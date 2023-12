A nap bejelentése: megmarad a diákhitel kamattámogatása

Továbbra is marad a diákhitel kamatstop. 2024 első felében is rendkívül kedvező feltételekkel érhető el a szabad felhasználású Diákhitel1.

A jelenlegi kamatkörnyezetben a hatályos szabályok szerint a Diákhitel1 kamatjának 13 százalék feletti szintre kellene emelkednie, de a kialakult helyzetet mérlegelve a Kormány továbbra is fenntartja a szabad felhasználású Diákhitel1 jelentős mértékű kamattámogatását - olvasható a Diákhitel Központ közleményében. Így 2024. január 1-jétől kezdődően ügyfeleinknek a 13 százalék feletti kamatmérték helyett csak 7,99 százalékos kamatot kell megfizetnie.

Emellett továbbra is kamatmentesen áll rendelkezésre az önköltségre fordítható Diákhitel2 és a szak-és felnőttképzésben igénybe vehető Képzési Hitel is. Jelenleg is több, mint 200 ezren veszik igénybe a Diákhitel Központ által kínált termékeket, amelynek felét teszi ki a szabad felhasználású Diákhitel1-et igénybe vevők köre.

A diákhiteleket számos tényező teszi vonzóvá a hallgatók számára: a hallgatói hitelekre jellemző, a kereskedelmi banki hitelekhez képest nagyságrendekkel alacsonyabb kamat, a rugalmas, rendkívül ügyfélbarát törlesztési feltételek, valamint a családtámogatási kedvezmények. Amennyiben a hitelfelvételt követően megszületik a második gyerek, akkor az édesanya diákhitelének 50 százalékát, a harmadik gyerek születését követően pedig a teljes diákhitel tartozást elengedi a Diákhitel Központ.

A kedvezmények köre ez év január elsejével tovább bővült, így ha egy 30 év alatti édesanya az egyetemi tanulmányai alatt vagy azok befejezését követő két évben megszüli az első gyerekét, akkor a teljes fennálló tartozását elengedi a Diákhitel Központ. Már az első gyermek érkezése esetén, a várandósság 91. napjától kérheti az édesanya a diákhitele kamatmentessé tételét és a hiteltörlesztés három évre történő felfüggesztését, támogatva ezzel a gyerekek megszületését és a továbbtanulás lehetőségét.