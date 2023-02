Magyarok tömegei fordultak el az ilyen hitelektől: vajon mit tudhatnak?

Nagyot fordult a világ: 2018-ban még a legnépszerűbb konstrukció volt, ma egyre több bank kivezeti kínálati palettájából az 5 éves kamatperiódusú lakáshitelt. De mi ennek a változásnak az oka? A kérdésnek a Bankmonitor szakértői jártak utána.

Megváltozott a hitelpiac az elmúlt években, ez pedig nem csak a kamatok jelentős emelkedésén mérhető le. Egyes kölcsönök népszerűsége drasztikusan csökkent, bizonyos megoldásokat pedig már nem is kínálnak a bankok.

Valami hasonló történt az 5 évig fix kamatozású lakáskölcsönnel kapcsolatban is. 2018. év elején még ez a típus volt a legnépszerűbb a jelzáloghitelek között az MNB kimutatása alapján.

Sőt, egyre kevesebb pénzintézetnél érhető el ez a megoldás: egy éve a Bankmonitor által vizsgált pénzintézetek közül még kilencnél volt elérhető 5 évig fix kamatozású piaci jelzáloghitel, jelenleg már csak hat bank forgalmaz hasonló kölcsönt. (Az MKB Bank és a Budapest Bank összeolvadásából eredő változás hatását a vizsgálat során a Bankmonitor szakértői nem vették figyelembe.)

2022. október végétől az OTP Bank vezette ki az 5 évig fix kamatozású piaci lakáshiteleit.

2023. február 1-től az MKB Bank függeszti fel az 5 éves kamatperiódusú piaci jelzáloghiteleit.

Szintén idén februártól a Takarékbanknál sem lesz elérhető 5 éven át fix kamatozású piaci lakáshitel.

Semmi nem történik véletlenül, a Bankmonitor szakértői szerint több ok vezetett a kérdéses hiteltípus hanyatlásához.

Drágábbak, mint a kiszámíthatóbb kölcsönök

A jelenlegi, különleges gazdasági helyzetben egyes alap pénzügyi igazságok is megborultak: ilyen például az a kitétel, hogy hosszabb futamidőre magasabb éves hozam várható el. Jelenleg ugyanis a rövid távon érzékelhető magasabb bizonytalanság miatt az 1-5 éves futamidejű pénzpiaci hozamok egy évre lebontva magasabbak, mint a 10-20 éves futamidő alatt elérhető éves nyereség.

A pénzpiaci hozamok befolyásolják a hitelkamatokat is, hiszen a bankok is valamilyen mértékben a piacokról szereznek forrást a kölcsönök mögé. Ha a rövidebb időre fixált kamatozású kölcsönök forrása drágább, akkor a kamat is magasabb lesz.

Ezt legjobban a jelenleg elérhető legolcsóbb kölcsönök kamatával lehet szemléltetni. A Bankmonitor szakértői egy 20 millió forint összegű, 20 éves futamidejű hitelt vettek példaként, ahol az adós jövedelme havi nettó 600 ezer forint.

A legolcsóbb ajánlatok különböző kamatperiódusok esetén:

5 éves kamatperiódust választva a kölcsön kamata 9,15%, míg a havi törlesztőrészlet 183 790 forint lenne. 20 év alatt összességében 44 242 225 forintot kellene visszafizetni a banknak.

Az egy évtizeden át fix kamatozású megoldást választva a hitel kamata 8,10%, a havi törlesztőrészlet pedig 170 224 forint volna. A kölcsön lejáratáig 40 950 870 forintot lenne a teljes visszafizetendő összeg.

A futamidő végéig fix kamatozású lakáshitel kamata 8,25%, a havi fizetni való pedig 172 134 forint. Összességében a kölcsönre 41 410 842 forintot kell kifizetnie az adósnak.

Magasabb a kamatváltozás kockázata

Amellett, hogy drágábbak, még magasabb kockázatot is rejtenek az 5 éves kamatperiódusú hitelek. A kamat ugyanis 5 évente az aktuális piaci viszonyoknak megfelelően megváltozhat, ez azt jelenti, hogy ezen kölcsönök kamata 5 év múlva akár meg is emelkedhet.

