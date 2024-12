Így juthatnak plusz hitelhez az álomlakásra vágyó magyarok: már csak két hét, és indul a roham

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Januártól több fontos változás is élesedik a jelzáloghitelek világában – bizonyos esetekben elegendő lehet 10% önerő is az általánosan elvárt 20% helyett, illetve a JTM-szabály is változik, lehetővé téve, hogy a nettó 600 ezer forint alatti jövedelmek is 60%-ig terhelhetők lehessenek. Ugyanakkor ezek a könnyítések az energiahatékony, úgynevezett „zöld” lakáscélok esetén lesznek csak elérhetők. De mitől is lesz egy lakás „zöld”?

Jövőre több fontos könnyítést is kap(hat)nak azok, akik úgynevezett zöld lakás vásárlásához vennének fel jelzáloghitelt – bizonyos feltételek teljesülése esetén elegendő az ingatlan vételárának 10%-át önerőként felmutatni, illetve a 600 ezer forint alatti jövedelmek esetében is lehetőség nyílik arra, hogy azok 60%-át hiteltörlesztésre fordíthassák. Sőt, vannak bankok, amelyek már most is díjazzák valamilyen formában, ha a hitelfelvevők zöldnek minősülő ingatlant szeretnének megvásárolni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mindezek a könnyítések azonban csak bizonyos feltételek teljesülése esetén vehetők igénybe, melyek közül az egyik, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan „zöld”, vagyis energiahatékony legyen. De mit is takar ez egészen pontosan, milyen paraméterek mellett kapja meg egy ingatlan a „zöld pecsétet”? Így lesz zöld az ingatlanunk Fentebb már említettük – bár minden bizonnyal az olvasó magától is kitalálta -, hogy a „zöld” lakás ebben a kontextusban az energiatakarékosnak a szinonimája. A hitelfelvétel feltételrendszerének 2025-től élesedő lazítása tehát részben azt a célt szolgálja, hogy lehetőleg minél többen forduljanak olyan ingatlanok felé, melyek fajlagos energiafelhasználása jóval kedvezőbb a szokásosnál. Ez többféle módon, illetve több dolog együttes használatával érhető el – az ingatlan megfelelő szigetelésével, modern nyílászárók alkalmazásával, továbbá napelem és/vagy hőszivattyús megoldás alkalmazásával. Mindezen technológiák együttes alkalmazása esetén tehát eleve kevesebb energiára van szükség az ingatlan kifűtésére, valamint maga a felhasznált energia is nagyobb arányban lehet megújuló. Így pedig már meg is kaptuk a választ, hogy miért hívjuk zöldnek ezeket az ingatlanokat - kevesebb fosszilis tüzelőanyag felhasználására van szükség a kifűtésükhöz, így végső soron ezek környezetbarát házaknak tekinthetők. Természetesen az sem utolsó szempont, hogy a fentiek megléte esetén alacsonyabb lehet az ingatlan rezsije is. Egyébiránt nincsenek teljesen pontos kritériumai a zöld lakássá válásnak, ugyanakkor vannak olyan jellemző elvárások, melyek teljesülése esetén már „zöldülhet” az az ingatlan: Az épület energetikai besorolásával kapcsolatban általában elvárás, hogy az legalább A+ besorolású legyen (legjobb kategóriának az A+++ számít, míg a leggyengébbnek az I kategória).

Az épület fajlagos energiafelhasználására vonatkozóan előírás, hogy az épület primer energiaigénye maximum 68 kWh/m2/év lehet.

A nem új építésű, ám felújításon/korszerűsítésen átesett ingatlanok esetében nem feltétlen elvárás, hogy elérjék a fent megnevezett szinteket, ugyanakkor az gyakorta igen, hogy a munkálatokat követően az ingatlan energiafelhasználása 20-30%-kal csökkenjen.

Léteznek „Jolly Joker” munkálatok is, melyek önmagukban, más kritériumok vizsgálata nélkül is megszerezhetik a zöld pecsétet az ingatlan számára – ilyenek lehetnek például a napelem vagy a hőszivattyú telepítése. Sokszor a bankok is díjazzák a zöld lakáscélt Korábban már említettük, hogy a 2025-től élesedő könnyítéseken kívül vannak már most is létező, ráadásul nem az állam, hanem az egyes bankok által nyújtott (például kamat-) kedvezmények a zöld lakáscélok esetében. Sőt, a jövő tavasszal induló, 5%-os kamatplafonnal rendelkező lakáshitelprogram esetében is többek között kikötés, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan zöldnek minősüljön. A dolog szépséghibája, hogy jellemzően – bár nem kizárólagosan - az új építésű ingatlanok minősülnek zöldnek, amik viszont jelentősen drágábbak a használt ingatlanoknál. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vonatkozó adatai szerint 2024. II. negyedévében országosan 32 millió forint volt a használt lakások átlagára, míg az új építésű ingatlanok átlagára 64,8 millió forint volt ugyanezen időszakban (+102,5%). Tehát hiába a kamatkedvezmény, a megengedőbb JTM-szabály vagy a 10%-os önerő, sokan nem tudnak élni az új, lazább lehetőségekkel, ugyanis ahhoz egy sokkal drágább ingatlant kellene megvásárolniuk.

Címlapkép: Getty Images

