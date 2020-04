A koronavírus letarolta a hitelpiacot: mi lesz a babaváróval?

A koronavírus-járvány kikészíti a hitelpiacot, az ügyfelek sem szívesen vesznek fel újabb hiteleket, és a bankok is kockázatkerülőbbek a várható recesszió kapujában. A gyermeket váró fiatal párok életében azonban a bizonyos feltételek mellett támogatássá alakuló babaváró hitel továbbra is biztos pont lehet.

Ahogy arról már hónapok óta folyamatosan beszámolunk, a babaváró hitel az elmúlt 8 hónapban oszlopos termékévé vált a magyar fogyasztói hitelek piacának. Országos szinten nézve a teljes állomány majdnem 10 százalékkal bővült a megelőző hónaphoz mérve, így átlépte az 577 milliárd forintos volument - derült ki az MNB februári adataiból. Ugyan ezek az adatok még nem tükrözik az aktuális sokkhatást, és visszatekintve megelőző válságokra elmondható, hogy a fogyasztási hitelek kevésbé kapósak egy-egy recesszió ideje alatt, ám a babaváró hitelnek a rendhagyó konstrukciója miatt egyedi helyzete van. Ennek legfőbb oka az, hogyha teljesítjük többek között a 3 gyermekre tett vállalásunkat, akkor egy hitel helyett akár 10 millió forintos támogatáshoz is juthatunk. Sok ügyfél számára ez vonzó lehetőség lehet, kiváltképpen egy gazdasági sokkhatás átvészelésében.

A babaváró igénylésének feltételeivel már korábban mélyrehatóan foglalkoztunk, ezért csak röviden ismételjük át a legfontosabb pontokat:

Következőnek vegyük át nagyvonalakban azt is, hogy mik azok a feltételek, amiknek a teljesülése esetén a babaváró hitel támogatássá alakítható . A legfontosabb feltétele ennek az, hogy gyermek születik a párnál. Ekkor a kincstár felfüggeszti a törlesztést, illetve a fennmaradó tartozás egy részét vagy egészét elengedi.

Most, hogy ezeket átvettük nézzük is meg, hogy hogyan is állt a babaváró hitel a legfrissebb februári MNB statisztikák alapján.