Egyre több magyar család érzi újra az ingyenmilliók szagát: mégsem teltek be a gyerekszobák?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Korábbi cikkeinkben bemutattuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2024 áprilisi adatai szerint a jelzáloghitelek és a személyi hitelek piaca is 20 százalék feletti mértékben bővültek mindössze egyetlen hónap leforgása alatt. Bár a babaváró hitelek kihelyezése ennél szerényebb mértékben tudott csak növekedni, az eredmény itt is impozáns – áprilisban 12,9 százalékkal múlta felül az új szerződések összege a márciusi adatot. Ebben az esetben a tavalyi év számaival összevetve is csak szerényebb mértékű bővülést láthatunk – a 2023 azonos időszakában kihelyezett összeghez képest a mostani eredmény 35,9 százalékos bővülést jelent, amely bár figyelemre méltó, nem olyan jelentős, mint amit például a lakáshitelek esetében láthattunk (+212,4%).

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK