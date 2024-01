Eszméletlenül berezeltek a babaváró magyarok: sokan csak az utolsó pillanatban léptek, így jártak

A hét folyamán ismertettük a Magyar Nemzeti Bank (MNB) novemberre vonatkozó lakossági hitelezési adatait, melyekből kiderült, hogy októberhez képest a személyi hitelek esetében mérsékelt, ellenben a lakáshitelek esetében már kifejezetten jelentős felfutást hozott az ősz utolsó hónapja. A most bemutatott babaváró hitel azonban még a másik két hiteltípusnál is jobban szerepelt – az államilag támogatott konstrukció számára 2023 legjobb eredményét hozta a november. Sőt mi több, ismét sikerült az, ami eddig csak októberben – a 2023-as új szerződések értéke meghaladta a 2022. év azonos időszakában kihelyezett hitelek összegét.

2023 novemberében 33,6 milliárd forint volt az új babaváró hitelszerződések összege, ami a tavalyi év legjobb eredményének számít, sőt, a korábbi legjobb októberi 29,3 milliárd forintot is jelentősen meghaladta (+14,7%). A hiteltípus esetében egyértelműen erősnek bizonyult a tavaly őszi időszak, hiszen hónapról hónapra egyre csak emelkedett az újonnan kötött szerződések összege (25,26 → 29,30 → 33,6 milliárd forint).

Október után a novemberi eredményről is elmondható, hogy a 2023-as számok végre a 2022-es értékekkel összevetve is megállták a helyüket, sőt, a 2023-as eredmények még meg is haladták az egy évvel korábbi kihelyezések volumenét. 2022 novemberében ugyanis 32,69 milliárd forint volt az újonnan kötött szerződések összege, amit 2,8 százalékkal múlt felül a 2023-as eredmény.

Természetesen az erős őszi hónapok nem voltak képesek lefaragni az év korábbi szakaszában felhalmozott jelentős lemaradást – 2022 január-novemberben 386,77 milliárd forint értékben vettek fel babaváró hitelt a magyar háztartások, míg 2023 azonos időszakában mindössze 230,85 milliárd forintot (-40,31%).

Aligha alaptalan a feltételezés, hogy a 2023 első feléhez képest erősnek számító őszi eredmények a konstrukció feltételeinek 2024. január 1-től életbe lépő szigorításának köszönhető (ti. 2024. január 1-től csak azok a párok jogosultak a hitelre, melyek nő tagjai még nem töltötték be a 31. életévüket, szemben a korábbi, 41 éves korhatárral). Ezek alapján várhatólag a december is erősre sikeredett, ám a tavalyi év utolsó hónapjára vonatkozó adatokat csak február elején fogjuk megismerni.

Novemberben tovább csökkent a hiteldíjmutató

Tavaly novemberben 11,99 százalék volt a babaváró hitelek átlagos hitelköltség mutatója, ami 0,44 százalékpontos csökkenést jelent októberhez viszonyítva. Ez egyúttal 2023 eddigi legalacsonyabb értéke is. Ez mindenképpen jelentős javulást jelent a tavaly januári csúcshoz képest (16,22%), ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a konstrukció bevezetése utáni években tartósan 5 százalék alatt alakult az átlagos hiteltköltség mutató, amelyhez képest a mostani érték még mindig igen magasnak számít.

Amennyiben a babaváró hitel felvételén gondolkodsz, akkor a Pénzcentrum kalkulátorával gyorsan megtudhatod, hogy mennyi támogatásra lehetsz jogosult.