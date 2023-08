Komoly hitelcsapdába sétálhat több tízezer magyar: erről a buktatóról kevesen tudnak

A 25 évnél fiatalabbak a rájuk vonatkozó szja-mentesség miatt magasabb nettó jövedelmet kapnak készhez, ami például egy bruttó 500 ezer forintos keresetnél bizony 75 ezer forint plusz bevételt jelenthet. A Bankmonitor szakértői arra voltak kíváncsiak, hogy az adómentesség vajon előnyt jelent-e egy Babaváró hitel, egy lakáshitel vagy éppen egy személyi kölcsön felvételénél? A helyzet nem egyértelmű.

A 25 éves kor alatt nem fizetnek személyi jövedelemadót a magyar munkavállalók, emiatt ugyanakkora bruttó jövedelem után lényegesen magasabb összegű nettó bevételre tehetnek szert. 500 ezer forint bruttó keresetnél például 75 ezer forinttal kaphatnak többek kézhez emiatt (332 ezer forint helyett 407 ezer forintot), míg 400 ezer forintos bruttónál 60 ezer forintot jelent az adómentesség, vagyis 266 ezer forint helyett 326 ezer forintot utal nekik hó elején a munkáltatójuk - írja elemzésében a Bankmonitor.

Mivel hitelfelvételnél az igazolt nettó jövedelem nagysága határozza meg a bevállalható hiteltörlesztő nagyságát, felmerül a kérdés, hogy az szja-mentesség miatt vajon több hitelt vehet fel valaki ugyanakkora jövedelemmel, ha még nem töltötte be a 25. életévét? Ez attól függ, hogy milyen típusú hitelt igényelne.

Miért számít az szja-mentesség hitelfelvételnél?

Azt, hogy valaki mekkora összegű hitelt vehet fel, alapvetően meghatározza az igazolt nettó jövedelmének nagysága. Az úgynevezett JTM korlát – jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató – szerint ugyanis 600 ezer forintos nettó kereset alatt egy személyi kölcsön, egy Babaváró hitel vagy egy legalább 10 éves kamatperiódusú lakáshitel havi törlesztője nem haladhatja meg a jövedelem 50 százalékát, míg 600 ezer forinttól 60 százalék a plafon.

Nem minden hiteltípusnál azonosak a feltételek

Egy fix kamatú, ingatlanfedezet bevonása nélkül igényelhető személyi kölcsönnél a bankok általában a legutóbbi 3 havi bankszámlakivonaton munkabérként azonosítható, illetve a munkáltatói igazoláson feltüntetett nettó bérrel számolnak. Vagyis a jövedelem kapcsán nem vizsgálják az életkort, így azt sem, hogy az igénylő bruttó béréből levonják-e a személyi jövedelemadót, vagy sem. Emiatt 25 éves kor alatt ugyanakkora jövedelemmel nagyobb lehet a felvehető hitelösszeg.

Az állami támogatású Babaváró hitel esetében a bankok egy része megelégszik a 3 havi bankszámlakivonattal, amelyen a beérkező munkabér azonosítható, de a többség munkáltatói igazolást is kér a hitelbírálathoz. Itt is igaz ugyanakkor, hogy a ténylegesen beérkező nettó jövedelemmel számolnak, ami a 25 év alattiak számára előnyös. Van azonban egy csavar, ami miatt mégsem mindegy, melyik bankot választják a fiatal párok.

A pénzintézetek egy része ugyanis a JTM vizsgálat során az állami támogatásnak köszönhetően rendkívül kedvező havi törlesztővel számol – ez 10 millió forint hitelösszegnél kb. 46 ezer forint -, míg más bankok a támogatás nélküli törlesztőt – 85 – 120 ezer forint – veszik alapul. Ezt az összeget kellene ugyanis fizetnie a párnak, ha nem születne gyerekük az első öt évben. A Bankmonitor szakértői azonban tudnak olyan pénzintézetekről, amelyek mindkét megoldást alkalmazzák: a kisebb törlesztővel számolnak akkor, ha már úton van a baba, míg más esetekben a nagyobb összeggel kalkulálnak.

Amennyiben lakáshitelt venne fel egy fiatal, akkor az előbbiekhez képest más kevésbé rózsás a helyzet, ugyanis a bankok egy része a 25 év alattiak esetében csökkenti a beérkező nettó jövedelmet, és ezt követően számol csak JTM-et. A dolog tulajdonképpen érthető, hiszen egy lakáshitelt rendszerint több évtizeden keresztül kell fizetni, az szja-mentesség pedig egy fiatal adós esetében legfeljebb néhány évig tart. Ez azonban azt jelenti, hogy bizonyos esetekben rendkívül fontos lehet a megfelelő bank megválasztása, ezen ugyanis akár a hitelképesség is múlhat.

Hiába dolgozik valaki, attól még lehet túl fiatal a hitelfelvételhez

A legtöbb bank 18 éves kortól ad lakáshitelt, de olyat is találtunk, ahol akár 16 évesen is igényelhető, amennyiben valaki házasság révén nagykorú lett. Előfordulhat ugyanakkor, hogy ugyanaz a bank a különböző lakáshiteleinél más-más minimális korhatárt állapít meg. Van olyan például, amelyik a piaci lakáshiteleknél 18 évnél húzza meg az alsó határt, míg a minősített fogyasztóbarát lakáshitelei (MFL) 21 éves kortól igényelhetők csak.

Pedig az MFL-eknek számos előnyük van, például az, hogy itt a bank által adott ajánlat kötelező érvényű, a hitelbírálati idő rövidebb, az esetleges kamatkedvezményeket pedig a feltételek nem teljesítése miatt legfeljebb ideiglenesen lehet elveszíteni. (A fogyasztóbarát lakáshitelekről itt tudhatsz meg minden lényeges információt.)

A Babaváró hitel esetében a 18 és 23 éves kor között változik az egyes bankok által meghatározott minimum életkor, vagyis itt is nagyon fontos előre tájékozódnia azoknak, akik fiatalon szeretnék ezt megigényelni. Már csak azért is, mert alapesetben a hitelt a gyermek születését megelőzően kell igényelni.

A csok támogatásnál a 18 éves kor minden banknál egységes, ám a csok-hitel esetében már lehet különbség az egyes bankok között, hiszen ez tulajdonképpen egy erősen támogatott (maximum 3%-os fix kamatú) lakáshitel. (A csok 2024-től nem lesz elérhető a legtöbb településen, a pontos részetekről itt tájékoódhatsz.)

A személyi kölcsönök esetében nagyobb különbségeket láthatunk az elvárt minimális életkort illetően. Vannak bankok, amelyek 18 éves kortól minden gond nélkül hiteleznek, míg másoknál a 20., a 21. vagy éppen 23. születésnap megünneplése után van csak erre mód. Előfordul az is, hogy bár adnak kölcsönt a 21 év alatti nagykorúaknak, ebben az esetben elvárják, hogy egy ennél idősebb adóstárs is be legyen vonva a szerződésbe.