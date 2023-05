Elmarad a nagy fordulat a lakáspiacon? Ezzel nagyon kevés ingatlantulajdonos számolt

Nem fog összeroskadni a lakáspiac, mindössze pár százalékos csökkenés várható a nominális árakban - hangozott el a Portfolio Hitelezés 2023 konferenciáján. A szakértők szerint a felújítási célú hitelek aránya a tejes hitelállományból nagyon alacsony, 5 százalék körüli, miközben a jóval magasabb minőségű lakásállománnyal rendelkező országokban 20-25 százalékra is van példa.

Egy infláción keresztüli átárazódás van ma a hazai lakáspiacon. Ha infláció alatt is nőnek a bérek, a lakásárakhoz képest az is javítja most a vásárlói pozíciót - mondta Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője a Portfolio Hitelezés 2023 konferenciáján.

Összeszakadást most lehetetlen vizionálni a nominális árakban, de pár százalékos csökkenés még benne van a piacban

- magyarázta a szakértő, aki szerint az inflációval viszont ez egy nagyon komoly reálértelemben vett kiigazítást jelent. A támogatott hitelek kapcsán a magyar hitel és ingatlanpiac elég komoly szteroidokat kapott a korábbi években, aminek voltak pozitív hatásai, de ez számos kérdést felvet.

Hosszabb távon jó lenne, ha a rendszer a cseh piac irányába mozdulna, vagyis ne a támogatások legyenek a cél, hanem egy egészségesebb struktúrában magától kialakuló erősebb hitelpenetráció. Húsz év múlva remélhetőleg az adminisztráció helyett az érdemi tanácsadói döntésekre lehet koncentrálni, de szinte biztos, hogy addigra el fogunk ide jutni

- fogalmazott.

Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese arról beszélt, bár a kamatperiódusok kapcsán most nem vezetnének be végig fix hitelt, az ügyféltudatosság Magyarországon még mindig alacsony, az viszont kockázatként van jelen, hogy a szabályozás miatt felfelé nem tudnak árazni a bankok.

Az előttünk álló kamatpálya kapcsán inkább optimista vagyok. A szabadfelhasználású hitelpiac a devizahitelezés után sokkal kisebb szerepet kapott, de a fogyasztási hitelek mostani visszaesése sokkal kisebb, mint a lakáshiteleké. A felújítási célú hitelek aránya a tejes hitelállományból nagyon alacsony, 5 százalék körüli, miközben a jóval magasabb minőségű lakásállománnyal rendelkező országokban 20-25 százalékra is van példa, így ebben valóban nagy lehetőségek vannak. Szektorszinten is az az érdekünk, hogy egy fenntartható rendszer létrejöjjön

- mondta.

Ginzer Ildikó, az MHB Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese pedig kiemelte, hogy vidéken már a tavalyi harmadik negyedévben elindult a lakásárak csökkenése, ami Budapestre is begyűrűzött.

Tranzakciószámokban legalább harmadával csökkenhet idén a piac, az új lakásoknál ez még jelentősebb is lehet, ami meghatározza az év második felének árazási tendenciáit is. Ha lesz is az év vége felé nominális növekedés, az biztosan egyszámjegyű lesz

- magyarázta. Hozzátette, a zöld célt szolgáló termékeknek mindenképpen van létjogosultságuk, különösen az átlagos hazai lakásállomány energiahatékonyságának szempontjából. Az ilyen beruházások 5-8 év alatt meg is tudnak térülni, és ez egyben hatalmas beruházási volument is jelent, így ebben a következő években jelentős növekedés jöhet.

Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese kijelentette, a kamatperiódusos hitelekben egy nagyon nagy szabályozói kockázat van, az OTP-nél egy egyszeri kamatcsökkentési lehetőséget kínálnak, hogy egy kiszámítható környezetet teremtsenek. Véleménye szerint ha lemennek a kamatok, akkor igenis mozdulnak az ügyfelek.

A mostani családtámogatási rendszer finomhangolásával, kisebb módosításával számolunk, de alapvetően a korábbi elemek mehetnek tovább. Hosszútávú célunk az kell, legyen, hogy a 10-20 éves hozamszintek csökkenjenek. Az elmúlt években 80-150 ezer között mozgott az éves tranzakciószám, a mostani folyamatok azt mutatják, hogy nem átárazódás lesz, hanem inkább kezd befagyni a piac

- emelte ki.