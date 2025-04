Jöhet a nagy ATM-bírságok kora: élesedik a törvény, ezt kell tudnia annak, aki ilyen helyen él

Akár kétszázmillió forintos bírsággal is sújthatók lesznek azok a bankok, amelyek megsértik a falusi ATM-telepítésre vonatkozó szabályokat – derül ki abból a törvénytervezetből, amely kedden délután jelent meg az Országgyűlés honlapján.

A Gyopáros Alpár fideszes országgyűlési képviselő által jegyzett javaslat hangsúlyozza, hogy a pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés alapvető feltétele a készpénzhez jutás lehetőségének biztosítása minden állampolgár számára, függetlenül lakóhelyének földrajzi elhelyezkedésétől - írja a Népszava.

A törvény célja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók közötti együttműködés ösztönzésével, valamint az önkormányzatok közreműködésének bevonásával biztosítsa az ATM-hálózat településszintű működését. Azt is írják, a tervezet szerint minden faluban létesíteni kellene ATM-berendezéseket, a bankok pedig közösen is megállapodhatnak azok működtetéséről.

Az adott település önkormányzata köteles ingyenesen helyszínt biztosítani, és együttműködni a pénzintézettel. A bankoknak akkor is kötelességük automatát telepíteni, ha az önkormányzat ezt nem tudja megoldani. Emellett, ha egy pénzintézet bezár egy fiókot az adott településen, akkor is továbbra is köteles ATM-et üzemeltetni.