Tömegek adatait lopták el erről az appról: aki így utalt pénzt, annak a TB-száma is veszélyben lehet

Az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja, a Bank of America súlyos adatvédelmi incidensről számolt be: ügyfelek személyes adatai kerültek illetéktelen kezekbe, miután bizalmas dokumentumokat hagytak őrizetlenül egy pénzügyi központ külső részén - tudósított a Daily Mail.

A Bank of America tájékoztatása szerint az ügyfelek nevei, számlainformációi, címei, elérhetőségei, születési dátumai, társadalombiztosítási számai és egyéb kormányzati azonosítói is veszélybe kerültek, amikor dokumentumokat hagytak egy nem lezárt tárolóban a szabadban.

A bank egy külsős 'adatmegsemmisítő szolgáltatót' hibáztat az incidensért. A cég feladata az lett volna, hogy 2024. december 30-án elszállítson és megsemmisítsen bizonyos dokumentumokat az egyik pénzügyi központból, ehelyett azonban a bizalmas iratokat a központ külső részén, nem megfelelően védett tárolókban hagyták.

Egyelőre nem ismert, pontosan hány ügyfelet érinthet az incidens. A Bank of America 2024 januárjában 69 millió amerikai fogyasztónak és kisvállalkozásnak nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat, és összesen 4,2 billió dollárnyi ügyfélvagyont kezel vagyonkezelési üzletágában.

Ez nem az első adatvédelmi incidens a banknál: 2024 januárjában egy harmadik fél által üzemeltetett szoftver biztonsági rése miatt legalább 414 jelzáloghitel-ügyfél adatai kerültek illetéktelen kezekbe.

A bank levélben értesítette az érintett ügyfeleket, és két év ingyenes személyazonosság-lopás elleni védelmi szolgáltatást ajánlott fel számukra az Experian hitelminősítő cégen keresztül. Emellett fokozott figyelemmel követik az érintett számlákat, és azonnal jelzik, ha gyanús tevékenységet észlelnek.

Az ügyfelek számára azt javasolják, hogy ellenőrizzék rendszeresen bankszámlakivonataikat és hiteljelentéseiket, frissítsék elérhetőségeiket és jelszavaikat, valamint használják a többfaktoros hitelesítést a nagyobb biztonság érdekében.

A 'nagy négyes' amerikai bankok közül nem a Bank of America az egyetlen, amely adatvédelmi problémákkal küzd. 2024-ben a Citigroup és a JPMorgan Chase is jelentős adatszivárgási incidenseket jelentett be, a Wells Fargo pedig 2016-ban 3 milliárd dolláros büntetést kapott ügyféladatokkal való visszaélés miatt.