá azt is megfigyelhetjük, hogy már a kedvezményes kamatok között is érdemes válogatni, míg például a Sberbank esetében az első 6 hónapban 0 százalékos kamat kedvezményt is kaphatunk, addig a K&H Banknál jelenleg a már 3,2 százalékos kamat mellett igényelhetünk már folyószámlahitelt.

A későbbi megnövekedett kamatok esetében már nagyobb eltéréseket tapasztalhatunk. Míg például a Gránit Bank folyószámla hiteltermékei már 18,9 százalékos kamattól is elérhetőek, addig a Budapest Banknál akár már 39,9 százalékos kamatot is fizethetünk a folyószámlahitelünk után. Azonban fontos megemlíteni, hogy a teljes futamidőre vonatkozó kamat megállapításakor sokat nyom a latba rendszeres havi jövedelmünk mértéke, és az igényelt hitelkeret nagysága is.

A legkisebb elérhető 50 ezer forintos folyószámla hitelkeret jelenleg a Gránit Banknál érhető el. Ezzel szemben a legnagyobb 2 millió forintos keret, már a Budapest és OTP bankoknál is elérhető.

Az 5,9 százalékos hitelkártyák is elkezdtek megjelenni a piacon, a bankok honlapjai alapján jelenleg a K&H Banknál igényelhetünk ilyet, az előzőekhez hasonlóan már itt is két kamattal számolva. Az első a egy a veszélyhelyzet végéig érvényes 5,6 százalékos kamat, a második egy ezt követően életbelépő 18,5 százalékos kamat. A hitelkeret összege pedig 360 ezer és 1,5 millió között mozoghat.

Összefoglalva elmondható, hogy az 5,9 százalékos személyi kölcsönökhöz hasonló változás ment végbe a további fogyasztói hiteltermékek esetében is. Már a folyószámlahitelek is a kedvezményes 5,9 százalékos THM plafon mellett igényelhetőek, de megfelelő körültekintéssel akár további kedvezményeket is szerezhetünk. Ami ennél is fontosabb azonban, hogy mindenképpen számoljunk utána annak mennyivel fog emelkedni a veszélyhelyzet után a kamatunk és ezzel a folyószámlahitelünk ára is.

Címlapkép: Getty Images