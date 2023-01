Nincs kegyelem ezeknek a magyaroknak: több ezren veszítették el otthonukat

Több ezer lakást árvereztek már el a kilakoltatási moratórium kezdetéig, azaz november közepéig. Ezek azonban még régebbi ügyek, lemaradással küzd a szektor.

6300 olyan lakóingatlanra érkezett érvényes ajánlat, melyet kényszerárverezéssel értékesítettek nromber 15-ig, a kilakoltatási moratórium kezdetéig - írja az rtl.hu. Megjegyzik azt is, hogy a kényszerárverezett ingatlanok összesen körülbelül 64 milliárd forintért keltek el.

A lap megjegyzi azt is, hogy úgy tudják, ezek az ügyek még a járvány előttről ragadhattak be. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar árverési rendszerében ugyanis jelenleg összesen 2600 ingatlanra lehet licitálni, ezek túlnyomó többsége pedig - nagyjából 2200 - lakóépületnek, lakóháznak vagy öröklakásnak minősül. Érdekes adat az is, hogy ez a hatezernél több ingatlan, melyekre volt érvényes ajánlat, alig a fele annak a mennyiségnek, melyet összesen meghirdettek: több mint ötezer ezek közül senkinek nem kellett, mert az összesített szám, melyre kényszerárverést hirdettek meg, 11 ezer forint felett volt.