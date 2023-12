Brutálisan drága, mégsem mondanak le kedvenc hiteleikről a magyarok: mi a fene ütött mindenkibe?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A személyi hitelek piacán is visszaesést hozott az október – szeptemberhez képest az újonnan kötött szerződések értéke és száma is csökkent. Ugyanakkor változatlanul elmondható, hogy a 2022-es eredményekhez képest nem teljesít rosszul a piac – tavaly októberhez viszonyítva a szerződések értékében és darabszámában is emelkedés volt megfigyelhető. Ugyanakkor az átlagos hitelköltség mutató lényegében stagnált, sőt bizonyos típusok esetében még emelkedett is a szeptemberi állapothoz viszonyítva.

Címlapkép: Getty Images

Jogi nyilatkozat: A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért A cikkben található kalkulációk adatai tájékoztató jellegűek, szerződéses ajánlatnak nem minősülnek! Az egyes konstrukciókat az adott paraméterek (termék jellege, összeg, futamidő) alapján, kalkulátorunk számításai szerinti legkedvezőbb aktuális ajánlatok figyelembe vételével választottuk ki. Az említett pénzügyi szolgáltatóktól a Net Média Zrt., mint a Pénzcentrum.hu üzemeltetője nem részesül a megjelenésükre tekintettel közvetlen díjazásban. További részletekért kattints ide