Ezzel szemben a 10 éves kamatperiódusú kölcsönök kamata egy évtizeden át változatlan szinten marad, míg a fix kamatozású megoldások kamata nem is módosulhat a futamidő alatt.

Kisebb hitelösszeg érhető el rövid kamatperiódus mellett

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy jelenleg a bevállalható törlesztőrészletet a jogszabály is szabályozza: a JTM előírás alapján az igénylők fizetésének csak egy meghatározott részét lehet a kölcsön részleteire fordítani. Márpedig ez az arány függ a kamatfixálás hosszától is.

5 éves kamatperiódus esetén a jövedelem 35%-a, míg legalább 10 évig fixált kamatozású hitel esetén legfeljebb a fizetés fele fordítható a kölcsön törlesztésére.

Mit jelent ez a szabály egy nettó 400 ezer forintos fizetéssel rendelkező család esetében?

Az 5 éves kamatperiódusú kölcsönre elkölthető törlesztőrészlet 140 ezer forint. Ez 15,3 millió forint 20 éves futamidejű kölcsön felvételéhez elégséges.

Az egy évtizeden át fix kamatozású kölcsön törlesztőrészlete legfeljebb 200 ezer forint lehet. Ez 23,3 millió forint 20 éves futamidejű kölcsön igénylésére lenne elegendő.

Vagyis mintegy 8 millió forinttal emelkedik a jogszabály alapján igényelhető összeg a hosszabb kamatperiódus választása miatt.

A pénzintézetek számára mindegy, vagy mégsem?

A bankok nyeresége szempontjából szinte mindegy melyik konstrukciót igénylik az érdeklődők: nagyon leegyszerűsítve ugyanis a hitelek kamata a banki költségekből, valamint az arra ráépülő profit marge-ból áll össze.

Ugyanakkor vannak emellett olyan szempontok, amelyek miatt a kamatperiódus nagyon is lényeges a bankok számára is. A kiszámítható, hosszú ideig fix törlesztőrészlettel rendelkező ügyfelek a jövőben kisebb eséllyel kerülnek problémás helyzetbe, hiszen a törlesztőrészlet nem emelkedhet. (Természetesen a jövedelem elvesztése, vagy más anyagi gond még problémát okozhat.)

Ráadásul az utóbbi időben tapasztalt kamatemelkedések a bankoknak is nagyon fájtak: a kamatstop intézménye ugyanis megvédi a korábban igényelt változó kamatozású és az 5 éves kamatperiódusú lakáshitelek adósait a drágulás hatásától. A bankok ezért nem kapnak kompenzációt, vagyis ez az ő szemszögükből a nyereség csökkenését eredményezi.

Azért lehet előnye is a rövid kamatperiódusnak

Akkor érheti még meg rövidebb időre fixált kamatozású kölcsönt választani, ha azt gondoljuk, hogy a jövőben a piaci kamatszint esni fog. Egy gyorsan átárazódó hitel esetében ez azt is jelenti, hogy a korábban felvett kölcsön kamata is hamarabb csökkenésnek indulhat.

Márpedig a jelenlegi környezetben minden hitel drága – legalábbis az elmúlt évek kamatszintjéhez képest -, aki most hosszú időre fixált kamat mellett vesz fel kölcsönt, az ezt a magas kamatszintet fixálja be. Ebből a szempontból logikusnak tűnhet egy rövidebb kamatperiódusú konstrukció választása.

A piaci környezet jövőbeni alakulására azonban nincs garancia: lehet, hogy még 5 év múlva is magasak lesznek a kamatok. Hiszen elképzelhető, hogy a piaci helyzet normalizálódik, ám az is előfordulhat, hogy a kamatforduló idejére újabb gazdasági nehézség köszönt be.

Mindezeket mérlegelnie kell azoknak, akik jelzáloghitelt szeretnének igényelni. Szerencsére még mindig számos pénzintézet kínál 5 évig fix kamat mellett lakáskölcsönt, vagyis ez az opció sem szűnt meg teljes egészében - állapítja meg a Bankmonitor.