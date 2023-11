Milliókat bukott, aki így vett lakást itthon: az döntött jól, aki kivárt - most kell lépni?

Publikálta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a legfrissebb, szeptember hónapra vonatkozó, háztartásokkal és nem-pénzügyi vállalatokkal kötött hitel- és betétszerződések forgalmi és árazási adatait. Az alábbiakban a lakossági hitelpiac legfontosabb részét kitevő lakáshitelekre vonatkozó adatokat fogjuk részletesebben ismertetni.

2023 szeptemberében az előző hónaphoz viszonyítva 5,3 százalékkal csökkent a magyar háztartások által újonnan felvett lakáshitelek szerződéses összege (54,4 → 51,5 milliárd forint). A csökkenés ellenére elmondható, hogy 2023-ban ez nem számít rossz eredménynek – az idei évben a szeptemberinél csak augusztusban (54,4 milliárd) és júniusban (53,2 milliárd) volt magasabb az új szerződéskötések összege.

Ugyanakkor változatlanul hatalmas a különbség az idei és a 2022-es adatok között – tavaly szeptemberben 82 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződést kötöttek a magyar háztartások a pénzintézetekkel – az idén szeptemberi eredmény ennek mindössze a 62,8 százalékát teszi ki. Azonban az is igaz, hogy a szeptemberi adatok tavaly is elmaradtak az augusztusiaktól – 2022. augusztusban 96 milliárd forint volt az újonnan kihelyezett lakáshitelek összege, tehát egy évvel ezelőtt 14,6 százalékos volt a visszaesés mértéke, szemben a mostani, már említett 5,3 százalékkal.

Az új szerződések összegének csökkenése ellenére talán érdemes kiemelni, hogy az zsinórban negyedik hónapja folyamatosan meghaladja az 50 milliárd forintot. Bár ez az összeg jelentősen elmarad 2022 első félévének adataitól, ugyanakkor 2022 novembere és 2023 májusa között folyamatosan 50 milliárd alatt, két alkalommal pedig (februárban és áprilisban) 40 milliárd forint alatt maradt az új lakáshitel-szerződések összege.

Úgy tűnik tehát, hogy a mélyponton már túljutott a hitelpiac, azonban megrekedt ennél az 50 milliárd forint körüli szintnél, amit most már négy hónapja nem tud meghaladni a hazai hitelezés.

Kedvező hír, hogy szeptemberben csökkent a lakáshitelek átlagos hitelköltség mutatója – ez 2023 augusztusában még 10,12 százalék volt, egy hónappal később azonban már csak 9,93 százalék (-0,19 százalékpont).

Ez az idei év eddigi legjobb adata, ráadásul az is elmondható, hogy ez az érték 2022 szeptembere óta most először csökkent 10 százalék alá.

Milyen hitelek érhetők el most?

A szokásoknak megfelelően azt is megnéztük, hogy milyen jelzáloghitel-ajánlatokkal találkozhat az, aki most szeretne lakáshitelt felvenni. A lehetőségek áttekintéséhez ezúttal is a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátorát használtuk, valamint az összehasonlíthatóság érdekében ugyanazokkal az adatokkal számoltunk, mint egy hónappal ezelőtt – 50 milliós használt lakás vásárlására igényeltünk 20 millió forintot 25 éves futamidő és havi nettó 700 ezer forintos családi jövedelem mellett.

Október elején a legjobb ajánlatnak 149 323 forint (THM 7,88%), a legrosszabbnak pedig 178 788 forint (THM 10,27%) volt a havi törlesztőrészlete. Ezzel szemben jelenleg a CIB Bank által nyújtott legkedvezőbb ajánlat esetében a törlesztőrészlet 141 173 forint (THM 7,21%), ami 8 150 forinttal olcsóbb az októberi legjobb lehetőségnél, amely egyébként az UniCredit Banknál volt elérhető. A teljes visszafizetendő összeg 42 352 012 forint a CIB jelenlegi ajánlata esetében, szemben a múlt havi legjobb ajánlat 44 894 580 forintjával.

Ez 2 542 568 forintos különbséget jelent - ennyit spórolhat az, aki most vesz fel hitelt a fenti paraméterekkel ahhoz képest, aki mindezt egy hónappal korábban tette meg.

Jelenleg a CIB ajánlatát az UniCredit (143 422 forint, 7,39% THM), az Erste (148 319 forint, 7,83% THM) és a Raiffeisen (149 102 forint, 7,87% THM) követik a sorban. A lehetőségek közül jelenleg a Raiffeisen Bank egy másik ajánlata a legdrágább, ahol 171 967 forint a törlesztőrészlet és 9,71 százalék a THM.

Érdemes észrevenni azonban, hogy mostanra már itt is 10 százalék alá ment a törlesztőrészlet, ráadásul a novemberi legdrágább ajánlat törlesztőrészlete is 6 821 forinttal olcsóbb, mint az októberi legdrágább ajánlaté volt (178 788 forint).