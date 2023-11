Egyre több ügyfél fordít hátat Magyarország slágerhitelének: mitől rezeltek be ennyien?

A jelzáloghitelekhez hasonlóan, szeptemberben a személyi kölcsönök esetében is csökkent az új szerződéskötések értéke az előző hónaphoz viszonyítva, miközben az átlagos hitelköltség mutató lényegében nem változott. Ugyanakkor ennek a hitelfajtának az esetében az is elmondható, hogy az idén szeptemberben kötött új szerződések értéke meghaladta a tavaly szeptemberi új kötések értékét.

Szeptemberben a személyi hitelek piacán is csökkent az újonnan kihelyezett hitelek összege – legalábbis az előző hónaphoz viszonyítva. 2023 augusztusában ugyanis összesen 50,96 milliárd forint új személyihitel-szerződést kötöttek a pénzintézetek a magyar háztartásokkal, míg szeptemberben már csak 46,73 milliárd forintot (-4,23 milliárd forint). Ez igen jelentős, 8,31 százalékos csökkenést jelent az előző hónaphoz képest.

Más képet kapunk azonban, ha az új szerződések értékét nem az előző hónaphoz, hanem az előző év azonos időszakához hasonlítjuk – ebben az esetben jelentős, 19,9 százalékos emelkedés látszik idén szeptemberben (38,98 → 46,73 milliárd forint). Ez jelentős eltérés a lakáshitel-piac múlt héten ismertetett számaihoz képest, hiszen ott azt láttuk, hogy az új szerződések idén szeptemberi összege 37,2 százalékkal maradt el a 2022 szeptemberi eredménytől.

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy bár a személyi hitelek piaca szeptemberben viszonylag gyenge eredményt ért el az idei év megelőző időszakához képest, 2022-höz képest mégsem történt olyan látványos hanyatlás, mint a jelzáloghitelek esetében. Rövidebb távon nézve a mostani eredmény mégiscsak jelentős visszaesésnek tekinthető, hiszen május óta most volt a legalacsonyabb az újonnan kötött szerződések összege, ráadásul a nyár folyamán végig 49 és 51 milliárd forint között mozgott ez az érték.

Lényegében nem változott az átlagos hitelköltség mutató

Szeptemberben 19,33 százalék volt a személyi hitelek átlagos hitelköltség mutatója, amely csak egészen minimális csökkenést jelent az augusztusi 19,38 százalékhoz képest. Ráadásul az idei évben volt már ennél alacsonyabb is ez a mutató, márciusban például 19,00 százalék volt a jegybanki adatok szerint. Ugyanakkor továbbra is jelentős különbségek vannak ezen a téren annak függvényében, hogy milyen hosszú az hitelek kamatperiódusa.

A maximum 1 évre fixált személy kölcsönök átlagos hitelköltség mutatója 28,11 százalék volt szeptemberben, szemben az augusztusi 28,72 százalékkal (-0,61 százalékpont). Az 1 éven túl kamatfixált hitelek esetében 19,26 százalék (19,31-ről), az 1-5 év közötti kamatperiódusú hiteleknél 20,73 százalék (20,85-ről), míg az 5 éven túl kamatfixált hitelek esetében 18,79 százalék (18,80-ról) volt az átlagos hitelköltség mutató idén szeptemberben.

Az új szerződések száma is jelentősen visszaesett

Az új szerződések értékével párhuzamosan csökkent a háztartásoknak nyújtott forint fogyasztási hitelek új szerződéseinek száma is – míg augusztusban az idei évben rekordmagas mennyiségű, 24 484 új szerződés köttetett a pénzintézetek és a háztartások között, addig szeptemberben már csak 21 786 (-11%). Ez hónap óta a legrosszabb adatnak számít, utoljára májusban volt ennél alacsonyabb az új szerződések száma (21 740).

Ugyanakkor ebben az esetben is kedvezőbb képet kapunk, ha a számokat a 2022. szeptemberi adatokkal vetjük össze – akkor 18 593 új szerződést kötöttek, ami mindössze a 85,3 százaléka a mostani értéknek. Ráadásul az új szerződések száma tavaly augusztus-szeptemberben is csökkent (20 683 → 18 593 db, -10,11%).

Emelkedett viszont az újonnan kötött személyihitel-szerződések átlagos összege – ez az érték augusztusban 2 081 359 forint volt, szemben a mostani 2 144 955 forinttal. Az emelkedés tehát nem különösebben jelentős (+3,05%), ugyanakkor érdemes felidézni, hogy július – augusztusban még minimális csökkenés volt megfigyelhető ezen a téren (-0,12%).

Mik a legfrissebb ajánlatok?

Végezetül nézzük meg, hogy milyen személyikölcsön-ajánlatok közül válogathat az, aki most szeretne ilyen hitelt felvenni. A Pénzcentrum kalkulátorával elvégzett számítás során ezúttal egy 2,5 millió forintos hitelt „igényeltünk” 4 éves futamidővel. Havi jövedelemként nettó 450 ezer forintot állítottunk be, illetve 4 évet adtunk meg a munkaviszony hosszának is.

A jelenleg elérhető ajánlatok közül az UniCredit Banké a legkedvezőbb havi 67 735 forintos törlesztőrészlettel és 3 251 282 forintos teljes visszafizetendő összeggel. A THM ebben az esetben 14,41 százalék. Az UniCredit után a CIB (67 786 forint törlesztő, 14,45% THM), a Raiffeisen (68 806 forint, 16,01% THM) és az MBH (70 038 forint, 16,30% THM) ajánlatai tűnnek a legkedvezőbbnek. A teljes visszafizetendő összeg mindegyik ajánlat esetében 3,4 millió forint alatt marad.

A két legdrágább ajánlat az OTP Banktól és a Cetelemtől érkezett – előbbi esetben 79 167 forint (25,26% THM), utóbbiban pedig 80 115 forint (26,30%) a havi törlesztőrészlet. A teljes visszafizetendő összeg az OTP-nél 3 818 742 forint, míg a Cetelemnél 3 870 520 forint lenne.

